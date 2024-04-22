OGPU

تهدف شبكة OpenGPU إلى إنشاء شبكة بنية تحتية مادية لامركزية حقيقية (DePIN) ونظام بيئي أعلى منها لتوزيع المهام التي تعتمد على الحوسبة بشكل فعال، مثل تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال، عبر شبكة من النظراء العالميين.

اسم العملة المشفرةOGPU

التصنيفNo.1221

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.39%

المعروض المتداول19,639,104.8193

إجمالي العرض21,000,000

إجمالي العرض21,000,000

معدل التداول0.9351%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق3.6146305528459806,2024-11-27

أدنى سعر0.05277848051269474,2024-04-22

البلوكتشين العامOGPU

مقدمةتهدف شبكة OpenGPU إلى إنشاء شبكة بنية تحتية مادية لامركزية حقيقية (DePIN) ونظام بيئي أعلى منها لتوزيع المهام التي تعتمد على الحوسبة بشكل فعال، مثل تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال، عبر شبكة من النظراء العالميين.

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