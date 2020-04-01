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سعر JUST المباشر اليوم هو 0.10979 USD. القيمة السوقية لـ JST هي 938,019,911.8452652206639 USD. تابع تحديثات أسعار JST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر JUST المباشر اليوم هو 0.10979 USD. القيمة السوقية لـ JST هي 938,019,911.8452652206639 USD. تابع تحديثات أسعار JST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JST

معلومات سعر JST

ما هو JST

الوثيقة البيضاء لـ JST

الموقع الرسمي لـ JST

اقتصاد توكن JST

توقعات سعر JST

سجل JST

دليل شراء JST

محول عملة JST إلى الفيات

عقود JST الفورية

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سعر JUST (JST)

السعر المباشر لـ 1 JST إلى USD:

$0.10979
$0.10979$0.10979
+2.18%1D
USD
مخطط أسعار JUST (JST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:50:58 (UTC+8)

سعر JUST اليوم

السعر المباشر لمشروع JUST (JST) اليوم هو $ 0.10979، مع تغير بنسبة 2.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JST الحالي إلى USD هو $ 0.10979 لكل JST.

يحتل JUST حاليًا المرتبة #71 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 938.02M، مع عرض متداول قدره 8.54B JST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JST بين $ 0.10634 (أدنى) و$ 0.10989 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20825091، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00476612780651.

على المدى القصير، تحرك JST بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+9.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.81K.

معلومات سوق JUST (JST)

No.71

$ 938.02M
$ 938.02M$ 938.02M

$ 61.81K
$ 61.81K$ 61.81K

$ 938.02M
$ 938.02M$ 938.02M

8.54B
8.54B 8.54B

8,543,764,567.31273541
8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541

0.02%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.00202
$ 0.00202$ 0.00202

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ JUST هي $ 938.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.81K. العرض المتداول لـ JST يبلغ 8.54B، مع إجمالي عرض 8543764567.31273541. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 938.02M.

سجل سعر JUST بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634
24 ساعة منخفض
$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989
24 ساعة مرتفع

$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634

$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989

$ 0.20825091
$ 0.20825091$ 0.20825091

$ 0.00476612780651
$ 0.00476612780651$ 0.00476612780651

0.00%

+2.18%

+9.00%

+9.00%

سجل سعر JUST (JST) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار JUST لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0023424+2.18%
30 يوم$ +0.01027+10.31%
60 يوم$ +0.0271+32.77%
90 يوم$ +0.0183+20.00%
تغير سعر JUST اليوم

سجل اليوم JST تغيرًا $ +0.0023424 (+2.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر JUST لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01027 (+10.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر JUST لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JST تغييرًا في $ +0.0271 (+32.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر JUST لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0183 (+20.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة JUST (JST)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار JUST.

تحليل JUST

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار JUST الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق JUST اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق JST: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

JST_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 0.10883. السعر الحالي 0.10968 قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.10967. يقع السعر في الجزء العلوي من نطاق النظام المحوري، حيث يحقق توازنًا مؤقتًا بين المشترين والبائعين، دون ظهور إشارات واضحة للاختراق أو الانكسار. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع إيجابي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى. أما مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA فلم تصدر بعد إشارات شراء واضحة. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، مع توزيع متفاوت للزخم، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الحالية، مما يشير إلى غياب أي ملامح لتسارع حاد في الاتجاه. السعر الرئيسي القريب هو مستوى المقاومة R1 عند 0.10967، والذي يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.01%. أما على الجانب الأعلى، فالمستوى المرجعي البعيد للمقاومة R2 يقع عند 0.11021. وعلى الجانب الأدنى، يمتد الدعم القريب عند النقطة المحورية 0.10883، فيما يكمن الدعم الأدنى عند مستوى S1 عند 0.10829. هذه المستويات تشكّل حدود نطاق التداول الحالي، ويتوقف تحديد الاتجاه قصير المدى على تقلبات السعر ضمن هذه النقاط.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار JUST؟

تتأثر أسعار JST بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد نظام TRON البيئي ونمو قطاع DeFi
2. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكول JustLend
3. مكافآت الحصص وفرص الزراعة العائدة
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
5. تحركات أسعار بيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز DeFi
7. ترقيات البروتوكول وإطلاق الميزات الجديدة
8. حجم التداول والسيولة في البورصات
9. الشراكات مع مشاريع البلوك تشين الأخرى
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر JUST اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر جي إس تي اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتحليل اتجاهات الأسعار، والبقاء على اطلاع بحالة تقلبات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار JUST

JUST (JST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJUST (JST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JUST نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر JUST الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JST للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار JUST.

كيفية شراء واستثمار JUST في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع JUST؟ شراء JST سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء JUST. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء JUST (JST).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة JUST فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء JUST (JST)

ماذا يمكنك أن تفعل مع JUST

يسمح لك امتلاك JUST بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو JUST ( JST )

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

مستند تقني

JUST المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JUST، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب JUST الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)Tron Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول JUST

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:50:58 (UTC+8)

تحديثات JUST (JST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن JUST

JST USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع JST باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود JST USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق JUST (JST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر JUST المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJST
$0.1098
$0.1098$0.1098
+2.18%
575.65K (USDT)

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1 JST = 0.10979 USD