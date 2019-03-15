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سعر COSMOS المباشر اليوم هو 1.457 USD. القيمة السوقية لـ ATOM هي 748,520,242.509514787 USD. تابع تحديثات أسعار ATOM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر COSMOS المباشر اليوم هو 1.457 USD. القيمة السوقية لـ ATOM هي 748,520,242.509514787 USD. تابع تحديثات أسعار ATOM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر COSMOS (ATOM)

السعر المباشر لـ 1 ATOM إلى USD:

$1.457
$1.457$1.457
-1.68%1D
USD
مخطط أسعار COSMOS (ATOM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:46:32 (UTC+8)

سعر COSMOS اليوم

السعر المباشر لمشروع COSMOS (ATOM) اليوم هو $ 1.457، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATOM الحالي إلى USD هو $ 1.457 لكل ATOM.

يحتل COSMOS حاليًا المرتبة #55 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 748.52M، مع عرض متداول قدره 513.74M ATOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATOM بين $ 1.45 (أدنى) و$ 1.504 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.6955257850945، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.13096252523.

على المدى القصير، تحرك ATOM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+5.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 310.59K.

معلومات سوق COSMOS (ATOM)

No.55

$ 748.52M
$ 748.52M$ 748.52M

$ 310.59K
$ 310.59K$ 310.59K

$ 748.52M
$ 748.52M$ 748.52M

513.74M
513.74M 513.74M

--
----

513,740,729.244691
513,740,729.244691 513,740,729.244691

0.04%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

القيمة السوقية الحالية لـ COSMOS هي $ 748.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 310.59K. العرض المتداول لـ ATOM يبلغ 513.74M، مع إجمالي عرض 513740729.244691. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 748.52M.

سجل سعر COSMOS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.45
$ 1.45$ 1.45
24 ساعة منخفض
$ 1.504
$ 1.504$ 1.504
24 ساعة مرتفع

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.504
$ 1.504$ 1.504

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

0.00%

-1.68%

+5.35%

+5.35%

سجل سعر COSMOS (ATOM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار COSMOS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0249-1.68%
30 يوم$ -0.038-2.55%
60 يوم$ -0.404-21.71%
90 يوم$ -0.613-29.62%
تغير سعر COSMOS اليوم

سجل اليوم ATOM تغيرًا $ -0.0249 (-1.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر COSMOS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.038 (-2.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر COSMOS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ATOM تغييرًا في $ -0.404 (-21.71%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر COSMOS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.613 (-29.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة COSMOS (ATOM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار COSMOS.

تحليل COSMOS

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار COSMOS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق COSMOS اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ATOM: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

ATOM_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 1.471. يقع السعر في نطاق ضيق تحت نقطة المحور S2 عند 1.4713. يشكّل خط الوسط عند 1.4943 مرجعًا هيكليًا للاتجاه الصعودي. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا يشير إلى إشارات شراء قوية تتراوح بين 3 إلى 4 إشارات. كما أن مجموعة EMA تؤكد بشكل متزامن وجود نظام شراء على المدى القصير. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع سلبي، حيث تشير التباينات بين الخطين السريع والبطيء إلى تشتت الزخم. تبقى قراءة RSI ضمن المنطقة المحايدة مع حركة تذبذبية مستمرة. أما قيم KDJ وStochRSI فلا تُظهر أي إشارة واضحة لاتجاه محدد. تعكس نمط بولينجر باند خصائص تقارب التقلبات. تحقق توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي. يبعد المقاومة القريبة عند 1.4826 نحو 0.7% عن السعر الحالي، بينما تبعد مقاومة الوسط عند 1.4943 نحو 1.6% عن السعر الحالي. وتُقدّم المقاومة البعيدة عند 1.5056 مرجعًا ثانويًا. من جهة أخرى، يتطابق دعم S2 عند 1.4713 تقريبًا مع السعر الحالي، فيما يقع دعم R2 عند 1.5173 ضمن منطقة المراقبة المستقبلية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار COSMOS؟

تتأثر أسعار COSMOS (ATOM) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة ونمو النظام البيئي – فكلما زاد عدد المشاريع التي تُبنى على Cosmos، ارتفع الطلب عليها.
2. مكافآت الحوكمة والاقتصاديات الخاصة بالتوكن – يؤثر نموذج التضخم الخاص بـ ATOM في معادلة العرض والطلب.
3. استخدام تقنية التواصل بين السلاسل (IBC) – يُعزز اعتماد التقنية الأساسية من قيمة ATOM.
4. معنويات السوق وارتباطها ببيتكوين – تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في أسعار ATOM.
5. أداء المدققين وأمن الشبكة – يؤثر ذلك في ثقة المستثمرين.
6. المنافسة من حلول أخرى للتشغيل البيني بين البلوكشين.
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر في مشاريع DeFi والبلوكشين.
8. إعلانات الشراكات والتكاملات مع المنصات الكبرى.

لماذا يريد الناس معرفة سعر COSMOS اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر COSMOS (ATOM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، والتخطيط الاستثماري، ومتابعة قيمة حيازاتهم. وبما أن ATOM هو أحد رموز التوافق بين شبكات البلوك تشين الرئيسية، فإن تقلبات الأسعار تؤثر في استراتيجيات DeFi ومكافآت الحصص.

توقعات أسعار COSMOS

COSMOS (ATOM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ATOM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCOSMOS (ATOM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر COSMOS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر COSMOS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ATOM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار COSMOS.

كيفية شراء واستثمار COSMOS في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع COSMOS؟ شراء ATOM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء COSMOS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء COSMOS (ATOM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة COSMOS فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء COSMOS (ATOM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع COSMOS

يسمح لك امتلاك COSMOS بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو COSMOS ( ATOM )

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ COSMOS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب COSMOS الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول COSMOS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:46:32 (UTC+8)

تحديثات COSMOS (ATOM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن COSMOS

ATOM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ATOM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ATOM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق COSMOS (ATOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر COSMOS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTATOM
$1.457
$1.457$1.457
-1.75%
211.35K (USDT)
/USDCATOM
$1.455
$1.455$1.455
-1.75%
17.76K (USDT)
/BTCATOM
$0.00002288
$0.00002288$0.00002288
-2.59%
5.49K (USDT)

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1 ATOM = 1.457 USD