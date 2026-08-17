سعر Bana Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Bana Protocol (BANA) اليوم هو $ 1.0532، مع تغير بنسبة 8.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BANA الحالي إلى USD هو $ 1.0532 لكل BANA.

يحتل Bana Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BANA بين $ 0.9794 (أدنى) و$ 1.5136 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BANA بمقدار +2.23% خلال الساعة الماضية و+23.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.07K.

معلومات سوق Bana Protocol (BANA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bana Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.07K. العرض المتداول لـ BANA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05B.