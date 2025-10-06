سعر LINEA المباشر اليوم هو 0.01362 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LINEA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LINEA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر LINEA المباشر اليوم هو 0.01362 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LINEA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LINEA بسهولة على موقع MEXC الآن.

LINEA السعر(LINEA)

السعر المباشر لـ 1 LINEA إلى USD:

$0.01362
$0.01362$0.01362
-5.08%1D
USD
مخطط أسعار LINEA (LINEA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:40 (UTC+8)

معلومات سعر LINEA (LINEA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01342
$ 0.01342$ 0.01342
24 ساعة منخفض
$ 0.01485
$ 0.01485$ 0.01485
24 ساعة مرتفع

$ 0.01342
$ 0.01342$ 0.01342

$ 0.01485
$ 0.01485$ 0.01485

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

+0.22%

-5.08%

-11.39%

-11.39%

سعر LINEA (LINEA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01362. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LINEA بين أدنى سعر $ 0.01342 وأعلى سعر $ 0.01485، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLINEA على الإطلاق هو $ 0.04657278430753583، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.007196492054667389.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LINEA +0.22% على مدار الساعة الماضية، -5.08% على مدار 24 ساعة، و -11.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LINEA (LINEA)

No.182

$ 210.87M
$ 210.87M$ 210.87M

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 980.78M
$ 980.78M$ 980.78M

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

القيمة السوقية الحالية لـ LINEA هي $ 210.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.77M. العرض المتداول لـ LINEA يبلغ 15.48B، مع إجمالي عرض 72009990000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 980.78M.

سجل سعر LINEA (LINEA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار LINEA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0007289-5.08%
30 يوم$ -0.01428-51.19%
60 يوم$ +0.00862+172.40%
90 يوم$ +0.00862+172.40%
تغير سعر LINEA اليوم

سجل اليوم LINEA تغيرًا $ -0.0007289 (-5.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر LINEA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01428 (-51.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر LINEA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LINEA تغييرًا في $ +0.00862 (+172.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر LINEA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00862 (+172.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة LINEA (LINEA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار LINEA.

ما هو LINEA ( LINEA )

إن Linea هي الطبقة الثانية المبنية على المبادئ الأساسية لتعزيز الإيثريوم واقتصاد ETH بأكمله. كل جانب من جوانب تصميمها - بدءًا من آليات حرق الإيثريوم المُنتجة، وعائد رأس المال الأصلي المُحسّن، ووصولًا إلى تقنية zk الأساسية المُكافئة للإيثريوم - يُعزز قيمة وفائدة شبكة الإيثريوم الرئيسية. كل هذا مدعوم من أكبر صندوق نظام بيئي في هذا المجال، والذي تُديره أكثر شركات بناء الإيثريوم موثوقية. بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى المؤسسي، وتكاملها العميق عبر التمويل اللامركزي (DeFi)، تُعتبر Linea أفضل سلسلة لرأس مال الإيثريوم، حيث تُعزز كل معاملة وكل كتلة الإيثريوم.

متوفر LINEA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك LINEA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LINEAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول LINEA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء LINEA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر LINEA (USD)

كم ستكون قيمة LINEA (LINEA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك LINEA (LINEA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة LINEA.

تحقق الآن من توقعات سعر LINEA!

توكنوميكس LINEA (LINEA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس LINEA (LINEA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LINEA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء LINEA ( LINEA )

هل تبحث عن كيفية شراء LINEA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء LINEA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LINEA إلى العملات المحلية

LINEA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ LINEA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب LINEA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول LINEA

كم يساوي LINEA (LINEA) اليوم؟
سعر LINEA المباشر في USD هو USD 0.01362، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LINEA إلى USD الحالي؟
سعر LINEA إلى USD الحالي هو $ 0.01362. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ LINEA ؟
القيمة السوقية لعملة LINEA هي $ 210.87M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LINEA؟
العرض المتداول لتوكن LINEA هو 15.48B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LINEA؟
حقق LINEA سعرًا قياسيًا قدره 0.04657278430753583 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LINEA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.007196492054667389 LINEA.
ما هو حجم تداول LINEA؟
حجم تداول LINEA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.77M USD.
هل سترتفع LINEA هذا العام؟
قد يرتفع LINEA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LINEA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:40 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

