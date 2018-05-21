سعر IoTeX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع IoTeX Network (IOTX) اليوم هو $ 0.002573، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOTX الحالي إلى USD هو $ 0.002573 لكل IOTX.

يحتل IoTeX Network حاليًا المرتبة #560 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.29M، مع عرض متداول قدره 9.44B IOTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOTX بين $ 0.002543 (أدنى) و$ 0.002657 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.26109233189335929، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00121598058355739.

على المدى القصير، تحرك IOTX بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-4.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.58K.

معلومات سوق IoTeX Network (IOTX)

التصنيف No.560 القيمة السوقية $ 24.29M$ 24.29M $ 24.29M الحجم (24 ساعة) $ 60.58K$ 60.58K $ 60.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M إمداد دورة التداول 9.44B 9.44B 9.44B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 معدل التداول 94.41% تاريخ الإصدار 2018-05-21 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.007$ 0.007 $ 0.007 البلوكتشين العام IOTX

القيمة السوقية الحالية لـ IoTeX Network هي $ 24.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.58K. العرض المتداول لـ IOTX يبلغ 9.44B، مع إجمالي عرض 9441368502.27327779. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.73M.