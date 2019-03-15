سعر COSMOS اليوم

السعر المباشر لمشروع COSMOS (ATOM) اليوم هو $ 1.457، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATOM الحالي إلى USD هو $ 1.457 لكل ATOM.

يحتل COSMOS حاليًا المرتبة #55 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 748.52M، مع عرض متداول قدره 513.74M ATOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATOM بين $ 1.45 (أدنى) و$ 1.504 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.6955257850945، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.13096252523.

على المدى القصير، تحرك ATOM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+5.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 310.59K.

معلومات سوق COSMOS (ATOM)

التصنيف No.55 القيمة السوقية $ 748.52M$ 748.52M $ 748.52M الحجم (24 ساعة) $ 310.59K$ 310.59K $ 310.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 748.52M$ 748.52M $ 748.52M إمداد دورة التداول 513.74M 513.74M 513.74M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 513,740,729.244691 513,740,729.244691 513,740,729.244691 الحصة السوقية 0.04% تاريخ الإصدار 2019-03-15 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.1$ 0.1 $ 0.1 البلوكتشين العام ATOM

القيمة السوقية الحالية لـ COSMOS هي $ 748.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 310.59K. العرض المتداول لـ ATOM يبلغ 513.74M، مع إجمالي عرض 513740729.244691. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 748.52M.