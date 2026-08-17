سعر Warden (WARD)
السعر المباشر لمشروع Warden (WARD) اليوم هو $ 0.003143، مع تغير بنسبة 4.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARD الحالي إلى USD هو $ 0.003143 لكل WARD.
يحتل Warden حاليًا المرتبة #1567 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 786.76K، مع عرض متداول قدره 250.32M WARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARD بين $ 0.002952 (أدنى) و$ 0.003177 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16076415147669715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00221392530609014.
على المدى القصير، تحرك WARD بمقدار +2.44% خلال الساعة الماضية و-12.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.33K.
No.1567
WARDEN
القيمة السوقية الحالية لـ Warden هي $ 786.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.33K. العرض المتداول لـ WARD يبلغ 250.32M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.14M.
+2.44%
+4.29%
-12.29%
-12.29%
تتبع تغيرات أسعار Warden لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012995
|+4.29%
|30 يوم
|$ -0.001036
|-24.80%
|60 يوم
|$ -0.005368
|-63.08%
|90 يوم
|$ -0.014534
|-82.22%
سجل اليوم WARD تغيرًا $ +0.00012995 (+4.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001036 (-24.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WARD تغييرًا في $ -0.005368 (-63.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.014534 (-82.22%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Warden الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق WARD: صعودية، صعودية بنسبة 75% | هبوطية بنسبة 25%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
【هيكل السوق】 سجل سعر WARD_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات مستوى 0.005135، وهو يقع ضمن نطاق 0.7% أسفل المحور المركزي للنقطة المحورية عند 0.00517. يتحرك السعر ضمن بنية متسقة تجمع إشارات الشراء من المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA)، مما يعكس حالة انتظام واضحة في التوجه الصعودي. حالياً، يقبع السعر قرب الطرف القريب من نظام النطاق المركزي، ويقترب نسبياً من مستويات المقاومة العليا. 【حالة الزخم】 ما زال مؤشر MACD يحافظ على وضع التقاطع الإيجابي، بينما تُظهر مؤشرات المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة توزيعاً مركزياً يميل إلى الشراء بنسبة 7 مقابل بيع 0. كما أن مؤشر RSI يسجل قراءة محايدة، دون ظهور أي علامات لارتفاع مفرط في الزخم. وتبقى المؤشرات على المدى القصير والمتوسط والطويل مرتبة بشكل متناغم، مع استقرار معدل التذبذب ضمن نطاق متقارب نسبياً. 【المستويات الرئيسية】 تقع مقاومة المستوى الأول R1 عند 0.00526 (بفارق 2.4% عن السعر الحالي)، فيما يُحدد المستوى الثاني R2 عند 0.00537 (بفارق 4.6% عن السعر الحالي)، ليشكلا منطقة هدف بعيدة. وعلى الجانب الآخر، يُسجل دعم المستوى الأول S1 عند 0.00506 (بفارق 1.4% عن السعر الحالي)، بينما يقع المستوى الثاني S2 عند 0.00497 (بفارق 3.2% عن السعر الحالي)، مما يشكل مستويات دفاع قريبة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Warden نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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يقوم مشروع Warden ببناء البنية التحتية لشبكة الإنترنت الوكيلة: شبكة وكلاء عالمية حيث تعيش وكلاء الذكاء الاصطناعي وتكسب وتتعاون، ومحفظة وكلاء من الجيل التالي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Warden، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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