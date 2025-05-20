MRSOON

منصة توزيع TG game المتميزة التي تدعمها SuperVerse وAlex Becker وSidus Heroes. أقوى عملة ميم للألعاب في تليجرام.

اسم العملة المشفرةMRSOON

التصنيفNo.578

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.01%

المعروض المتداول69,312,732,161.16

إجمالي العرض70,000,000,000

إجمالي العرض69,312,732,161.16

معدل التداول0.9901%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.006524100528565909,2025-05-23

أدنى سعر0.00002953196606116,2025-05-20

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةمنصة توزيع TG game المتميزة التي تدعمها SuperVerse وAlex Becker وSidus Heroes. أقوى عملة ميم للألعاب في تليجرام.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.