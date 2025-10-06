سعر Invesco QQQ المباشر اليوم هو 636.97 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QQQON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QQQON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Invesco QQQ المباشر اليوم هو 636.97 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QQQON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QQQON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن QQQON

معلومات سعر QQQON

الموقع الرسمي لـ QQQON

اقتصاد توكن QQQON

توقعات سعر QQQON

سجل QQQON

دليل شراء QQQON

محول عملة QQQON إلى الفيات

QQQON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Invesco QQQ

Invesco QQQ السعر(QQQON)

السعر المباشر لـ 1 QQQON إلى USD:

$636.95
$636.95$636.95
+1.05%1D
USD
مخطط أسعار Invesco QQQ (QQQON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:59:12 (UTC+8)

معلومات سعر Invesco QQQ (QQQON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 627.3
$ 627.3$ 627.3
24 ساعة منخفض
$ 637.2
$ 637.2$ 637.2
24 ساعة مرتفع

$ 627.3
$ 627.3$ 627.3

$ 637.2
$ 637.2$ 637.2

$ 635.6733981162101
$ 635.6733981162101$ 635.6733981162101

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.08%

+1.05%

+3.35%

+3.35%

سعر Invesco QQQ (QQQON) في الوقت الحقيقي هو $ 636.97. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QQQON بين أدنى سعر $ 627.3 وأعلى سعر $ 637.2، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQQQON على الإطلاق هو $ 635.6733981162101، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 566.7159774974706.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QQQON +0.08% على مدار الساعة الماضية، +1.05% على مدار 24 ساعة، و +3.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Invesco QQQ (QQQON)

No.886

$ 19.37M
$ 19.37M$ 19.37M

$ 59.24K
$ 59.24K$ 59.24K

$ 19.37M
$ 19.37M$ 19.37M

30.41K
30.41K 30.41K

30,412.63559229
30,412.63559229 30,412.63559229

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Invesco QQQ هي $ 19.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.24K. العرض المتداول لـ QQQON يبلغ 30.41K، مع إجمالي عرض 30412.63559229. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.37M.

سجل سعر Invesco QQQ (QQQON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Invesco QQQ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +6.6185+1.05%
30 يوم$ +37.14+6.19%
60 يوم$ +116.97+22.49%
90 يوم$ +116.97+22.49%
تغير سعر Invesco QQQ اليوم

سجل اليوم QQQON تغيرًا $ +6.6185 (+1.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Invesco QQQ لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +37.14 (+6.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Invesco QQQ لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QQQON تغييرًا في $ +116.97 (+22.49%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Invesco QQQ لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +116.97 (+22.49%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Invesco QQQ (QQQON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Invesco QQQ.

ما هو Invesco QQQ ( QQQON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Invesco QQQ على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Invesco QQQ الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين QQQONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Invesco QQQ على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Invesco QQQ سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Invesco QQQ (USD)

كم ستكون قيمة Invesco QQQ (QQQON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Invesco QQQ (QQQON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Invesco QQQ.

تحقق الآن من توقعات سعر Invesco QQQ!

توكنوميكس Invesco QQQ (QQQON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Invesco QQQ (QQQON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QQQON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Invesco QQQ ( QQQON )

هل تبحث عن كيفية شراء Invesco QQQ؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Invesco QQQ على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة QQQON إلى العملات المحلية

1 Invesco QQQ (QQQON) إلى VND
16,761,865.55
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AUD
A$961.8247
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى GBP
477.7275
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى EUR
541.4245
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى USD
$636.97
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MYR
RM2,668.9043
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TRY
26,720.8915
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى JPY
¥96,819.44
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ARS
ARS$938,097.5675
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى RUB
50,467.1331
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى INR
56,218.9722
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى IDR
Rp10,616,162.4202
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PHP
37,396.5087
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى EGP
￡E.30,173.2689
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BRL
R$3,407.7895
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى CAD
C$885.3883
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BDT
77,977.8674
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى NGN
927,173.532
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى COP
$2,459,341.17
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ZAR
R.10,911.2961
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى UAH
26,822.8067
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TZS
T.Sh.1,568,888.9585
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى VES
Bs138,222.49
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى CLP
$599,388.77
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PKR
Rs180,593.7344
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى KZT
339,893.5617
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى THB
฿20,580.5007
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TWD
NT$19,465.8032
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AED
د.إ2,337.6799
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى CHF
Fr503.2063
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى HKD
HK$4,949.2569
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AMD
֏244,048.6858
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MAD
.د.م5,879.2331
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MXN
$11,745.7268
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SAR
ريال2,388.6375
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ETB
Br96,609.2399
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى KES
KSh82,290.1543
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى JOD
د.أ451.61173
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PLN
2,312.2011
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى RON
лв2,783.5589
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SEK
kr5,981.1483
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BGN
лв1,070.1096
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى HUF
Ft212,601.4769
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى CZK
13,312.673
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى KWD
د.ك194.91282
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ILS
2,070.1525
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BOB
Bs4,401.4627
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AZN
1,082.849
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TJS
SM5,885.6028
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى GEL
1,732.5584
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AOA
Kz580,642.7429
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BHD
.د.ب239.50072
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BMD
$636.97
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى DKK
kr4,089.3474
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى HNL
L16,777.7898
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MUR
28,988.5047
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى NAD
$11,000.4719
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى NOK
kr6,356.9606
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى NZD
$1,095.5884
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PAB
B/.636.97
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PGK
K2,681.6437
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى QAR
ر.ق2,318.5708
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى RSD
дин.64,168.3578
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى UZS
soʻm7,674,335.5843
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ALL
L52,913.0979
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ANG
ƒ1,140.1763
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى AWG
ƒ1,146.546
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BBD
$1,273.94
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BAM
KM1,063.7399
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BIF
Fr1,878,424.53
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BND
$821.6913
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BSD
$636.97
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى JMD
$102,220.9456
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى KHR
2,568,422.2825
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى KMF
Fr268,164.37
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى LAK
13,847,173.6361
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى LKR
රු194,014.6923
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MDL
L10,828.49
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MGA
Ar2,843,612.4316
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MOP
P5,102.1297
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MVR
9,745.641
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MWK
MK1,105,849.9867
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى MZN
MT40,702.383
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى NPR
रु90,003.861
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى PYG
4,517,391.24
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى RWF
Fr925,517.41
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SBD
$5,235.8934
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SCR
8,841.1436
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SRD
$25,185.7938
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SVC
$5,573.4875
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى SZL
L11,000.4719
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TMT
m2,229.395
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TND
د.ت1,870.14392
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى TTD
$4,325.0263
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى UGX
Sh2,219,203.48
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى XAF
Fr359,251.08
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى XCD
$1,719.819
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى XOF
Fr359,251.08
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى XPF
Fr64,970.94
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BWP
P9,064.0831
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى BZD
$1,280.3097
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى CVE
$60,301.9499
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى DJF
Fr113,380.66
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى DOP
$40,804.2982
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى DZD
د.ج82,742.403
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى FJD
$1,433.1825
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى GNF
Fr5,538,454.15
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى GTQ
Q4,879.1902
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى GYD
$133,394.2574
1 Invesco QQQ (QQQON) إلى ISK
kr78,347.31

Invesco QQQ المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Invesco QQQ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Invesco QQQ الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Invesco QQQ

كم يساوي Invesco QQQ (QQQON) اليوم؟
سعر QQQON المباشر في USD هو USD 636.97، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر QQQON إلى USD الحالي؟
سعر QQQON إلى USD الحالي هو $ 636.97. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Invesco QQQ ؟
القيمة السوقية لعملة QQQON هي $ 19.37M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن QQQON؟
العرض المتداول لتوكن QQQON هو 30.41K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ QQQON؟
حقق QQQON سعرًا قياسيًا قدره 635.6733981162101 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ QQQON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 566.7159774974706 QQQON.
ما هو حجم تداول QQQON؟
حجم تداول QQQON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.24K USD.
هل سترتفع QQQON هذا العام؟
قد يرتفع QQQON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر QQQON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:59:12 (UTC+8)

تحديثات Invesco QQQ (QQQON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة QQQON إلى USD

المبلغ

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 636.97 USD

تداول QQQON

/USDTQQQON
$636.95
$636.95$636.95
+1.03%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,320.19
$113,320.19$113,320.19

-1.15%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,025.75
$4,025.75$4,025.75

-1.73%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04332
$0.04332$0.04332

-6.71%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.64
$195.64$195.64

-1.63%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4769
$3.4769$3.4769

-9.86%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,025.75
$4,025.75$4,025.75

-1.73%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,320.19
$113,320.19$113,320.19

-1.15%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.64
$195.64$195.64

-1.63%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6311
$2.6311$2.6311

-0.18%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19423
$0.19423$0.19423

-2.77%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.176
$2.176$2.176

+190.13%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000098
$0.0000000000000000098$0.0000000000000000098

+117.77%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000176
$0.0000000176$0.0000000176

+104.65%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008502
$0.0008502$0.0008502

+84.54%