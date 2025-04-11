شعار Epic Chain

Epic Chain السعر(EPIC)

USD

مخطط أسعار Epic Chain (EPIC) المباشر

$1.365
$1.365$1.365
+0.51%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول EPIC

السعر الحالي لـ Epic Chain (EPIC) اليوم هو 1.365 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 28.73M USD. يتم تحديث سعر من EPIC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Epic Chain:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 285.33K USD
- تغير سعر Epic Chain خلال اليوم هو +0.51%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 21.05M USD

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EPIC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Epic Chain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00693+0.51%
30 يوم$ -0.434-24.13%
60 يوم$ +0.865+173.00%
90 يوم$ +0.865+173.00%
تغير سعر Epic Chain اليوم

سجل اليوم EPIC تغيرًا $ +0.00693 (+0.51%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Epic Chain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.434 (-24.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Epic Chain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EPIC تغييرًا في $ +0.865 (+173.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Epic Chain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.865 (+173.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

EPIC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Epic Chain: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 1.332
$ 1.332$ 1.332

$ 1.433
$ 1.433$ 1.433

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

+1.71%

+0.51%

+0.81%

EPIC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 28.73M
$ 28.73M$ 28.73M

$ 285.33K
$ 285.33K$ 285.33K

21.05M
21.05M 21.05M

ما هو Epic Chain ( EPIC )

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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توقع سعر Epic Chain

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Epic Chain، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ EPIC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارEpic Chain.

سجل أسعار Epic Chain

يوفر تتبع مسار سعر EPIC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ EPIC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Epic Chain.

كيفية شراء Epic Chain ( EPIC )

هل تبحث عن كيفية شراء Epic Chain؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Epic Chain على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة EPIC إلى العملات المحلية

1 EPIC إلى VND
34,999.965
1 EPIC إلى AUD
A$2.1567
1 EPIC إلى GBP
1.0374
1 EPIC إلى EUR
1.18755
1 EPIC إلى USD
$1.365
1 EPIC إلى MYR
RM6.0333
1 EPIC إلى TRY
51.88365
1 EPIC إلى JPY
¥195.07215
1 EPIC إلى RUB
115.68375
1 EPIC إلى INR
117.3354
1 EPIC إلى IDR
Rp22,749.9909
1 EPIC إلى KRW
1,949.99805
1 EPIC إلى PHP
78.0507
1 EPIC إلى EGP
￡E.69.9699
1 EPIC إلى BRL
R$7.9989
1 EPIC إلى CAD
C$1.8837
1 EPIC إلى BDT
165.50625
1 EPIC إلى NGN
2,170.1043
1 EPIC إلى UAH
56.38815
1 EPIC إلى VES
Bs96.915
1 EPIC إلى PKR
Rs381.91335
1 EPIC إلى KZT
703.9578
1 EPIC إلى THB
฿45.71385
1 EPIC إلى TWD
NT$44.18505
1 EPIC إلى AED
د.إ5.00955
1 EPIC إلى CHF
Fr1.10565
1 EPIC إلى HKD
HK$10.57875
1 EPIC إلى MAD
.د.م12.6672
1 EPIC إلى MXN
$27.69585

Epic Chain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Epic Chain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Epic Chain الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

EPIC
USD

1 EPIC = 1.365 USD

تداول

USDTEPIC
$1.365
$1.365$1.365
-4.75%

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