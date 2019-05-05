سعر Polkadot اليوم

السعر المباشر لمشروع Polkadot (DOT) اليوم هو $ 0.7586، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOT الحالي إلى USD هو $ 0.7586 لكل DOT.

يحتل Polkadot حاليًا المرتبة #41 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.28B، مع عرض متداول قدره 1.69B DOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOT بين $ 0.7528 (أدنى) و$ 0.7696 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 55.00497580824178887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.8925903416402049.

على المدى القصير، تحرك DOT بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-6.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 572.82K.

معلومات سوق Polkadot (DOT)

التصنيف No.41 القيمة السوقية $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B الحجم (24 ساعة) $ 572.82K$ 572.82K $ 572.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.59B$ 1.59B $ 1.59B إمداد دورة التداول 1.69B 1.69B 1.69B الحد الأقصى للعرض 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 إجمالي العرض 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 معدل التداول 80.41% الحصة السوقية 0.07% تاريخ الإصدار 2019-05-05 00:00:00 البلوكتشين العام DOT

القيمة السوقية الحالية لـ Polkadot هي $ 1.28B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 572.82K. العرض المتداول لـ DOT يبلغ 1.69B، مع إجمالي عرض 1688708606.98738087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59B.