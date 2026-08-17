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سعر Bana Protocol المباشر اليوم هو 1.0532 USD. القيمة السوقية لـ BANA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bana Protocol المباشر اليوم هو 1.0532 USD. القيمة السوقية لـ BANA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BANA

معلومات سعر BANA

ما هو BANA

الوثيقة البيضاء لـ BANA

الموقع الرسمي لـ BANA

اقتصاد توكن BANA

توقعات سعر BANA

سجل BANA

دليل شراء BANA

محول عملة BANA إلى الفيات

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شعار Bana Protocol

سعر Bana Protocol (BANA)

السعر المباشر لـ 1 BANA إلى USD:

$1.0532
$1.0532$1.0532
-8.81%1D
USD
مخطط أسعار Bana Protocol (BANA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:56:37 (UTC+8)

سعر Bana Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Bana Protocol (BANA) اليوم هو $ 1.0532، مع تغير بنسبة 8.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BANA الحالي إلى USD هو $ 1.0532 لكل BANA.

يحتل Bana Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BANA بين $ 0.9794 (أدنى) و$ 1.5136 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BANA بمقدار +2.23% خلال الساعة الماضية و+23.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.07K.

معلومات سوق Bana Protocol (BANA)

--
----

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bana Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.07K. العرض المتداول لـ BANA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05B.

سجل سعر Bana Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.9794
$ 0.9794$ 0.9794
24 ساعة منخفض
$ 1.5136
$ 1.5136$ 1.5136
24 ساعة مرتفع

$ 0.9794
$ 0.9794$ 0.9794

$ 1.5136
$ 1.5136$ 1.5136

--
----

--
----

+2.23%

-8.81%

+23.77%

+23.77%

سجل سعر Bana Protocol (BANA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bana Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.101751-8.81%
30 يوم$ +0.1717+19.47%
60 يوم$ +0.8032+321.28%
90 يوم$ +0.8032+321.28%
تغير سعر Bana Protocol اليوم

سجل اليوم BANA تغيرًا $ -0.101751 (-8.81%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bana Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1717 (+19.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bana Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BANA تغييرًا في $ +0.8032 (+321.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bana Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.8032 (+321.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bana Protocol (BANA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bana Protocol.

توقعات أسعار Bana Protocol

Bana Protocol (BANA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BANA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBana Protocol (BANA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bana Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bana Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BANA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bana Protocol.

كيفية شراء واستثمار Bana Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bana Protocol؟ شراء BANA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bana Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bana Protocol (BANA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bana Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bana Protocol (BANA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bana Protocol

يسمح لك امتلاك Bana Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bana Protocol ( BANA )

BANA Protocol is a next-generation financial platform designed to connect real-world assets with digital value. The project aims to bridge traditional finance and blockchain by building an RWA-based ecosystem that combines asset-backed value, digital finance, payment utility, and global ecosystem expansion. Its target users include crypto investors, RWA participants, global payment users, Web3 communities, and partners seeking asset-backed blockchain infrastructure.

Bana Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bana Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bana Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bana Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:56:37 (UTC+8)

تحديثات Bana Protocol (BANA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BANA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BANA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BANA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bana Protocol (BANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bana Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBANA
$1.0532
$1.0532$1.0532
+4.57%
5.49K (USDT)

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حاسبة BANA إلى USD

المبلغ

BANA
BANA
USD
USD

1 BANA = 1.0532 USD