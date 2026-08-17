سعر Warden اليوم

السعر المباشر لمشروع Warden (WARD) اليوم هو $ 0.003143، مع تغير بنسبة 4.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARD الحالي إلى USD هو $ 0.003143 لكل WARD.

يحتل Warden حاليًا المرتبة #1567 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 786.76K، مع عرض متداول قدره 250.32M WARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARD بين $ 0.002952 (أدنى) و$ 0.003177 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16076415147669715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00221392530609014.

على المدى القصير، تحرك WARD بمقدار +2.44% خلال الساعة الماضية و-12.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.33K.

معلومات سوق Warden (WARD)

التصنيف No.1567 القيمة السوقية $ 786.76K$ 786.76K $ 786.76K الحجم (24 ساعة) $ 85.33K$ 85.33K $ 85.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M إمداد دورة التداول 250.32M 250.32M 250.32M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام WARDEN

القيمة السوقية الحالية لـ Warden هي $ 786.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.33K. العرض المتداول لـ WARD يبلغ 250.32M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.14M.