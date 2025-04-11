ما هو Epic Chain ( EPIC )

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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توقع سعر Epic Chain

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Epic Chain، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ EPIC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارEpic Chain.

سجل أسعار Epic Chain

يوفر تتبع مسار سعر EPIC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ EPIC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Epic Chain.

كيفية شراء Epic Chain ( EPIC )

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عملة EPIC إلى العملات المحلية

1 EPIC إلى VND ₫ 34,999.965 1 EPIC إلى AUD A$ 2.1567 1 EPIC إلى GBP ￡ 1.0374 1 EPIC إلى EUR € 1.18755 1 EPIC إلى USD $ 1.365 1 EPIC إلى MYR RM 6.0333 1 EPIC إلى TRY ₺ 51.88365 1 EPIC إلى JPY ¥ 195.07215 1 EPIC إلى RUB ₽ 115.68375 1 EPIC إلى INR ₹ 117.3354 1 EPIC إلى IDR Rp 22,749.9909 1 EPIC إلى KRW ₩ 1,949.99805 1 EPIC إلى PHP ₱ 78.0507 1 EPIC إلى EGP ￡E. 69.9699 1 EPIC إلى BRL R$ 7.9989 1 EPIC إلى CAD C$ 1.8837 1 EPIC إلى BDT ৳ 165.50625 1 EPIC إلى NGN ₦ 2,170.1043 1 EPIC إلى UAH ₴ 56.38815 1 EPIC إلى VES Bs 96.915 1 EPIC إلى PKR Rs 381.91335 1 EPIC إلى KZT ₸ 703.9578 1 EPIC إلى THB ฿ 45.71385 1 EPIC إلى TWD NT$ 44.18505 1 EPIC إلى AED د.إ 5.00955 1 EPIC إلى CHF Fr 1.10565 1 EPIC إلى HKD HK$ 10.57875 1 EPIC إلى MAD .د.م 12.6672 1 EPIC إلى MXN $ 27.69585

Epic Chain المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Epic Chain ما هو سعر Epic Chain (EPIC) اليوم؟ سعر Epic Chain (EPIC) المباشر هو USD 1.365 . ما هي القيمة السوقية لعملة Epic Chain (EPIC)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Epic Chain هي $ 28.73M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة EPIC في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 1.365 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Epic Chain (EPIC)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Epic Chain (EPIC)، هو USD 21.05M . ما هو أعلى سعر لعملة Epic Chain (EPIC)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Epic Chain (EPIC) هو USD 1.94 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Epic Chain (EPIC)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Epic Chain (EPIC) هو $ 285.33K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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