سعر Ontology Token (ONT)
السعر المباشر لمشروع Ontology Token (ONT) اليوم هو $ 0.03823، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONT الحالي إلى USD هو $ 0.03823 لكل ONT.
يحتل Ontology Token حاليًا المرتبة #404 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38.23M، مع عرض متداول قدره 1.00B ONT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONT بين $ 0.03807 (أدنى) و$ 0.04095 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.176600456237793، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03893775473371439.
على المدى القصير، تحرك ONT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.16K.
No.404
100.00%
2018-02-26 00:00:00
ONT
القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Token هي $ 38.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.16K. العرض المتداول لـ ONT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.23M.
+0.28%
-0.72%
-0.76%
-0.76%
تتبع تغيرات أسعار Ontology Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002773
|-0.72%
|30 يوم
|$ -0.00529
|-12.16%
|60 يوم
|$ -0.0063
|-14.15%
|90 يوم
|$ -0.02629
|-40.75%
سجل اليوم ONT تغيرًا $ -0.0002773 (-0.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00529 (-12.16%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONT تغييرًا في $ -0.0063 (-14.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02629 (-40.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ontology Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ONT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
ONT_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.03609، وقد تجاوز السعر نقطة المحور R1 عند 0.03602 واستقر فوق المركز المركزي عند 0.03581. يشهد نظام المتوسطات المتحركة ومستويات النقاط المحورية تزامنًا إيجابيًا، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا متناميًا على المدى القصير. يقع السعر الحالي عند الحافة العليا للفاصل بين مستويي S2 وR2، ما يمنح المشترين ميزة واضحة. تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء، كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا يؤكد تعزيز الزخم الصعودي. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة بيع مفرط، بينما تسير مؤشرات KDJ وStochRSI في اتجاه صعودي متزامن. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، وتتسق اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يدل على تركز قوة الشراء في الوقت الراهن. يقع الدعم الرئيسي القريب عند مستوى تحويل R1 عند 0.03602، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. أما المركز الفرعي أسفله عند 0.03581 فيوفر استمرارية داعمة، فيما يشكّل مستوى S1 عند 0.03568 حاجزًا دفاعيًا بعيد المدى. وعلى الجانب العلوي، يقترب مقاومة R2 عند 0.03615 بشكل كبير، حيث لا يتجاوز الفارق السعري 0.16% فقط. وفي الوقت نفسه، يُعتبر مستوى S2 عند 0.03547 مرجعًا للتصحيحات الشديدة. يتركز اهتمام السوق حاليًا على اختبار مدى فعالية الاختراق حول مستوى 0.03615.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ontology Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Ontology هو مشروع بلوكتشين جديد عالي الأداء ومنصة تعاون تعتمد على الثقة الموزعة. يوفر Ontology مجموعات عامة جديدة عالية الأداء تتضمن سلسلة من دفاتر الأستاذ الموزعة الكاملة وأنظمة العقود الذكية. إطار عمل بلوكتشين Ontology يدعم أنظمة البلوكتشين العامة وقادر على تخصيص بلوكتشينات عامة مختلفة لتطبيقات متنوعة. يدعم Ontology التعاون بين شبكات السلاسل من خلال مجموعات بروتوكولاته المختلفة. يوفر Ontology باستمرار وحدات مشتركة على البنية التحتية الأساسية لمختلف السيناريوهات الموزعة، مثل إطار الهوية الرقمية الموزعة، وبروتوكول تبادل البيانات الموزعة، وغير ذلك. استنادًا إلى متطلبات السيناريو المحددة، سيواصل Ontology تطوير وحدات مشتركة جديدة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ontology Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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