شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Warden المباشر اليوم هو 0.003143 USD. القيمة السوقية لـ WARD هي 786,755.76 USD. تابع تحديثات أسعار WARD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Warden المباشر اليوم هو 0.003143 USD. القيمة السوقية لـ WARD هي 786,755.76 USD. تابع تحديثات أسعار WARD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WARD

معلومات سعر WARD

ما هو WARD

الوثيقة البيضاء لـ WARD

الموقع الرسمي لـ WARD

اقتصاد توكن WARD

توقعات سعر WARD

سجل WARD

دليل شراء WARD

محول عملة WARD إلى الفيات

عقود WARD الفورية

WARD عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Warden

سعر Warden (WARD)

السعر المباشر لـ 1 WARD إلى USD:

$0.003159
$0.003159$0.003159
+4.29%1D
USD
مخطط أسعار Warden (WARD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:02:26 (UTC+8)

سعر Warden اليوم

السعر المباشر لمشروع Warden (WARD) اليوم هو $ 0.003143، مع تغير بنسبة 4.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARD الحالي إلى USD هو $ 0.003143 لكل WARD.

يحتل Warden حاليًا المرتبة #1567 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 786.76K، مع عرض متداول قدره 250.32M WARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARD بين $ 0.002952 (أدنى) و$ 0.003177 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16076415147669715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00221392530609014.

على المدى القصير، تحرك WARD بمقدار +2.44% خلال الساعة الماضية و-12.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.33K.

معلومات سوق Warden (WARD)

No.1567

$ 786.76K
$ 786.76K$ 786.76K

$ 85.33K
$ 85.33K$ 85.33K

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

250.32M
250.32M 250.32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

القيمة السوقية الحالية لـ Warden هي $ 786.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.33K. العرض المتداول لـ WARD يبلغ 250.32M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.14M.

سجل سعر Warden بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952
24 ساعة منخفض
$ 0.003177
$ 0.003177$ 0.003177
24 ساعة مرتفع

$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952

$ 0.003177
$ 0.003177$ 0.003177

$ 0.16076415147669715
$ 0.16076415147669715$ 0.16076415147669715

$ 0.00221392530609014
$ 0.00221392530609014$ 0.00221392530609014

+2.44%

+4.29%

-12.29%

-12.29%

سجل سعر Warden (WARD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Warden لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00012995+4.29%
30 يوم$ -0.001036-24.80%
60 يوم$ -0.005368-63.08%
90 يوم$ -0.014534-82.22%
تغير سعر Warden اليوم

سجل اليوم WARD تغيرًا $ +0.00012995 (+4.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Warden لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001036 (-24.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Warden لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WARD تغييرًا في $ -0.005368 (-63.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Warden لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.014534 (-82.22%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Warden (WARD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Warden.

تحليل Warden

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Warden الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Warden اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WARD: صعودية، صعودية بنسبة 75% | هبوطية بنسبة 25%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 سجل سعر WARD_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات مستوى 0.005135، وهو يقع ضمن نطاق 0.7% أسفل المحور المركزي للنقطة المحورية عند 0.00517. يتحرك السعر ضمن بنية متسقة تجمع إشارات الشراء من المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA)، مما يعكس حالة انتظام واضحة في التوجه الصعودي. حالياً، يقبع السعر قرب الطرف القريب من نظام النطاق المركزي، ويقترب نسبياً من مستويات المقاومة العليا. 【حالة الزخم】 ما زال مؤشر MACD يحافظ على وضع التقاطع الإيجابي، بينما تُظهر مؤشرات المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة توزيعاً مركزياً يميل إلى الشراء بنسبة 7 مقابل بيع 0. كما أن مؤشر RSI يسجل قراءة محايدة، دون ظهور أي علامات لارتفاع مفرط في الزخم. وتبقى المؤشرات على المدى القصير والمتوسط والطويل مرتبة بشكل متناغم، مع استقرار معدل التذبذب ضمن نطاق متقارب نسبياً. 【المستويات الرئيسية】 تقع مقاومة المستوى الأول R1 عند 0.00526 (بفارق 2.4% عن السعر الحالي)، فيما يُحدد المستوى الثاني R2 عند 0.00537 (بفارق 4.6% عن السعر الحالي)، ليشكلا منطقة هدف بعيدة. وعلى الجانب الآخر، يُسجل دعم المستوى الأول S1 عند 0.00506 (بفارق 1.4% عن السعر الحالي)، بينما يقع المستوى الثاني S2 عند 0.00497 (بفارق 3.2% عن السعر الحالي)، مما يشكل مستويات دفاع قريبة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Warden

Warden (WARD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WARD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWarden (WARD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Warden نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Warden الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WARD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Warden.

كيفية شراء واستثمار Warden في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Warden؟ شراء WARD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Warden. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Warden (WARD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Warden فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Warden (WARD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Warden

يسمح لك امتلاك Warden بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Warden (WARD) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Warden ( WARD )

يقوم مشروع Warden ببناء البنية التحتية لشبكة الإنترنت الوكيلة: شبكة وكلاء عالمية حيث تعيش وكلاء الذكاء الاصطناعي وتكسب وتتعاون، ومحفظة وكلاء من الجيل التالي.

Warden المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Warden، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Warden الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Warden

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:02:26 (UTC+8)

تحديثات Warden (WARD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Warden

WARD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WARD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WARD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Warden (WARD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Warden المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWARD
$0.003147
$0.003147$0.003147
+3.92%
28.09M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5430
$0.5430$0.5430

+1,710.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01440
$0.01440$0.01440

+260.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038322
$0.038322$0.038322

+130.86%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06749
$0.06749$0.06749

-5.18%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5430
$0.5430$0.5430

+1,710.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038322
$0.038322$0.038322

+130.86%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002859
$0.0002859$0.0002859

+89.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1050
$1.1050$1.1050

+45.39%

Fusionist

Fusionist

ACE

$0.19591
$0.19591$0.19591

+40.47%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة WARD إلى USD

المبلغ

WARD
WARD
USD
USD

1 WARD = 0.003143 USD