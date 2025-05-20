MRSOON

منصة توزيع TG game المتميزة التي تدعمها SuperVerse وAlex Becker وSidus Heroes. أقوى عملة ميم للألعاب في تليجرام.

اسم العملة المشفرةMRSOON

التصنيفNo.578

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.01%

المعروض المتداول69,312,732,161.16

إجمالي العرض70,000,000,000

إجمالي العرض69,312,732,161.16

معدل التداول0.9901%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.006524100528565909,2025-05-23

أدنى سعر0.00002953196606116,2025-05-20

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةمنصة توزيع TG game المتميزة التي تدعمها SuperVerse وAlex Becker وSidus Heroes. أقوى عملة ميم للألعاب في تليجرام.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
MRSOON/USDT
SOON
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (MRSOON)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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