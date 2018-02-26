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سعر Ontology Token المباشر اليوم هو 0.03823 USD. القيمة السوقية لـ ONT هي 38,230,000 USD. تابع تحديثات أسعار ONT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ontology Token المباشر اليوم هو 0.03823 USD. القيمة السوقية لـ ONT هي 38,230,000 USD. تابع تحديثات أسعار ONT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ONT

معلومات سعر ONT

ما هو ONT

الوثيقة البيضاء لـ ONT

الموقع الرسمي لـ ONT

اقتصاد توكن ONT

توقعات سعر ONT

سجل ONT

دليل شراء ONT

محول عملة ONT إلى الفيات

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شعار Ontology Token

سعر Ontology Token (ONT)

السعر المباشر لـ 1 ONT إلى USD:

$0.03824
$0.03824$0.03824
-0.72%1D
USD
مخطط أسعار Ontology Token (ONT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:14:45 (UTC+8)

سعر Ontology Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Ontology Token (ONT) اليوم هو $ 0.03823، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONT الحالي إلى USD هو $ 0.03823 لكل ONT.

يحتل Ontology Token حاليًا المرتبة #404 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38.23M، مع عرض متداول قدره 1.00B ONT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONT بين $ 0.03807 (أدنى) و$ 0.04095 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.176600456237793، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03893775473371439.

على المدى القصير، تحرك ONT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.16K.

معلومات سوق Ontology Token (ONT)

No.404

$ 38.23M
$ 38.23M$ 38.23M

$ 78.16K
$ 78.16K$ 78.16K

$ 38.23M
$ 38.23M$ 38.23M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

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1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Token هي $ 38.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.16K. العرض المتداول لـ ONT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.23M.

سجل سعر Ontology Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03807
$ 0.03807$ 0.03807
24 ساعة منخفض
$ 0.04095
$ 0.04095$ 0.04095
24 ساعة مرتفع

$ 0.03807
$ 0.03807$ 0.03807

$ 0.04095
$ 0.04095$ 0.04095

$ 11.176600456237793
$ 11.176600456237793$ 11.176600456237793

$ 0.03893775473371439
$ 0.03893775473371439$ 0.03893775473371439

+0.28%

-0.72%

-0.76%

-0.76%

سجل سعر Ontology Token (ONT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ontology Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002773-0.72%
30 يوم$ -0.00529-12.16%
60 يوم$ -0.0063-14.15%
90 يوم$ -0.02629-40.75%
تغير سعر Ontology Token اليوم

سجل اليوم ONT تغيرًا $ -0.0002773 (-0.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ontology Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00529 (-12.16%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ontology Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONT تغييرًا في $ -0.0063 (-14.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ontology Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02629 (-40.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ontology Token (ONT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ontology Token.

تحليل Ontology Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ontology Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Ontology Token اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ONT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

ONT_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.03609، وقد تجاوز السعر نقطة المحور R1 عند 0.03602 واستقر فوق المركز المركزي عند 0.03581. يشهد نظام المتوسطات المتحركة ومستويات النقاط المحورية تزامنًا إيجابيًا، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا متناميًا على المدى القصير. يقع السعر الحالي عند الحافة العليا للفاصل بين مستويي S2 وR2، ما يمنح المشترين ميزة واضحة. تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء، كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا يؤكد تعزيز الزخم الصعودي. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة بيع مفرط، بينما تسير مؤشرات KDJ وStochRSI في اتجاه صعودي متزامن. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، وتتسق اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يدل على تركز قوة الشراء في الوقت الراهن. يقع الدعم الرئيسي القريب عند مستوى تحويل R1 عند 0.03602، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. أما المركز الفرعي أسفله عند 0.03581 فيوفر استمرارية داعمة، فيما يشكّل مستوى S1 عند 0.03568 حاجزًا دفاعيًا بعيد المدى. وعلى الجانب العلوي، يقترب مقاومة R2 عند 0.03615 بشكل كبير، حيث لا يتجاوز الفارق السعري 0.16% فقط. وفي الوقت نفسه، يُعتبر مستوى S2 عند 0.03547 مرجعًا للتصحيحات الشديدة. يتركز اهتمام السوق حاليًا على اختبار مدى فعالية الاختراق حول مستوى 0.03615.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ontology Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Ontology (ONT):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. اعتماد الشركات لمنصة بلوك تشين Ontology
3. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
4. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية
5. حجم التداول والسيولة على البورصات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين
7. المنافسة من حلول بلوك تشين المؤسساتية الأخرى
8. ديناميات المعروض من الرموز ومكافآت الحوكمة
9. التكامل مع بروتوكولات DeFi والتطبيقات اللامركزية (dApps)
10. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين إلى المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Ontology Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ONT اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات والتخطيط للاستراتيجيات.

توقعات أسعار Ontology Token

Ontology Token (ONT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOntology Token (ONT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ontology Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ontology Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ONT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ontology Token.

كيفية شراء واستثمار Ontology Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Ontology Token؟ شراء ONT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ontology Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ontology Token (ONT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ontology Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Ontology Token (ONT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Ontology Token

يسمح لك امتلاك Ontology Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Ontology Token ( ONT )

مشروع Ontology هو مشروع بلوكتشين جديد عالي الأداء ومنصة تعاون تعتمد على الثقة الموزعة. يوفر Ontology مجموعات عامة جديدة عالية الأداء تتضمن سلسلة من دفاتر الأستاذ الموزعة الكاملة وأنظمة العقود الذكية. إطار عمل بلوكتشين Ontology يدعم أنظمة البلوكتشين العامة وقادر على تخصيص بلوكتشينات عامة مختلفة لتطبيقات متنوعة. يدعم Ontology التعاون بين شبكات السلاسل من خلال مجموعات بروتوكولاته المختلفة. يوفر Ontology باستمرار وحدات مشتركة على البنية التحتية الأساسية لمختلف السيناريوهات الموزعة، مثل إطار الهوية الرقمية الموزعة، وبروتوكول تبادل البيانات الموزعة، وغير ذلك. استنادًا إلى متطلبات السيناريو المحددة، سيواصل Ontology تطوير وحدات مشتركة جديدة.

Ontology Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ontology Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ontology Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMade in China

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ontology Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:14:45 (UTC+8)

تحديثات Ontology Token (ONT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ONT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ONT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ONT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Ontology Token (ONT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ontology Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONT
$0.03817
$0.03817$0.03817
-0.96%
2.01M (USDT)

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1 ONT = 0.03823 USD