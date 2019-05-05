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سعر Polkadot المباشر اليوم هو 0.7586 USD. القيمة السوقية لـ DOT هي 1,281,054,349.260627127982 USD. تابع تحديثات أسعار DOT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Polkadot المباشر اليوم هو 0.7586 USD. القيمة السوقية لـ DOT هي 1,281,054,349.260627127982 USD. تابع تحديثات أسعار DOT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Polkadot (DOT)

السعر المباشر لـ 1 DOT إلى USD:

$0.7586
$0.7586$0.7586
-1.14%1D
USD
مخطط أسعار Polkadot (DOT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:17:10 (UTC+8)

سعر Polkadot اليوم

السعر المباشر لمشروع Polkadot (DOT) اليوم هو $ 0.7586، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOT الحالي إلى USD هو $ 0.7586 لكل DOT.

يحتل Polkadot حاليًا المرتبة #41 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.28B، مع عرض متداول قدره 1.69B DOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOT بين $ 0.7528 (أدنى) و$ 0.7696 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 55.00497580824178887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.8925903416402049.

على المدى القصير، تحرك DOT بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-6.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 572.82K.

معلومات سوق Polkadot (DOT)

No.41

$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B

$ 572.82K
$ 572.82K$ 572.82K

$ 1.59B
$ 1.59B$ 1.59B

1.69B
1.69B 1.69B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,688,708,606.98738087
1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087

80.41%

0.07%

2019-05-05 00:00:00

DOT

القيمة السوقية الحالية لـ Polkadot هي $ 1.28B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 572.82K. العرض المتداول لـ DOT يبلغ 1.69B، مع إجمالي عرض 1688708606.98738087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59B.

سجل سعر Polkadot بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.7528
$ 0.7528$ 0.7528
24 ساعة منخفض
$ 0.7696
$ 0.7696$ 0.7696
24 ساعة مرتفع

$ 0.7528
$ 0.7528$ 0.7528

$ 0.7696
$ 0.7696$ 0.7696

$ 55.00497580824178887
$ 55.00497580824178887$ 55.00497580824178887

$ 0.8925903416402049
$ 0.8925903416402049$ 0.8925903416402049

+0.03%

-1.14%

-6.12%

-6.12%

سجل سعر Polkadot (DOT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Polkadot لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.008748-1.14%
30 يوم$ -0.0792-9.46%
60 يوم$ -0.2157-22.14%
90 يوم$ -0.4714-38.33%
تغير سعر Polkadot اليوم

سجل اليوم DOT تغيرًا $ -0.008748 (-1.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Polkadot لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0792 (-9.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Polkadot لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOT تغييرًا في $ -0.2157 (-22.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Polkadot لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.4714 (-38.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Polkadot (DOT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Polkadot.

تحليل Polkadot

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Polkadot الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Polkadot اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DOT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

DOT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 0.7617. السعر يتواجد ضمن نطاق ضيق تحت نقطة المحور S1 عند 0.7622. تشكّل نقطة المحور الرئيسية عند 0.7648 مرجعًا مباشرًا للبنية الهيكلية العلوية. أما دعم S2 عند 0.7579 ومقاومة R1 عند 0.7691، فهما يحدّان حدود النطاق الحالي للتذبذب. يقبع السوق في الجزء الأوسط والسفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحافظ الطرفان المتعارضان على حالة من التوازن داخل هذا المجال الضيق. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. كما تؤكد مؤشرات EMA اتجاه الصعود. وقد شكّل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما تُظهر مؤشرات الزخم انبعاثًا مركّزًا لقوة الشراء على المدى القصير. يقع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، بينما تظهر ظاهرة الانفصال بين المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الاعتيادية، دون أن يشهد السعر أي انحرافات متطرفة عن المتوسطات المتحركة. كما يُلاحظ توزيع الزخم الذي يميل نحو قوة الشراء القصيرة الأمد مع استقرار طويل الأمد. ويغيب عن السوق الدافع المستمر لاختراقات أحادية الاتجاه. على المدى القريب، يُعدّ مستوى S1 عند 0.7622 محطّةً مهمة؛ إذ يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0005 فقط. وفي حال تماسك السعر فوق هذا المستوى بشكل فعّال، سينطلق لاختبار نقطة المحور الرئيسية عند 0.7648. وعلى الجانب الأدنى، يقع دعم S2 عند 0.7579 مباشرةً. أما على المدى الأبعد، فيُعتبر مستوى المقاومة R1 عند 0.7691 مرجعًا هامًا، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0074. كما يقدّم مستوى المقاومة R2 عند 0.7717 مرجعًا أعلى للمستوى التالي. وتتركّز الأسعار الحيوية ضمن نطاق ضيق يبلغ 0.01 حول السعر الحالي، سواء صعودًا أو هبوطًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Polkadot؟

تتأثر أسعار بولكادوت (DOT) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة ومزادات parachain – يرتفع الطلب على DOT عندما تُقدِّم المشاريع عروضًا للحصول على مقاعد parachain.
2. نشاط المطوّرين ونموّ النظام البيئي – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية والمشاريع، ازدادت الثقة في المشروع.
3. مكافآت الحوكمة واقتصاديات الرموز – يؤثّر حوكمة DOT في العرض الكلي للعملة.
4. معنويات السوق وارتباطها ببيتكوين – تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة في أسعار DOT.
5. الأخبار المتعلقة باللوائح والشراكات – إذ تُسهم أخبار اعتماد المؤسسات في تعزيز النموّ في قطاع التشفير.
6. التطورات التقنية والتحديثات التي تشهدها شبكة بولكادوت.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Polkadot اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة بولكادوت (DOT) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ برموز DOT.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة ومدى أداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - يساعد فهم اتجاهات الأسعار في التنبؤ بالتحركات المستقبلية.
4. تنفيذ الصفقات في الوقت المناسب - تُعَدّ الأسعار في الوقت الفعلي ضرورية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

توقعات أسعار Polkadot

Polkadot (DOT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPolkadot (DOT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Polkadot نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Polkadot الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DOT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Polkadot.

كيفية شراء واستثمار Polkadot في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Polkadot؟ شراء DOT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Polkadot. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Polkadot (DOT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Polkadot فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Polkadot (DOT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Polkadot

يسمح لك امتلاك Polkadot بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Polkadot ( DOT )

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Polkadot، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Polkadot الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Crypto-Backed Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Polkadot

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:17:10 (UTC+8)

تحديثات Polkadot (DOT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Polkadot

DOT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DOT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DOT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Polkadot (DOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Polkadot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOT
$0.7598
$0.7598$0.7598
-0.97%
748.31K (USDT)
/USDCDOT
$0.7585
$0.7585$0.7585
-1.09%
76.08K (USDT)
/BTCDOT
$0.00001195
$0.00001195$0.00001195
-1.72%
10.47K (USDT)
/USD1DOT
$0.7601
$0.7601$0.7601
-0.86%
72.12K (USDT)

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1 DOT = 0.7586 USD