ما هو Bedrock ( BR )

مشروع Bedrock هو أول بروتوكول لإعادة إيداع السيولة متعدد الأصول، وهو رائد في مجال إيداع بيتكوين مع uniBTC. بصفته التوكن الرائد في إيداع السيولة في بيتكوين، يتيح uniBTC لحامليه ربح مكافآت مع الحفاظ على السيولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعوائد في سوق بيتكوين الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. باتباع نهج متطور لـ BTCFi 2.0، تُعيد Bedrock تعريف دور بيتكوين في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتوسع نطاق إعادة إيداع السيولة عبر أكثر من 12 سلسلة بلوكتشين لأصول بيتكوين وإيثريوم وDePIN.

متوفر Bedrock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Bedrock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Bedrock

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Bedrock، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BR؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBedrock.

سجل أسعار Bedrock

يوفر تتبع مسار سعر BR معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BR. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Bedrock.

كيفية شراء Bedrock ( BR )

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عملة BR إلى العملات المحلية

1 BR إلى VND ₫ 1,439.74215 1 BR إلى AUD A$ 0.0892785 1 BR إلى GBP ￡ 0.042674 1 BR إلى EUR € 0.049412 1 BR إلى USD $ 0.05615 1 BR إلى MYR RM 0.248183 1 BR إلى TRY ₺ 2.129208 1 BR إلى JPY ¥ 8.0580865 1 BR إلى RUB ₽ 4.670557 1 BR إلى INR ₹ 4.826654 1 BR إلى IDR Rp 935.832959 1 BR إلى KRW ₩ 79.7582675 1 BR إلى PHP ₱ 3.210657 1 BR إلى EGP ￡E. 2.879372 1 BR إلى BRL R$ 0.329039 1 BR إلى CAD C$ 0.077487 1 BR إلى BDT ৳ 6.8081875 1 BR إلى NGN ₦ 89.268393 1 BR إلى UAH ₴ 2.3195565 1 BR إلى VES Bs 3.98665 1 BR إلى PKR Rs 15.7102085 1 BR إلى KZT ₸ 28.957678 1 BR إلى THB ฿ 1.8793405 1 BR إلى TWD NT$ 1.8175755 1 BR إلى AED د.إ 0.2060705 1 BR إلى CHF Fr 0.0454815 1 BR إلى HKD HK$ 0.4351625 1 BR إلى MAD .د.م 0.521072 1 BR إلى MXN $ 1.139845

Bedrock المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bedrock ما هو سعر Bedrock (BR) اليوم؟ سعر Bedrock (BR) المباشر هو USD 0.05615 . ما هي القيمة السوقية لعملة Bedrock (BR)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Bedrock هي $ 11.79M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة BR في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.05615 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Bedrock (BR)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Bedrock (BR)، هو USD 210.00M . ما هو أعلى سعر لعملة Bedrock (BR)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Bedrock (BR) هو USD 0.5 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Bedrock (BR)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Bedrock (BR) هو $ 883.47K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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