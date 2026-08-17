سعر Bitway اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitway (BTW) اليوم هو $ 0.356069، مع تغير بنسبة 5.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTW الحالي إلى USD هو $ 0.356069 لكل BTW.

يحتل Bitway حاليًا المرتبة #221 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 783.35M، مع عرض متداول قدره 2.20B BTW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTW بين $ 0.308937 (أدنى) و$ 0.436725 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.128335315947161، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00768680203178591.

على المدى القصير، تحرك BTW بمقدار -1.55% خلال الساعة الماضية و+75.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.14M.

معلومات سوق Bitway (BTW)

التصنيف No.221 القيمة السوقية $ 783.35M$ 783.35M $ 783.35M الحجم (24 ساعة) $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.56B$ 3.56B $ 3.56B إمداد دورة التداول 2.20B 2.20B 2.20B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 22.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitway هي $ 783.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.14M. العرض المتداول لـ BTW يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56B.