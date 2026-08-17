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سعر The White Bull المباشر اليوم هو 0.0002229 USD. القيمة السوقية لـ LEVI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LEVI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The White Bull المباشر اليوم هو 0.0002229 USD. القيمة السوقية لـ LEVI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LEVI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو LEVI

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سعر The White Bull (LEVI)

السعر المباشر لـ 1 LEVI إلى USD:

$0.0002229
$0.0002229$0.0002229
-0.84%1D
USD
مخطط أسعار The White Bull (LEVI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:08:31 (UTC+8)

سعر The White Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The White Bull (LEVI) اليوم هو $ 0.0002229، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEVI الحالي إلى USD هو $ 0.0002229 لكل LEVI.

يحتل The White Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LEVI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEVI بين $ 0.0002193 (أدنى) و$ 0.0002352 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LEVI بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-38.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.16K.

معلومات سوق The White Bull (LEVI)

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 222.90K
$ 222.90K$ 222.90K

--
----

999,999,393
999,999,393 999,999,393

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The White Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.16K. العرض المتداول لـ LEVI يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.90K.

سجل سعر The White Bull بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0002193
$ 0.0002193$ 0.0002193
24 ساعة منخفض
$ 0.0002352
$ 0.0002352$ 0.0002352
24 ساعة مرتفع

$ 0.0002193
$ 0.0002193$ 0.0002193

$ 0.0002352
$ 0.0002352$ 0.0002352

--
----

--
----

+0.22%

-0.84%

-38.17%

-38.17%

سجل سعر The White Bull (LEVI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The White Bull لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000001888-0.84%
30 يوم$ -0.0001846-45.31%
60 يوم$ -0.0027771-92.57%
90 يوم$ -0.0027771-92.57%
تغير سعر The White Bull اليوم

سجل اليوم LEVI تغيرًا $ -0.000001888 (-0.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The White Bull لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001846 (-45.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The White Bull لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LEVI تغييرًا في $ -0.0027771 (-92.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The White Bull لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0027771 (-92.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The White Bull

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The White Bull الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق The White Bull اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LEVI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

LEVI_USDT يتحرك فوق نقطة المحور 3.647E-4 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يتراوح بين النقطة الوسطى 3.52E-4 ومقاومة R1 عند 3.58E-4. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء تباينًا في الاتجاه. وتبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق ضيق من التقلبات. توزيع قوة الشراء والبيع متوازن نسبيًا. تبعد المقاومة القريبة عند 3.58E-4 عن السعر الحالي نحو 1.8%. أما الدعم الأدنى عند 3.52E-4 فيبعد عن السعر الحالي حوالي 3.5%. ويُعتبر مستوى S1 المرجعي البعيد عند 3.44E-4. فيما تمثل مقاومة R2 عند 3.66E-4 الحد العلوي. ولتجاوز السعر للمقاومة، يجب التحقق من توافق حجم التداول. وفي حال الانخفاض لاختبار النقطة الوسطى، ينبغي مراقبة قوة الاستمرار عند تلك المستويات.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار The White Bull

The White Bull (LEVI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LEVI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe White Bull (LEVI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The White Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The White Bull الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LEVI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The White Bull.

كيفية شراء واستثمار The White Bull في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The White Bull؟ شراء LEVI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The White Bull. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The White Bull (LEVI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The White Bull فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The White Bull (LEVI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The White Bull

يسمح لك امتلاك The White Bull بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو The White Bull ( LEVI )

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The White Bull المورد

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مستكشف الكتل

الفئة :

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The White Bull

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:08:31 (UTC+8)

تحديثات The White Bull (LEVI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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LEVI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LEVI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LEVI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The White Bull (LEVI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The White Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1LEVI
$0.0002224
$0.0002224$0.0002224
-1.37%
256.22M (USDT)
/USDTLEVI
$0.0002234
$0.0002234$0.0002234
-1.01%
249.99M (USDT)

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