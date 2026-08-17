سعر ROGIN.AI اليوم

السعر المباشر لمشروع ROGIN.AI (ROG) اليوم هو $ 0.1734، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROG الحالي إلى USD هو $ 0.1734 لكل ROG.

يحتل ROGIN.AI حاليًا المرتبة #708 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.62M، مع عرض متداول قدره 66.99M ROG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROG بين $ 0.1637 (أدنى) و$ 0.1825 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.7230281392961057، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1328107600152995.

على المدى القصير، تحرك ROG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-3.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 552.08.

معلومات سوق ROGIN.AI (ROG)

التصنيف No.708 القيمة السوقية $ 11.62M$ 11.62M $ 11.62M الحجم (24 ساعة) $ 552.08$ 552.08 $ 552.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.68M$ 34.68M $ 34.68M إمداد دورة التداول 66.99M 66.99M 66.99M إجمالي العرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ROGIN.AI هي $ 11.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 552.08. العرض المتداول لـ ROG يبلغ 66.99M، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.68M.