سعر Santos FC Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Santos FC Fan Token (SANTOS) اليوم هو $ 0.4696، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SANTOS الحالي إلى USD هو $ 0.4696 لكل SANTOS.

يحتل Santos FC Fan Token حاليًا المرتبة #963 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.56M، مع عرض متداول قدره 16.09M SANTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SANTOS بين $ 0.4623 (أدنى) و$ 0.4739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.60482421951988111، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5512743200414009.

على المدى القصير، تحرك SANTOS بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.12K.

معلومات سوق Santos FC Fan Token (SANTOS)

التصنيف No.963 القيمة السوقية $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M الحجم (24 ساعة) $ 61.12K$ 61.12K $ 61.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.09M$ 14.09M $ 14.09M إمداد دورة التداول 16.09M 16.09M 16.09M الحد الأقصى للعرض 30,000,000 30,000,000 30,000,000 إجمالي العرض 30,000,000 30,000,000 30,000,000 معدل التداول 53.64% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Santos FC Fan Token هي $ 7.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.12K. العرض المتداول لـ SANTOS يبلغ 16.09M، مع إجمالي عرض 30000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.09M.