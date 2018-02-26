سعر Ontology Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Ontology Token (ONT) اليوم هو $ 0.03823، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONT الحالي إلى USD هو $ 0.03823 لكل ONT.

يحتل Ontology Token حاليًا المرتبة #404 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38.23M، مع عرض متداول قدره 1.00B ONT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONT بين $ 0.03807 (أدنى) و$ 0.04095 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.176600456237793، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03893775473371439.

على المدى القصير، تحرك ONT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.16K.

معلومات سوق Ontology Token (ONT)

التصنيف No.404 القيمة السوقية $ 38.23M$ 38.23M $ 38.23M الحجم (24 ساعة) $ 78.16K$ 78.16K $ 78.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.23M$ 38.23M $ 38.23M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2018-02-26 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.2$ 0.2 $ 0.2 البلوكتشين العام ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Token هي $ 38.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.16K. العرض المتداول لـ ONT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.23M.