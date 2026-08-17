سعر Bitway (BTW)
السعر المباشر لمشروع Bitway (BTW) اليوم هو $ 0.356069، مع تغير بنسبة 5.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTW الحالي إلى USD هو $ 0.356069 لكل BTW.
يحتل Bitway حاليًا المرتبة #221 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 783.35M، مع عرض متداول قدره 2.20B BTW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTW بين $ 0.308937 (أدنى) و$ 0.436725 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.128335315947161، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00768680203178591.
على المدى القصير، تحرك BTW بمقدار -1.55% خلال الساعة الماضية و+75.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.14M.
No.221
22.00%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Bitway هي $ 783.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.14M. العرض المتداول لـ BTW يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56B.
-1.55%
+5.15%
+75.20%
+75.20%
تتبع تغيرات أسعار Bitway لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01743688
|+5.15%
|30 يوم
|$ +0.292089
|+456.53%
|60 يوم
|$ +0.306951
|+624.92%
|90 يوم
|$ +0.341019
|+2,265.90%
سجل اليوم BTW تغيرًا $ +0.01743688 (+5.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.292089 (+456.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTW تغييرًا في $ +0.306951 (+624.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.341019 (+2,265.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitway الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BTW: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
بالمناسبة، يتحرك BTW_USDT فوق مركز 0.30609 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.31054، ويقبع حالياً بالقرب من المحور الرئيسي R2 عند 0.31419. يُظهر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء صفرية، بينما تشير توافق المؤشرات إلى أن الهيكل الصعودي لم يكتمل بعد. يقع السعر الحالي عند الحد الأعلى للنطاق، مما يضعه أمام اختبار لمستوى الذروة السابقة. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانفصال التنازلي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى ذروة الشراء أو البيع. كما تُظهر قيم KDJ وStochRSI تشتتاً في الزخم القصير الأجل، ما يعكس غياب قوة دفع موحدة باتجاه واحد. وتُشير فتحة خطوط بولينجر إلى استمرار التقلبات ضمن نطاق طبيعي، دون أي توسع أو انكماش حاد. تتمثل المقاومة القريبة عند مستوى R2 عند 0.31419، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.1%. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند نقطة تحويل R1 عند 0.31054، بفارق يقارب 1.2%. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى المرجعي البعيد عند المركز 0.30609، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.6%. كما يشكّل مستوى S1 عند 0.30244 خط الدفاع الثانوي، فيما يمثّل مستوى S2 عند 0.29799 الحد الأدنى للنطاق السفلي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitway نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitway، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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