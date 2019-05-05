سعر Polkadot (DOT)
السعر المباشر لمشروع Polkadot (DOT) اليوم هو $ 0.7586، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOT الحالي إلى USD هو $ 0.7586 لكل DOT.
يحتل Polkadot حاليًا المرتبة #41 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.28B، مع عرض متداول قدره 1.69B DOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOT بين $ 0.7528 (أدنى) و$ 0.7696 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 55.00497580824178887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.8925903416402049.
على المدى القصير، تحرك DOT بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-6.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 572.82K.
No.41
80.41%
0.07%
2019-05-05 00:00:00
DOT
القيمة السوقية الحالية لـ Polkadot هي $ 1.28B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 572.82K. العرض المتداول لـ DOT يبلغ 1.69B، مع إجمالي عرض 1688708606.98738087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59B.
+0.03%
-1.14%
-6.12%
-6.12%
تتبع تغيرات أسعار Polkadot لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.008748
|-1.14%
|30 يوم
|$ -0.0792
|-9.46%
|60 يوم
|$ -0.2157
|-22.14%
|90 يوم
|$ -0.4714
|-38.33%
سجل اليوم DOT تغيرًا $ -0.008748 (-1.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0792 (-9.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOT تغييرًا في $ -0.2157 (-22.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.4714 (-38.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Polkadot الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق DOT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
DOT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 0.7617. السعر يتواجد ضمن نطاق ضيق تحت نقطة المحور S1 عند 0.7622. تشكّل نقطة المحور الرئيسية عند 0.7648 مرجعًا مباشرًا للبنية الهيكلية العلوية. أما دعم S2 عند 0.7579 ومقاومة R1 عند 0.7691، فهما يحدّان حدود النطاق الحالي للتذبذب. يقبع السوق في الجزء الأوسط والسفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحافظ الطرفان المتعارضان على حالة من التوازن داخل هذا المجال الضيق. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. كما تؤكد مؤشرات EMA اتجاه الصعود. وقد شكّل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما تُظهر مؤشرات الزخم انبعاثًا مركّزًا لقوة الشراء على المدى القصير. يقع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، بينما تظهر ظاهرة الانفصال بين المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الاعتيادية، دون أن يشهد السعر أي انحرافات متطرفة عن المتوسطات المتحركة. كما يُلاحظ توزيع الزخم الذي يميل نحو قوة الشراء القصيرة الأمد مع استقرار طويل الأمد. ويغيب عن السوق الدافع المستمر لاختراقات أحادية الاتجاه. على المدى القريب، يُعدّ مستوى S1 عند 0.7622 محطّةً مهمة؛ إذ يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0005 فقط. وفي حال تماسك السعر فوق هذا المستوى بشكل فعّال، سينطلق لاختبار نقطة المحور الرئيسية عند 0.7648. وعلى الجانب الأدنى، يقع دعم S2 عند 0.7579 مباشرةً. أما على المدى الأبعد، فيُعتبر مستوى المقاومة R1 عند 0.7691 مرجعًا هامًا، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0074. كما يقدّم مستوى المقاومة R2 عند 0.7717 مرجعًا أعلى للمستوى التالي. وتتركّز الأسعار الحيوية ضمن نطاق ضيق يبلغ 0.01 حول السعر الحالي، سواء صعودًا أو هبوطًا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Polkadot نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Polkadot، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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