سعر JUST المباشر اليوم هو 0.10979 USD. القيمة السوقية لـ JST هي 938,019,911.8452652206639 USD. تابع تحديثات أسعار JST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر JUST المباشر اليوم هو 0.10979 USD. القيمة السوقية لـ JST هي 938,019,911.8452652206639 USD. تابع تحديثات أسعار JST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع JUST (JST) اليوم هو $ 0.10979، مع تغير بنسبة 2.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JST الحالي إلى USD هو $ 0.10979 لكل JST.
يحتل JUST حاليًا المرتبة #71 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 938.02M، مع عرض متداول قدره 8.54B JST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JST بين $ 0.10634 (أدنى) و$ 0.10989 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20825091، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00476612780651.
على المدى القصير، تحرك JST بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+9.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.81K.
معلومات سوق JUST (JST)
No.71
$ 938.02M
$ 938.02M$ 938.02M
$ 61.81K
$ 61.81K$ 61.81K
$ 938.02M
$ 938.02M$ 938.02M
8.54B
8.54B 8.54B
8,543,764,567.31273541
8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541
0.02%
2020-04-01 00:00:00
$ 0.00202
$ 0.00202$ 0.00202
TRX
القيمة السوقية الحالية لـ JUST هي $ 938.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.81K. العرض المتداول لـ JST يبلغ 8.54B، مع إجمالي عرض 8543764567.31273541. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 938.02M.
سجل سعر JUST بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634
24 ساعة منخفض
$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989
24 ساعة مرتفع
$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634
$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989
$ 0.20825091
$ 0.20825091$ 0.20825091
$ 0.00476612780651
$ 0.00476612780651$ 0.00476612780651
0.00%
+2.18%
+9.00%
+9.00%
سجل سعر JUST (JST) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار JUST لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.0023424
+2.18%
30 يوم
$ +0.01027
+10.31%
60 يوم
$ +0.0271
+32.77%
90 يوم
$ +0.0183
+20.00%
تغير سعر JUST اليوم
سجل اليوم JST تغيرًا $ +0.0023424 (+2.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر JUST لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01027 (+10.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر JUST لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JST تغييرًا في $ +0.0271 (+32.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر JUST لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0183 (+20.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة JUST (JST)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار JUST الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق JUST اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق JST: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)
السعر > النطاق الأعلى
لمس أو كسر الشريط العلوي
الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
JST_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 0.10883. السعر الحالي 0.10968 قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.10967. يقع السعر في الجزء العلوي من نطاق النظام المحوري، حيث يحقق توازنًا مؤقتًا بين المشترين والبائعين، دون ظهور إشارات واضحة للاختراق أو الانكسار.
يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع إيجابي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى. أما مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA فلم تصدر بعد إشارات شراء واضحة. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، مع توزيع متفاوت للزخم، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الحالية، مما يشير إلى غياب أي ملامح لتسارع حاد في الاتجاه.
السعر الرئيسي القريب هو مستوى المقاومة R1 عند 0.10967، والذي يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.01%. أما على الجانب الأعلى، فالمستوى المرجعي البعيد للمقاومة R2 يقع عند 0.11021. وعلى الجانب الأدنى، يمتد الدعم القريب عند النقطة المحورية 0.10883، فيما يكمن الدعم الأدنى عند مستوى S1 عند 0.10829. هذه المستويات تشكّل حدود نطاق التداول الحالي، ويتوقف تحديد الاتجاه قصير المدى على تقلبات السعر ضمن هذه النقاط.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار JUST؟
تتأثر أسعار JST بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد نظام TRON البيئي ونمو قطاع DeFi 2. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكول JustLend 3. مكافآت الحصص وفرص الزراعة العائدة 4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام 5. تحركات أسعار بيتكوين والعملات البديلة الرئيسية 6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز DeFi 7. ترقيات البروتوكول وإطلاق الميزات الجديدة 8. حجم التداول والسيولة في البورصات 9. الشراكات مع مشاريع البلوك تشين الأخرى 10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر
لماذا يريد الناس معرفة سعر JUST اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر جي إس تي اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتحليل اتجاهات الأسعار، والبقاء على اطلاع بحالة تقلبات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
توقعات أسعار JUST
JUST (JST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJUST (JST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JUST نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر JUST الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JST للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار JUST.
كيفية شراء واستثمار JUST في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع JUST؟ شراء JST سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء JUST. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء JUST (JST).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة JUST فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع JUST
يسمح لك امتلاك JUST بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يتم ربط التصميم الاقتصادي لعملة USDJ بعملة JST (رمز JUST) من خلال الرسوم والحوكمة. وعندما يرغب المستخدمون في سحب TRX المُغلَّفة الخاصة بهم، يجب عليهم سداد مبلغ USDJ الذي أنشأوه، بالإضافة إلى دفع رسوم استقرار بالعملة JST. وتُحرق عملات JST التي تُجمع عبر هذه الرسوم، أي تُزال بشكلٍ دائمٍ من التداول، مما يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي مع مرور الوقت. وتدعم استقرار النظام عدة معايير قابلة للتعديل: الحد الأقصى لإصدار USDJ الإجمالي (سقف الدين)، ونسبة الضمان المطلوبة للحصول على القروض، والرسوم الجزائية المفروضة على المراكز عالية المخاطر، ورسوم الاستقرار المرتبطة بالاقتراض. ويمكن لمُلاك رموز JST التصويت لتعديل هذه المعايير، على غرار ما يفعله المساهمون عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، مما يسمح للمنصة بالاستجابة لتغيرات الظروف السوقية مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على الاستقرار. وقد صُمم هذا النموذج لتحفيز الاقتراض المسؤول والمشاركة الفعالة في الحوكمة، حيث تؤثر الظروف السوقية وآراء المستخدمين باستمرارٍ في تعديل المعايير لتحسين الأداء والأمان.
التكنولوجيا
يعتمد USDJ على سير عمل مبني على الضمانات، صُمم ليكون مباشرًا مع الحفاظ على أمنٍ قويٍّ. ويبدأ هذا السير عندما يقوم المستخدم بتحويل TRX إلى PTRX، وهي عبارة عن إيصال معترف به من النظام يمكن رصده وحسابه. وبعد ذلك، يتم إيداع PTRX في وضع دين مضمون (CDP)، أي ما يعادل خزنة رقمية، ويمكن للمستخدم أن يُصدر (يَسكِن) USDJ وفقًا لقيمة الضمان المحتفظ بها داخلها. ولإبقاء USDJ قريبًا من هدفه البالغ 1$، يستخدم البروتوكول آلية تغذية العائد الهدف (Target Rate Feedback Mechanism)، وهي نظام تحكّم يُغيّر الحوافز: فعندما يتداول USDJ بأكثر من 1$، يصبح إصداره أسهل لزيادة العرض ودفع السعر للانخفاض، وعندما يتداول بأقل من 1$، يصبح الإصدار أكثر صعوبةً ويُشجَّع الاحتفاظ به لمساعدة السعر على العودة نحو التثبيت. وفي الحالات القصوى، يمكن لأعضاء المجتمع الموثوقين تفعيل آلية التسوية العالمية (Global Settlement Mechanism) لإيقاف العمليات وضمان قدرة المستخدمين على استرداد ضماناتهم بطريقة عادلة. وتشمل الضوابط الإضافية أنظمة عُرفية (oracles) محسَّنة تقدّم بيانات تسعير دقيقة، وفحوصات أمان تلقائية مصممة لحماية أصول المستخدمين.
الفريق
أنشأ فريق JUST الأساس الأولي، لكن النظام مُصمَّم بحيث يتحكم حاملو رمز JST في قرارات الإدارة والتطوير المستمرة. ومن خلال الحوكمة، يؤثر حاملو الرموز في المجالات التشغيلية الرئيسية مثل اختيار موفِّري بيانات الأسعار الموثوق بهم، وتحديد معايير إدارة المخاطر، واعتماد ترقية النظام، وتنفيذ الميزات الجديدة. ويهدف هذا الإطار إلى جعل المنصة ذاتية الاستدامة من خلال الاعتماد على مشاركة المجتمع النشط لتوجيه تطورها. وبجانب نشاط الحوكمة، فإن شبكةً متزايدةً من المطورين تسهم بمشاريع وتحسينات تساعد في توسيع النظام البيئي. كما يركّز الفريق على الشفافية من خلال تقديم تحديثات دورية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة، بينما تُستخدم المشاركة المستمرة للمجتمع لجعل المنصة مستجيبةً لاحتياجات المستخدمين والظروف السوقية المتغيرة.
خارطة الطريق
يتبع نظام JUST نهج تطويرٍ يقوده المجتمع، ويركّز على النمو والتكيف المستمر. وتبدأ الحوكمة بوظائف أساسية تدعم مقترحات بسيطة لمرة واحدة، ومع تطور المنصة، تتوسّع لتضم خيارات حوكمة أكثر تقدّماً تسمح بالتعديلات المستمرة والتحسينات التكرارية. ومن الأهداف الرئيسية وضع عملة USDJ ككتلة بناءٍ أساسية في نظام ترون المالي اللامركزي (DeFi). وقد وسّعت التقدّمات الأخيرة من فائدة USDJ عبر تطبيقات DeFi متعددة وعزّزت توافقها مع شبكات البلوك تشين الأخرى. وصُمّمت هذه البنية لتظل مرنةً بحيث يستطيع المجتمع توجيه التحديثات استجابةً لاحتياجات المستخدمين والتغيرات السوقية. أما الاتجاه المستقبلي فيشمل تحسين ميزات الأمان، وتوسيع حالات الاستخدام، وتدعيم دور USDJ في سوق العملات الرقمية الأوسع، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم جنباً إلى جنب مع التحسينات التقنية.
نظرة عامة
يُعَدّ USDJ عملة مستقرة على شبكة TRON مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة تبلغ 1 دولار أمريكي. وهو مخصص للعمل كـ«دولار رقمي»، ويستخدم TRX (العملة الرقمية الخاصة بشبكة TRON) كضمان، ما يساعد المستخدمين على الحد من تعرضهم للتقلبات الأوسع نطاقًا في أسواق العملات الرقمية. ويتم إنشاء USDJ عندما يقوم المستخدمون بقفل وحدات TRX داخل عقود ذكية مُصمَّمة خصيصًا لهذا الغرض، مما يمكّنهم من إجراء عمليات تداول والانخراط في الأنشطة اليومية المتعلقة بالعملات الرقمية مع قلق أقل حيال التقلبات المفاجئة في الأسعار. ومنذ إطلاقه، أصبح USDJ جزءًا مهمًّا من نظام TRON البيئي لتقنيات التمويل اللامركزي (DeFi)، إذ يمكّن المعاملات المستقرة ويوفر سيولةٍ موثوقة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية (dApps). ويركّز هيكل المشروع على مزيجٍ من الاستقرار والأمان وسهولة الاستخدام، ما يجعله جذّابًا لكلٍّ من المبتدئين والمشاركين المتمرسين في مجال العملات الرقمية.
JUST المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JUST، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان JUST سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار JUST المحتملة وعائد ROI.
كم سعر JUST اليوم؟
سعر JUST اليوم هو $ 0.10979. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال JUST استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال JUST عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في JST، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ JUST في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول JUST بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ JUST في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر JST المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ JUST بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر JST لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر JUST في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر JST بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,469.08
+0.49%
ETH
1,900.98
+0.89%
GOLD(XAUT)
4,380.3
+0.47%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.54
-0.03%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ JST على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج JST/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر JUST ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر JUST هذا العام؟
قد يرتفع سعر JUST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر JUST (JST) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:50:58 (UTC+8)
تحديثات JUST (JST) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.