سعر The White Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The White Bull (LEVI) اليوم هو $ 0.0002229، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEVI الحالي إلى USD هو $ 0.0002229 لكل LEVI.

يحتل The White Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LEVI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEVI بين $ 0.0002193 (أدنى) و$ 0.0002352 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LEVI بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-38.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.16K.

معلومات سوق The White Bull (LEVI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.16K$ 56.16K $ 56.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 222.90K$ 222.90K $ 222.90K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 999,999,393 999,999,393 999,999,393 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The White Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.16K. العرض المتداول لـ LEVI يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.90K.