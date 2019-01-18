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سعر V Systems المباشر اليوم هو 0.0002562 USD. القيمة السوقية لـ VSYS هي 950,809.1463948 USD. تابع تحديثات أسعار VSYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر V Systems المباشر اليوم هو 0.0002562 USD. القيمة السوقية لـ VSYS هي 950,809.1463948 USD. تابع تحديثات أسعار VSYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VSYS

معلومات سعر VSYS

ما هو VSYS

الوثيقة البيضاء لـ VSYS

الموقع الرسمي لـ VSYS

اقتصاد توكن VSYS

توقعات سعر VSYS

سجل VSYS

دليل شراء VSYS

محول عملة VSYS إلى الفيات

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شعار V Systems

سعر V Systems (VSYS)

السعر المباشر لـ 1 VSYS إلى USD:

$0.0002562
$0.0002562$0.0002562
+1.99%1D
USD
مخطط أسعار V Systems (VSYS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:00:39 (UTC+8)

سعر V Systems اليوم

السعر المباشر لمشروع V Systems (VSYS) اليوم هو $ 0.0002562، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VSYS الحالي إلى USD هو $ 0.0002562 لكل VSYS.

يحتل V Systems حاليًا المرتبة #1972 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 950.81K، مع عرض متداول قدره 3.71B VSYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VSYS بين $ 0.0002511 (أدنى) و$ 0.0002591 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297542300258، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00017504123384874.

على المدى القصير، تحرك VSYS بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.65K.

معلومات سوق V Systems (VSYS)

No.1972

$ 950.81K
$ 950.81K$ 950.81K

$ 46.65K
$ 46.65K$ 46.65K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

3.71B
3.71B 3.71B

5,719,800,563
5,719,800,563 5,719,800,563

2019-01-18 00:00:00

$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265

VSYS

القيمة السوقية الحالية لـ V Systems هي $ 950.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.65K. العرض المتداول لـ VSYS يبلغ 3.71B، مع إجمالي عرض 5719800563. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.

سجل سعر V Systems بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0002511
$ 0.0002511$ 0.0002511
24 ساعة منخفض
$ 0.0002591
$ 0.0002591$ 0.0002591
24 ساعة مرتفع

$ 0.0002511
$ 0.0002511$ 0.0002511

$ 0.0002591
$ 0.0002591$ 0.0002591

$ 0.297542300258
$ 0.297542300258$ 0.297542300258

$ 0.00017504123384874
$ 0.00017504123384874$ 0.00017504123384874

0.00%

+1.99%

+2.39%

+2.39%

سجل سعر V Systems (VSYS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار V Systems لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000004999+1.99%
30 يوم$ +0.0000089+3.59%
60 يوم$ +0.0000229+9.81%
90 يوم$ +0.0000055+2.19%
تغير سعر V Systems اليوم

سجل اليوم VSYS تغيرًا $ +0.000004999 (+1.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر V Systems لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000089 (+3.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر V Systems لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VSYS تغييرًا في $ +0.0000229 (+9.81%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر V Systems لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0000055 (+2.19%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة V Systems (VSYS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار V Systems.

تحليل V Systems

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار V Systems الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار V Systems؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز VSYS:

1. معنويات السوق - تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين في الطلب على VSYS.
2. اعتماد التكنولوجيا - يؤدي استخدام منصة بلوك تشين V Systems والعقود الذكية إلى تعزيز قيمة المنفعة.
3. إعلانات الشراكات - يمكن أن تُعزّز التعاونات الاستراتيجية من اهتمام المستثمرين.
4. حجم التداول - تُقلّل السيولة العالية عادةً من التقلّب.
5. المنافسة - الأداء مقارنةً بمنصات البلوك تشين الأخرى.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح - تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المشفرة في جميع الرموز، بما في ذلك VSYS.

لماذا يريد الناس معرفة سعر V Systems اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر VSYS اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار المستثمرين على تقييم الربحية واتخاذ خطوات استراتيجية.

توقعات أسعار V Systems

V Systems (VSYS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VSYS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرV Systems (VSYS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر V Systems نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر V Systems الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VSYS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار V Systems.

كيفية شراء واستثمار V Systems في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع V Systems؟ شراء VSYS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء V Systems. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء V Systems (VSYS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة V Systems فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء V Systems (VSYS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع V Systems

يسمح لك امتلاك V Systems بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو V Systems ( VSYS )

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

V Systems المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ V Systems، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب V Systems الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

InfrastructureProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول V Systems

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:00:39 (UTC+8)

تحديثات V Systems (VSYS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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VSYS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VSYS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VSYS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق V Systems (VSYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر V Systems المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVSYS
$0.0002563
$0.0002563$0.0002563
+1.98%
183.20M (USDT)

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1 VSYS = 0.0002562 USD