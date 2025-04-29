HAEDAL

إن Haedal هو المكان الأمثل للمستخدمين للمشاركة وكسب المال على Sui، وبناء بروتوكول المشاركة السائل الرئيسي المدعوم بمنتجات Hae3 التي تستخرج الإيرادات من تدفق تداول Sui لتغذية نظام LST بأكمله.

اسم العملة المشفرةHAEDAL

التصنيفNo.734

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)19,34%

المعروض المتداول195 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0.195%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.22337383884648823,2025-05-21

أدنى سعر0.08154305381497716,2025-04-29

البلوكتشين العامSUI

مقدمةإن Haedal هو المكان الأمثل للمستخدمين للمشاركة وكسب المال على Sui، وبناء بروتوكول المشاركة السائل الرئيسي المدعوم بمنتجات Hae3 التي تستخرج الإيرادات من تدفق تداول Sui لتغذية نظام LST بأكمله.

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