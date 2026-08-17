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سعر Santos FC Fan Token المباشر اليوم هو 0.4696 USD. القيمة السوقية لـ SANTOS هي 7,558,143.5753114104 USD. تابع تحديثات أسعار SANTOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Santos FC Fan Token المباشر اليوم هو 0.4696 USD. القيمة السوقية لـ SANTOS هي 7,558,143.5753114104 USD. تابع تحديثات أسعار SANTOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Santos FC Fan Token (SANTOS)

السعر المباشر لـ 1 SANTOS إلى USD:

$0.4695
$0.4695$0.4695
-0.76%1D
USD
مخطط أسعار Santos FC Fan Token (SANTOS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:24:23 (UTC+8)

سعر Santos FC Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Santos FC Fan Token (SANTOS) اليوم هو $ 0.4696، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SANTOS الحالي إلى USD هو $ 0.4696 لكل SANTOS.

يحتل Santos FC Fan Token حاليًا المرتبة #963 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.56M، مع عرض متداول قدره 16.09M SANTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SANTOS بين $ 0.4623 (أدنى) و$ 0.4739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.60482421951988111، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5512743200414009.

على المدى القصير، تحرك SANTOS بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.12K.

معلومات سوق Santos FC Fan Token (SANTOS)

No.963

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

$ 14.09M
$ 14.09M$ 14.09M

16.09M
16.09M 16.09M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

53.64%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Santos FC Fan Token هي $ 7.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.12K. العرض المتداول لـ SANTOS يبلغ 16.09M، مع إجمالي عرض 30000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.09M.

سجل سعر Santos FC Fan Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4623
$ 0.4623$ 0.4623
24 ساعة منخفض
$ 0.4739
$ 0.4739$ 0.4739
24 ساعة مرتفع

$ 0.4623
$ 0.4623$ 0.4623

$ 0.4739
$ 0.4739$ 0.4739

$ 28.60482421951988111
$ 28.60482421951988111$ 28.60482421951988111

$ 0.5512743200414009
$ 0.5512743200414009$ 0.5512743200414009

-0.05%

-0.76%

-3.95%

-3.95%

سجل سعر Santos FC Fan Token (SANTOS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Santos FC Fan Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003596-0.76%
30 يوم$ -0.0386-7.60%
60 يوم$ -0.1325-22.01%
90 يوم$ -0.5739-55.00%
تغير سعر Santos FC Fan Token اليوم

سجل اليوم SANTOS تغيرًا $ -0.003596 (-0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Santos FC Fan Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0386 (-7.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Santos FC Fan Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SANTOS تغييرًا في $ -0.1325 (-22.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Santos FC Fan Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.5739 (-55.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Santos FC Fan Token (SANTOS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Santos FC Fan Token.

تحليل Santos FC Fan Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Santos FC Fan Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Santos FC Fan Token اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SANTOS: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

سانتوس_يو إس دي تي يتداول عند مستوى 0.4727 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر أسفل المركز الرئيسي عند مستوى 0.4729 بفارق 0.0002. حالياً، يتحرك ضمن نطاق ضيق للتصحيح بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يشير نظام التمركز إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين، حيث لم يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة المحوري بشكل فعال، مما يعكس طابع التصحيح الأفقي. تظهر مؤشرات المتوسط المتحرك MA5 وEMA5 ترتيباً شراءً متماسكاً. كما سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صعودي، مع اتجاه قوة الخطين السريع والبطيء نحو الأعلى. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لذروة شراء أو بيع متطرفة. أما عن أشرطة بولينجر، فقد تقلصت الفجوة بينها، ما يدل على انخفاض حدة التقلبات وتقارب النطاق السعري. من ناحية القوة الدافعة قصيرة المدى، تتركز الحركة داخل نطاق محدود، دون أن تظهر أي تباين واضح في قوة الطرفين. وعلى الصعيد التقني، يُعتبر المستوى الأقرب للمقاومة هو R1 عند 0.4762، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0035. أما المستوى الثاني للمقاومة فهو R2 عند 0.4781. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند S1 عند 0.4710، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0017، فيما يقع الدعم الثانوي عند S2 عند 0.4677. تتميز المسافات بين المستويات القريبة بضيقها، بينما توفر المستويات البعيدة هامشاً أكبر للحركة. وبذلك، تشكّل هذه النقاط الرئيسية حدود التداول الحالية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Santos FC Fan Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز SANTOS:

1. أداء الفريق: تؤثر نتائج مباريات سانتوس FC وترتيبه في الدوري ونجاحه في البطولات بشكل مباشر على معنويات الجماهير وطلب الرموز.

2. تفاعل الجماهير: إن المشاركة الفعّالة في عمليات التصويت والاستطلاعات واتخاذ القرارات المتعلقة بالنادي تزيد من فائدة الرمز وتدفّق التداول به.

3. المزاج السائد في السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وأداء منظومة Chiliz في تحديد أسعار SANTOS.

4. فائدة الرمز: تُعزّز الميزات الجديدة والمحتوى الحصري والجوائز وفرص التصويت من قيمة الرمز ومقترحه للقيمة.

5. ديناميكية العرض: تؤثر عمليات حرق الرموز وآليات الحجب (الستاكنغ) وتغييرات المعروض المتداول في حركة الأسعار.

6. إعلانات الشراكات: يمكن أن تؤدي التعاونات مع الرعاة أو الأندية الأخرى أو مشاريع البلوك تشين إلى تقلبات في الأسعار.

7. العوامل الموسمية: تخلق مواسم كرة القدم وفترات الانتقالات والبطولات الكبرى أنماطًا متكررة في الطلب.

8. البيئة التنظيمية: تؤثر لوائح العملات المشفرة والسياسات الخاصة برموز المعجبين في ثقة المستثمرين.

9. إدراج الرموز في البورصات: يُحسّن توافر الرموز في بورصات جديدة من السيولة وإمكانية الوصول للمتداولين.

10. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي: تؤثر نقاشات المجتمع وذكر المؤثرين والمحتوى الذي ينتشر بسرعة في حركات الأسعار على المدى القصير.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Santos FC Fan Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر توكن SANTOS اليوم لأن: 1) اتخاذ قرارات التداول – الشراء/البيع في الأوقات المثلى 2) تتبع المحافظ – مراقبة قيمة الاستثمارات 3) تحليل معنويات السوق 4) التخطيط لجوائز المشاركة الجماهيرية 5) فرص المضاربة 6) تقييم قوة التصويت ضمن منظومة نادي سانتوس.

توقعات أسعار Santos FC Fan Token

Santos FC Fan Token (SANTOS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SANTOS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSantos FC Fan Token (SANTOS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Santos FC Fan Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Santos FC Fan Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SANTOS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Santos FC Fan Token.

كيفية شراء واستثمار Santos FC Fan Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Santos FC Fan Token؟ شراء SANTOS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Santos FC Fan Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Santos FC Fan Token (SANTOS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Santos FC Fan Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Santos FC Fan Token (SANTOS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Santos FC Fan Token

يسمح لك امتلاك Santos FC Fan Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Santos FC Fan Token ( SANTOS )

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Santos FC Fan Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Santos FC Fan Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Santos FC Fan Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:24:23 (UTC+8)

تحديثات Santos FC Fan Token (SANTOS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Santos FC Fan Token

SANTOS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SANTOS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SANTOS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Santos FC Fan Token (SANTOS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Santos FC Fan Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSANTOS
$0.4698
$0.4698$0.4698
-0.69%
130.03K (USDT)

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1 SANTOS = 0.4696 USD