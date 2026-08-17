سعر The White Bull (LEVI)
السعر المباشر لمشروع The White Bull (LEVI) اليوم هو $ 0.0002229، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEVI الحالي إلى USD هو $ 0.0002229 لكل LEVI.
يحتل The White Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LEVI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEVI بين $ 0.0002193 (أدنى) و$ 0.0002352 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك LEVI بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-38.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.16K.
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ The White Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.16K. العرض المتداول لـ LEVI يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.90K.
+0.22%
-0.84%
-38.17%
-38.17%
تتبع تغيرات أسعار The White Bull لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000001888
|-0.84%
|30 يوم
|$ -0.0001846
|-45.31%
|60 يوم
|$ -0.0027771
|-92.57%
|90 يوم
|$ -0.0027771
|-92.57%
سجل اليوم LEVI تغيرًا $ -0.000001888 (-0.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001846 (-45.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LEVI تغييرًا في $ -0.0027771 (-92.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0027771 (-92.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The White Bull الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق LEVI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
LEVI_USDT يتحرك فوق نقطة المحور 3.647E-4 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يتراوح بين النقطة الوسطى 3.52E-4 ومقاومة R1 عند 3.58E-4. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء تباينًا في الاتجاه. وتبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق ضيق من التقلبات. توزيع قوة الشراء والبيع متوازن نسبيًا. تبعد المقاومة القريبة عند 3.58E-4 عن السعر الحالي نحو 1.8%. أما الدعم الأدنى عند 3.52E-4 فيبعد عن السعر الحالي حوالي 3.5%. ويُعتبر مستوى S1 المرجعي البعيد عند 3.44E-4. فيما تمثل مقاومة R2 عند 3.66E-4 الحد العلوي. ولتجاوز السعر للمقاومة، يجب التحقق من توافق حجم التداول. وفي حال الانخفاض لاختبار النقطة الوسطى، ينبغي مراقبة قوة الاستمرار عند تلك المستويات.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The White Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The White Bull، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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