سعر MicroStrategy المباشر اليوم هو 286.42 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSTRON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSTRON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MicroStrategy المباشر اليوم هو 286.42 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSTRON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSTRON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار MicroStrategy

MicroStrategy السعر(MSTRON)

السعر المباشر لـ 1 MSTRON إلى USD:

$286.45
$286.45$286.45
-1.48%1D
USD
مخطط أسعار MicroStrategy (MSTRON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:33:36 (UTC+8)

معلومات سعر MicroStrategy (MSTRON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 282.88
$ 282.88$ 282.88
24 ساعة منخفض
$ 296.88
$ 296.88$ 296.88
24 ساعة مرتفع

$ 282.88
$ 282.88$ 282.88

$ 296.88
$ 296.88$ 296.88

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 270.5345800436024
$ 270.5345800436024$ 270.5345800436024

+0.12%

-1.48%

-2.98%

-2.98%

سعر MicroStrategy (MSTRON) في الوقت الحقيقي هو $ 286.42. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSTRON بين أدنى سعر $ 282.88 وأعلى سعر $ 296.88، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSTRON على الإطلاق هو $ 363.23027862767054، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 270.5345800436024.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSTRON +0.12% على مدار الساعة الماضية، -1.48% على مدار 24 ساعة، و -2.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MicroStrategy (MSTRON)

No.2586

$ 460.14K
$ 460.14K$ 460.14K

$ 64.17K
$ 64.17K$ 64.17K

$ 460.14K
$ 460.14K$ 460.14K

1.61K
1.61K 1.61K

1,606.53238759
1,606.53238759 1,606.53238759

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MicroStrategy هي $ 460.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.17K. العرض المتداول لـ MSTRON يبلغ 1.61K، مع إجمالي عرض 1606.53238759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 460.14K.

سجل سعر MicroStrategy (MSTRON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MicroStrategy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -4.3031-1.48%
30 يوم$ -28.77-9.13%
60 يوم$ +6.42+2.29%
90 يوم$ +6.42+2.29%
تغير سعر MicroStrategy اليوم

سجل اليوم MSTRON تغيرًا $ -4.3031 (-1.48%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MicroStrategy لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -28.77 (-9.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MicroStrategy لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MSTRON تغييرًا في $ +6.42 (+2.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MicroStrategy لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +6.42 (+2.29%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MicroStrategy (MSTRON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MicroStrategy.

ما هو MicroStrategy ( MSTRON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر MicroStrategy على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MicroStrategy الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MSTRONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MicroStrategy على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MicroStrategy سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MicroStrategy (USD)

كم ستكون قيمة MicroStrategy (MSTRON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MicroStrategy (MSTRON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MicroStrategy.

تحقق الآن من توقعات سعر MicroStrategy!

توكنوميكس MicroStrategy (MSTRON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MicroStrategy (MSTRON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MSTRON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MicroStrategy ( MSTRON )

هل تبحث عن كيفية شراء MicroStrategy؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MicroStrategy على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MSTRON إلى العملات المحلية

1 MicroStrategy (MSTRON) إلى VND
7,537,142.3
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AUD
A$432.4942
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى GBP
214.815
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى EUR
243.457
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى USD
$286.42
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MYR
RM1,200.0998
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TRY
12,015.319
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى JPY
¥43,535.84
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ARS
ARS$421,825.055
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى RUB
22,695.9208
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى INR
25,267.9724
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى IDR
Rp4,773,664.7572
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PHP
16,827.175
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى EGP
￡E.13,573.4438
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BRL
R$1,532.347
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى CAD
C$398.1238
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BDT
35,063.5364
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى NGN
416,912.952
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى COP
$1,101,614.283
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ZAR
R.4,906.3746
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى UAH
12,061.1462
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TZS
T.Sh.705,466.781
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى VES
Bs62,153.14
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى CLP
$269,521.22
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PKR
Rs81,205.7984
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى KZT
152,836.5762
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى THB
฿9,239.9092
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TWD
NT$8,755.8594
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AED
د.إ1,051.1614
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى CHF
Fr226.2718
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى HKD
HK$2,225.4834
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AMD
֏109,738.9588
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MAD
.د.م2,643.6566
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MXN
$5,281.5848
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SAR
ريال1,071.2108
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ETB
Br43,441.3214
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى KES
KSh37,002.5998
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى JOD
د.أ203.07178
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PLN
1,039.7046
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى RON
лв1,248.7912
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SEK
kr2,680.8912
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BGN
лв481.1856
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى HUF
Ft95,598.4034
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى CZK
5,983.3138
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى KWD
د.ك87.64452
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ILS
930.865
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BOB
Bs1,979.1622
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AZN
486.914
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TJS
SM2,646.5208
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى GEL
779.0624
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AOA
Kz261,091.8794
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BHD
.د.ب107.69392
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BMD
$286.42
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى DKK
kr1,835.9522
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى HNL
L7,544.3028
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MUR
13,034.9742
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى NAD
$4,946.4734
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى NOK
kr2,858.4716
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى NZD
$492.6424
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PAB
B/.286.42
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PGK
K1,205.8282
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى QAR
ر.ق1,042.5688
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى RSD
дин.28,856.815
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى UZS
soʻm3,450,842.5798
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ALL
L23,792.9094
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ANG
ƒ512.6918
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى AWG
ƒ515.556
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BBD
$572.84
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BAM
KM478.3214
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BIF
Fr844,652.58
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BND
$369.4818
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BSD
$286.42
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى JMD
$45,964.6816
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى KHR
1,154,917.045
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى KMF
Fr120,582.82
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى LAK
6,226,521.6146
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى LKR
රු87,240.6678
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MDL
L4,857.6832
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MGA
Ar1,278,659.0776
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MOP
P2,294.2242
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MVR
4,382.226
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MWK
MK497,256.6262
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى MZN
MT18,302.238
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى NPR
रु40,471.146
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى PYG
2,031,290.64
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى RWF
Fr416,168.26
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SBD
$2,354.3724
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SCR
3,975.5096
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SRD
$11,325.0468
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SVC
$2,506.175
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى SZL
L4,946.4734
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TMT
m1,002.47
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TND
د.ت840.92912
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى TTD
$1,944.7918
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى UGX
Sh997,887.28
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى XAF
Fr161,254.46
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى XCD
$773.334
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى XOF
Fr161,254.46
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى XPF
Fr29,214.84
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BWP
P4,075.7566
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى BZD
$575.7042
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى CVE
$27,115.3814
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى DJF
Fr50,982.76
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى DOP
$18,348.0652
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى DZD
د.ج37,205.958
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى FJD
$644.445
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى GNF
Fr2,490,421.9
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى GTQ
Q2,193.9772
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى GYD
$59,982.0764
1 MicroStrategy (MSTRON) إلى ISK
kr35,229.66

MicroStrategy المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MicroStrategy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MicroStrategy الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MicroStrategy

كم يساوي MicroStrategy (MSTRON) اليوم؟
سعر MSTRON المباشر في USD هو USD 286.42، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MSTRON إلى USD الحالي؟
سعر MSTRON إلى USD الحالي هو $ 286.42. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MicroStrategy ؟
القيمة السوقية لعملة MSTRON هي $ 460.14K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MSTRON؟
العرض المتداول لتوكن MSTRON هو 1.61K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MSTRON؟
حقق MSTRON سعرًا قياسيًا قدره 363.23027862767054 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MSTRON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 270.5345800436024 MSTRON.
ما هو حجم تداول MSTRON؟
حجم تداول MSTRON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.17K USD.
هل سترتفع MSTRON هذا العام؟
قد يرتفع MSTRON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MSTRON لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات MicroStrategy (MSTRON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

