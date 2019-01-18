سعر V Systems اليوم

السعر المباشر لمشروع V Systems (VSYS) اليوم هو $ 0.0002562، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VSYS الحالي إلى USD هو $ 0.0002562 لكل VSYS.

يحتل V Systems حاليًا المرتبة #1972 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 950.81K، مع عرض متداول قدره 3.71B VSYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VSYS بين $ 0.0002511 (أدنى) و$ 0.0002591 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297542300258، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00017504123384874.

على المدى القصير، تحرك VSYS بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.65K.

معلومات سوق V Systems (VSYS)

التصنيف No.1972 القيمة السوقية $ 950.81K$ 950.81K $ 950.81K الحجم (24 ساعة) $ 46.65K$ 46.65K $ 46.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M إمداد دورة التداول 3.71B 3.71B 3.71B إجمالي العرض 5,719,800,563 5,719,800,563 5,719,800,563 تاريخ الإصدار 2019-01-18 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0265$ 0.0265 $ 0.0265 البلوكتشين العام VSYS

القيمة السوقية الحالية لـ V Systems هي $ 950.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.65K. العرض المتداول لـ VSYS يبلغ 3.71B، مع إجمالي عرض 5719800563. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.