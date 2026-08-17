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سعر Bitway المباشر اليوم هو 0.356069 USD. القيمة السوقية لـ BTW هي 783,351,800 USD. تابع تحديثات أسعار BTW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bitway المباشر اليوم هو 0.356069 USD. القيمة السوقية لـ BTW هي 783,351,800 USD. تابع تحديثات أسعار BTW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BTW

معلومات سعر BTW

ما هو BTW

الوثيقة البيضاء لـ BTW

الموقع الرسمي لـ BTW

اقتصاد توكن BTW

توقعات سعر BTW

سجل BTW

دليل شراء BTW

محول عملة BTW إلى الفيات

عقود BTW الفورية

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سعر Bitway (BTW)

السعر المباشر لـ 1 BTW إلى USD:

$0.356017
$0.356017$0.356017
+5.15%1D
USD
مخطط أسعار Bitway (BTW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:20:26 (UTC+8)

سعر Bitway اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitway (BTW) اليوم هو $ 0.356069، مع تغير بنسبة 5.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTW الحالي إلى USD هو $ 0.356069 لكل BTW.

يحتل Bitway حاليًا المرتبة #221 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 783.35M، مع عرض متداول قدره 2.20B BTW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTW بين $ 0.308937 (أدنى) و$ 0.436725 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.128335315947161، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00768680203178591.

على المدى القصير، تحرك BTW بمقدار -1.55% خلال الساعة الماضية و+75.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.14M.

معلومات سوق Bitway (BTW)

No.221

$ 783.35M
$ 783.35M$ 783.35M

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 3.56B
$ 3.56B$ 3.56B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitway هي $ 783.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.14M. العرض المتداول لـ BTW يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56B.

سجل سعر Bitway بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.308937
$ 0.308937$ 0.308937
24 ساعة منخفض
$ 0.436725
$ 0.436725$ 0.436725
24 ساعة مرتفع

$ 0.308937
$ 0.308937$ 0.308937

$ 0.436725
$ 0.436725$ 0.436725

$ 0.128335315947161
$ 0.128335315947161$ 0.128335315947161

$ 0.00768680203178591
$ 0.00768680203178591$ 0.00768680203178591

-1.55%

+5.15%

+75.20%

+75.20%

سجل سعر Bitway (BTW) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bitway لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01743688+5.15%
30 يوم$ +0.292089+456.53%
60 يوم$ +0.306951+624.92%
90 يوم$ +0.341019+2,265.90%
تغير سعر Bitway اليوم

سجل اليوم BTW تغيرًا $ +0.01743688 (+5.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bitway لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.292089 (+456.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bitway لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTW تغييرًا في $ +0.306951 (+624.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bitway لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.341019 (+2,265.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitway (BTW)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bitway.

تحليل Bitway

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitway الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Bitway اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BTW: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

بالمناسبة، يتحرك BTW_USDT فوق مركز 0.30609 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.31054، ويقبع حالياً بالقرب من المحور الرئيسي R2 عند 0.31419. يُظهر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء صفرية، بينما تشير توافق المؤشرات إلى أن الهيكل الصعودي لم يكتمل بعد. يقع السعر الحالي عند الحد الأعلى للنطاق، مما يضعه أمام اختبار لمستوى الذروة السابقة. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانفصال التنازلي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى ذروة الشراء أو البيع. كما تُظهر قيم KDJ وStochRSI تشتتاً في الزخم القصير الأجل، ما يعكس غياب قوة دفع موحدة باتجاه واحد. وتُشير فتحة خطوط بولينجر إلى استمرار التقلبات ضمن نطاق طبيعي، دون أي توسع أو انكماش حاد. تتمثل المقاومة القريبة عند مستوى R2 عند 0.31419، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.1%. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند نقطة تحويل R1 عند 0.31054، بفارق يقارب 1.2%. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى المرجعي البعيد عند المركز 0.30609، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.6%. كما يشكّل مستوى S1 عند 0.30244 خط الدفاع الثانوي، فيما يمثّل مستوى S2 عند 0.29799 الحد الأدنى للنطاق السفلي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Bitway

Bitway (BTW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BTW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitway (BTW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitway نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bitway الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BTW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bitway.

كيفية شراء واستثمار Bitway في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bitway؟ شراء BTW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bitway. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bitway (BTW).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bitway فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bitway (BTW)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bitway

يسمح لك امتلاك Bitway بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bitway ( BTW )

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Bitway المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitway، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bitway الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bitway

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:20:26 (UTC+8)

تحديثات Bitway (BTW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Bitway

BTW USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BTW باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BTW USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bitway (BTW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitway المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTW
$0.368318
$0.368318$0.368318
+8.78%
5.87M (USDT)
/USDCBTW
$0.361081
$0.361081$0.361081
+7.84%
151.11K (USDT)

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1 BTW = 0.356069 USD