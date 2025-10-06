سعر XPIN Network المباشر اليوم هو 0.0078934 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XPIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XPIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر XPIN Network المباشر اليوم هو 0.0078934 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XPIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XPIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار XPIN Network

XPIN Network السعر(XPIN)

السعر المباشر لـ 1 XPIN إلى USD:

$0.0078959
$0.0078959$0.0078959
-3.54%1D
USD
مخطط أسعار XPIN Network (XPIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:10:00 (UTC+8)

معلومات سعر XPIN Network (XPIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.007769
$ 0.007769$ 0.007769
24 ساعة منخفض
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
24 ساعة مرتفع

$ 0.007769
$ 0.007769$ 0.007769

$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

+1.16%

-3.54%

+46.06%

+46.06%

سعر XPIN Network (XPIN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0078934. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XPIN بين أدنى سعر $ 0.007769 وأعلى سعر $ 0.00865، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXPIN على الإطلاق هو $ 0.010038547477428971، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000457316453478145.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XPIN +1.16% على مدار الساعة الماضية، -3.54% على مدار 24 ساعة، و +46.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XPIN Network (XPIN)

No.275

$ 128.78M
$ 128.78M$ 128.78M

$ 939.91K
$ 939.91K$ 939.91K

$ 789.34M
$ 789.34M$ 789.34M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ XPIN Network هي $ 128.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 939.91K. العرض المتداول لـ XPIN يبلغ 16.32B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 789.34M.

سجل سعر XPIN Network (XPIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XPIN Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000289773-3.54%
30 يوم$ +0.0070247+808.64%
60 يوم$ +0.0072525+1,131.61%
90 يوم$ +0.0076934+3,846.70%
تغير سعر XPIN Network اليوم

سجل اليوم XPIN تغيرًا $ -0.000289773 (-3.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XPIN Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0070247 (+808.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XPIN Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XPIN تغييرًا في $ +0.0072525 (+1,131.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XPIN Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0076934 (+3,846.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XPIN Network (XPIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XPIN Network.

ما هو XPIN Network ( XPIN )

شبكة XPIN، مشروع DePIN رائد على سلسلة BNB، تُقدم بنية تحتية لامركزية للاتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان اتصال آمن وفعال وشامل. مع تغطية لاسلكية تغطي أكثر من 150 دولة ومنطقة، تُقدم خدمات XPIN العالمية eSIM وPowerLink وAI dNFT عصرًا جديدًا من الاتصال، مع إتاحة فرص دخل سلبي. من خلال إعادة تصور كيفية تواصل العالم، تُنشئ XPIN شبكة الجيل التالي من شبكات المشغلين اللامركزية.

متوفر XPIN Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك XPIN Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XPINلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول XPIN Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء XPIN Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر XPIN Network (USD)

كم ستكون قيمة XPIN Network (XPIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك XPIN Network (XPIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة XPIN Network.

تحقق الآن من توقعات سعر XPIN Network!

توكنوميكس XPIN Network (XPIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس XPIN Network (XPIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XPIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء XPIN Network ( XPIN )

هل تبحث عن كيفية شراء XPIN Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء XPIN Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XPIN إلى العملات المحلية

1 XPIN Network (XPIN) إلى VND
207.714821
1 XPIN Network (XPIN) إلى AUD
A$0.011919034
1 XPIN Network (XPIN) إلى GBP
0.00592005
1 XPIN Network (XPIN) إلى EUR
0.00670939
1 XPIN Network (XPIN) إلى USD
$0.0078934
1 XPIN Network (XPIN) إلى MYR
RM0.033073346
1 XPIN Network (XPIN) إلى TRY
0.33112813
1 XPIN Network (XPIN) إلى JPY
¥1.1997968
1 XPIN Network (XPIN) إلى ARS
ARS$11.62500485
1 XPIN Network (XPIN) إلى RUB
0.62555195
1 XPIN Network (XPIN) إلى INR
0.696829352
1 XPIN Network (XPIN) إلى IDR
Rp131.556614044
1 XPIN Network (XPIN) إلى PHP
0.463658316
1 XPIN Network (XPIN) إلى EGP
￡E.0.373910358
1 XPIN Network (XPIN) إلى BRL
R$0.04222969
1 XPIN Network (XPIN) إلى CAD
C$0.010971826
1 XPIN Network (XPIN) إلى BDT
0.966310028
1 XPIN Network (XPIN) إلى NGN
11.48963304
1 XPIN Network (XPIN) إلى COP
$30.4764174
1 XPIN Network (XPIN) إلى ZAR
R.0.135292876
1 XPIN Network (XPIN) إلى UAH
0.332391074
1 XPIN Network (XPIN) إلى TZS
T.Sh.19.44183887
1 XPIN Network (XPIN) إلى VES
Bs1.7128678
1 XPIN Network (XPIN) إلى CLP
$7.4276894
1 XPIN Network (XPIN) إلى PKR
Rs2.237936768
1 XPIN Network (XPIN) إلى KZT
4.211997174
1 XPIN Network (XPIN) إلى THB
฿0.254798952
1 XPIN Network (XPIN) إلى TWD
NT$0.241301238
1 XPIN Network (XPIN) إلى AED
د.إ0.028968778
1 XPIN Network (XPIN) إلى CHF
Fr0.006235786
1 XPIN Network (XPIN) إلى HKD
HK$0.061331718
1 XPIN Network (XPIN) إلى AMD
֏3.024277276
1 XPIN Network (XPIN) إلى MAD
.د.م0.072856082
1 XPIN Network (XPIN) إلى MXN
$0.145554296
1 XPIN Network (XPIN) إلى SAR
ريال0.02960025
1 XPIN Network (XPIN) إلى ETB
Br1.197191978
1 XPIN Network (XPIN) إلى KES
KSh1.019748346
1 XPIN Network (XPIN) إلى JOD
د.أ0.0055964206
1 XPIN Network (XPIN) إلى PLN
0.028653042
1 XPIN Network (XPIN) إلى RON
лв0.034494158
1 XPIN Network (XPIN) إلى SEK
kr0.074040092
1 XPIN Network (XPIN) إلى BGN
лв0.013260912
1 XPIN Network (XPIN) إلى HUF
Ft2.635448392
1 XPIN Network (XPIN) إلى CZK
0.16497206
1 XPIN Network (XPIN) إلى KWD
د.ك0.0024153804
1 XPIN Network (XPIN) إلى ILS
0.02565355
1 XPIN Network (XPIN) إلى BOB
Bs0.054543394
1 XPIN Network (XPIN) إلى AZN
0.01341878
1 XPIN Network (XPIN) إلى TJS
SM0.072935016
1 XPIN Network (XPIN) إلى GEL
0.021470048
1 XPIN Network (XPIN) إلى AOA
Kz7.195386638
1 XPIN Network (XPIN) إلى BHD
.د.ب0.0029679184
1 XPIN Network (XPIN) إلى BMD
$0.0078934
1 XPIN Network (XPIN) إلى DKK
kr0.050675628
1 XPIN Network (XPIN) إلى HNL
L0.207912156
1 XPIN Network (XPIN) إلى MUR
0.359228634
1 XPIN Network (XPIN) إلى NAD
$0.136319018
1 XPIN Network (XPIN) إلى NOK
kr0.078776132
1 XPIN Network (XPIN) إلى NZD
$0.013576648
1 XPIN Network (XPIN) إلى PAB
B/.0.0078934
1 XPIN Network (XPIN) إلى PGK
K0.033231214
1 XPIN Network (XPIN) إلى QAR
ر.ق0.028731976
1 XPIN Network (XPIN) إلى RSD
дин.0.795812588
1 XPIN Network (XPIN) إلى UZS
soʻm95.101182946
1 XPIN Network (XPIN) إلى ALL
L0.655704738
1 XPIN Network (XPIN) إلى ANG
ƒ0.014129186
1 XPIN Network (XPIN) إلى AWG
ƒ0.01420812
1 XPIN Network (XPIN) إلى BBD
$0.0157868
1 XPIN Network (XPIN) إلى BAM
KM0.013181978
1 XPIN Network (XPIN) إلى BIF
Fr23.2776366
1 XPIN Network (XPIN) إلى BND
$0.010182486
1 XPIN Network (XPIN) إلى BSD
$0.0078934
1 XPIN Network (XPIN) إلى JMD
$1.266732832
1 XPIN Network (XPIN) إلى KHR
31.82816215
1 XPIN Network (XPIN) إلى KMF
Fr3.3231214
1 XPIN Network (XPIN) إلى LAK
171.595648742
1 XPIN Network (XPIN) إلى LKR
රු2.404250706
1 XPIN Network (XPIN) إلى MDL
L0.1341878
1 XPIN Network (XPIN) إلى MGA
Ar35.238347752
1 XPIN Network (XPIN) إلى MOP
P0.063226134
1 XPIN Network (XPIN) إلى MVR
0.12076902
1 XPIN Network (XPIN) إلى MWK
MK13.703810674
1 XPIN Network (XPIN) إلى MZN
MT0.50438826
1 XPIN Network (XPIN) إلى NPR
रु1.11533742
1 XPIN Network (XPIN) إلى PYG
55.9799928
1 XPIN Network (XPIN) إلى RWF
Fr11.4691102
1 XPIN Network (XPIN) إلى SBD
$0.064883748
1 XPIN Network (XPIN) إلى SCR
0.109560392
1 XPIN Network (XPIN) إلى SRD
$0.312105036
1 XPIN Network (XPIN) إلى SVC
$0.06906725
1 XPIN Network (XPIN) إلى SZL
L0.136319018
1 XPIN Network (XPIN) إلى TMT
m0.0276269
1 XPIN Network (XPIN) إلى TND
د.ت0.0231750224
1 XPIN Network (XPIN) إلى TTD
$0.053596186
1 XPIN Network (XPIN) إلى UGX
Sh27.5006056
1 XPIN Network (XPIN) إلى XAF
Fr4.4518776
1 XPIN Network (XPIN) إلى XCD
$0.02131218
1 XPIN Network (XPIN) إلى XOF
Fr4.4518776
1 XPIN Network (XPIN) إلى XPF
Fr0.8051268
1 XPIN Network (XPIN) إلى BWP
P0.112323082
1 XPIN Network (XPIN) إلى BZD
$0.015865734
1 XPIN Network (XPIN) إلى CVE
$0.747268178
1 XPIN Network (XPIN) إلى DJF
Fr1.4050252
1 XPIN Network (XPIN) إلى DOP
$0.505651204
1 XPIN Network (XPIN) إلى DZD
د.ج1.02535266
1 XPIN Network (XPIN) إلى FJD
$0.01776015
1 XPIN Network (XPIN) إلى GNF
Fr68.633113
1 XPIN Network (XPIN) إلى GTQ
Q0.060463444
1 XPIN Network (XPIN) إلى GYD
$1.653035828
1 XPIN Network (XPIN) إلى ISK
kr0.9708882

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XPIN Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XPIN Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XPIN Network

كم يساوي XPIN Network (XPIN) اليوم؟
سعر XPIN المباشر في USD هو USD 0.0078934، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XPIN إلى USD الحالي؟
سعر XPIN إلى USD الحالي هو $ 0.0078934. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ XPIN Network ؟
القيمة السوقية لعملة XPIN هي $ 128.78M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XPIN؟
العرض المتداول لتوكن XPIN هو 16.32B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XPIN؟
حقق XPIN سعرًا قياسيًا قدره 0.010038547477428971 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XPIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000457316453478145 XPIN.
ما هو حجم تداول XPIN؟
حجم تداول XPIN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 939.91K USD.
هل سترتفع XPIN هذا العام؟
قد يرتفع XPIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XPIN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:10:00 (UTC+8)

تحديثات XPIN Network (XPIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟
October 6, 2025

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025
October 6, 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك
October 5, 2025

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

