سعر Santos FC Fan Token (SANTOS)
السعر المباشر لمشروع Santos FC Fan Token (SANTOS) اليوم هو $ 0.4696، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SANTOS الحالي إلى USD هو $ 0.4696 لكل SANTOS.
يحتل Santos FC Fan Token حاليًا المرتبة #963 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.56M، مع عرض متداول قدره 16.09M SANTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SANTOS بين $ 0.4623 (أدنى) و$ 0.4739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.60482421951988111، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5512743200414009.
على المدى القصير، تحرك SANTOS بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.12K.
No.963
53.64%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Santos FC Fan Token هي $ 7.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.12K. العرض المتداول لـ SANTOS يبلغ 16.09M، مع إجمالي عرض 30000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.09M.
-0.05%
-0.76%
-3.95%
-3.95%
تتبع تغيرات أسعار Santos FC Fan Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003596
|-0.76%
|30 يوم
|$ -0.0386
|-7.60%
|60 يوم
|$ -0.1325
|-22.01%
|90 يوم
|$ -0.5739
|-55.00%
سجل اليوم SANTOS تغيرًا $ -0.003596 (-0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0386 (-7.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SANTOS تغييرًا في $ -0.1325 (-22.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.5739 (-55.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Santos FC Fan Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SANTOS: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
سانتوس_يو إس دي تي يتداول عند مستوى 0.4727 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر أسفل المركز الرئيسي عند مستوى 0.4729 بفارق 0.0002. حالياً، يتحرك ضمن نطاق ضيق للتصحيح بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يشير نظام التمركز إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين، حيث لم يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة المحوري بشكل فعال، مما يعكس طابع التصحيح الأفقي. تظهر مؤشرات المتوسط المتحرك MA5 وEMA5 ترتيباً شراءً متماسكاً. كما سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صعودي، مع اتجاه قوة الخطين السريع والبطيء نحو الأعلى. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لذروة شراء أو بيع متطرفة. أما عن أشرطة بولينجر، فقد تقلصت الفجوة بينها، ما يدل على انخفاض حدة التقلبات وتقارب النطاق السعري. من ناحية القوة الدافعة قصيرة المدى، تتركز الحركة داخل نطاق محدود، دون أن تظهر أي تباين واضح في قوة الطرفين. وعلى الصعيد التقني، يُعتبر المستوى الأقرب للمقاومة هو R1 عند 0.4762، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0035. أما المستوى الثاني للمقاومة فهو R2 عند 0.4781. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند S1 عند 0.4710، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0017، فيما يقع الدعم الثانوي عند S2 عند 0.4677. تتميز المسافات بين المستويات القريبة بضيقها، بينما توفر المستويات البعيدة هامشاً أكبر للحركة. وبذلك، تشكّل هذه النقاط الرئيسية حدود التداول الحالية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Santos FC Fan Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Santos FC Fan Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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