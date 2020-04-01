سعر JUST اليوم

السعر المباشر لمشروع JUST (JST) اليوم هو $ 0.10979، مع تغير بنسبة 2.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JST الحالي إلى USD هو $ 0.10979 لكل JST.

يحتل JUST حاليًا المرتبة #71 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 938.02M، مع عرض متداول قدره 8.54B JST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JST بين $ 0.10634 (أدنى) و$ 0.10989 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20825091، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00476612780651.

على المدى القصير، تحرك JST بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+9.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.81K.

معلومات سوق JUST (JST)

التصنيف No.71 القيمة السوقية $ 938.02M$ 938.02M $ 938.02M الحجم (24 ساعة) $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 938.02M$ 938.02M $ 938.02M إمداد دورة التداول 8.54B 8.54B 8.54B إجمالي العرض 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 الحصة السوقية 0.02% تاريخ الإصدار 2020-04-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.00202$ 0.00202 $ 0.00202 البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ JUST هي $ 938.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.81K. العرض المتداول لـ JST يبلغ 8.54B، مع إجمالي عرض 8543764567.31273541. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 938.02M.