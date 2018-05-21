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سعر IoTeX Network المباشر اليوم هو 0.002573 USD. القيمة السوقية لـ IOTX هي 24,292,641.14420424118445 USD. تابع تحديثات أسعار IOTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر IoTeX Network المباشر اليوم هو 0.002573 USD. القيمة السوقية لـ IOTX هي 24,292,641.14420424118445 USD. تابع تحديثات أسعار IOTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر IoTeX Network (IOTX)

السعر المباشر لـ 1 IOTX إلى USD:

$0.002573
$0.002573$0.002573
-2.09%1D
USD
مخطط أسعار IoTeX Network (IOTX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:38:23 (UTC+8)

سعر IoTeX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع IoTeX Network (IOTX) اليوم هو $ 0.002573، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOTX الحالي إلى USD هو $ 0.002573 لكل IOTX.

يحتل IoTeX Network حاليًا المرتبة #560 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.29M، مع عرض متداول قدره 9.44B IOTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOTX بين $ 0.002543 (أدنى) و$ 0.002657 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.26109233189335929، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00121598058355739.

على المدى القصير، تحرك IOTX بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-4.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.58K.

معلومات سوق IoTeX Network (IOTX)

No.560

$ 24.29M
$ 24.29M$ 24.29M

$ 60.58K
$ 60.58K$ 60.58K

$ 25.73M
$ 25.73M$ 25.73M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,502.27327779
9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

القيمة السوقية الحالية لـ IoTeX Network هي $ 24.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.58K. العرض المتداول لـ IOTX يبلغ 9.44B، مع إجمالي عرض 9441368502.27327779. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.73M.

سجل سعر IoTeX Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002543
$ 0.002543$ 0.002543
24 ساعة منخفض
$ 0.002657
$ 0.002657$ 0.002657
24 ساعة مرتفع

$ 0.002543
$ 0.002543$ 0.002543

$ 0.002657
$ 0.002657$ 0.002657

$ 0.26109233189335929
$ 0.26109233189335929$ 0.26109233189335929

$ 0.00121598058355739
$ 0.00121598058355739$ 0.00121598058355739

+0.27%

-2.09%

-4.99%

-4.99%

سجل سعر IoTeX Network (IOTX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار IoTeX Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00005492-2.09%
30 يوم$ +0.000207+8.74%
60 يوم$ -0.00052-16.82%
90 يوم$ -0.001762-40.65%
تغير سعر IoTeX Network اليوم

سجل اليوم IOTX تغيرًا $ -0.00005492 (-2.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر IoTeX Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000207 (+8.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر IoTeX Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IOTX تغييرًا في $ -0.00052 (-16.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر IoTeX Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001762 (-40.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل IoTeX Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IoTeX Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق IoTeX Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IOTX: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

IOTX_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مستوى المركز 0.002656، وسعره الحالي 0.002694 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.002704. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق النظام المحوري، مما يُظهر استمرار هيكلية المشترين بشكل كامل. ومع ذلك، لم تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة أو مجموعة EMA إشارات شراء واضحة، كما تظهر تباينات في توافق المؤشرات. يقترب السعر الحالي من الحد الأعلى للتقلبات قصيرة المدى، مما يجعل الهيكل يتعرض لاختيار اتجاه جديد. سجل مؤشر MACD حالة التقاطع الصعودي، ما يشير إلى تركز زخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون الوصول إلى قيم شديدة الشراء أو البيع. وتُظهر قيم KDJ وStochRSI وجود تفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مع توزيع غير متساوٍ للزخم. تبدو قناة بولينجر مستقرة، حيث لم يحدث أي توسع أو انكماش كبير في معدل التذبذب. ويتصارع الجانبان (الشراء والبيع) بقوة حول المستوى الحالي، مما يفتقر إلى قوة دفع أحادية الاتجاه. تقع المقاومة الرئيسية القريبة في مستوى R1 عند 0.002704، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.4%. وفي حال اختراق هذا المستوى، يصبح المرجع البعيد هو مستوى R2 عند 0.002751. وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم القريب عند مستوى المركز 0.002656، وهو يبعد عن السعر الحالي نحو 1.4%. وفي حال كسر هذا المستوى، يُنظر إلى مستوى S1 عند 0.002608، بينما يشكل مستوى S2 عند 0.002561 مرجعًا هبوطيًا بعيد المدى. يجب على المتداولين الانتباه جيدًا إلى النتائج التي قد تحدث بالقرب من نقطة المركز، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحركات السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار IoTeX Network؟

يتأثر سعر IOTX بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد تقنية إنترنت الأشياء والشراكات مع مصنعي الأجهزة
2. حجم استخدام الشبكة وحجم المعاملات على بلوك تشين IoTeX
3. نشاط المطورين ونمو نظام التطبيقات اللامركزية (DApp)
4. معدلات المشاركة في خاصية الحِفْظ (الستاكنغ) وفعالية التوكن
5. المشاعر العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها بسعر بيتكوين
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاعي إنترنت الأشياء والبلوك تشين
7. التطورات التقنية وتحديثات البروتوكول
8. المنافسة من مشروعات البلوك تشين الأخرى المُركَّزة على إنترنت الأشياء
9. ديناميكيات المعروض من التوكنات وآليات الحرق
10. التكامل مع منصات إنترنت الأشياء الكبرى واعتماد المؤسسات لها

لماذا يريد الناس معرفة سعر IoTeX Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر IOTX اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل معنويات السوق، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع. وبما أن IoTeX يركّز على حلول بلوك تشين إنترنت الأشياء، فإن تقلّبات الأسعار تعكس إمكانات التبنّي وثقة السوق في البنية التحتية اللامركزية لإنترنت الأشياء.

توقعات أسعار IoTeX Network

IoTeX Network (IOTX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IOTX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIoTeX Network (IOTX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IoTeX Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر IoTeX Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IOTX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار IoTeX Network.

كيفية شراء واستثمار IoTeX Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع IoTeX Network؟ شراء IOTX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء IoTeX Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء IoTeX Network (IOTX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة IoTeX Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء IoTeX Network (IOTX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع IoTeX Network

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ما هو IoTeX Network ( IOTX )

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IoTeX Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب IoTeX Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Account AbstractionAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IoTeX Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:38:23 (UTC+8)

تحديثات IoTeX Network (IOTX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن IoTeX Network

IOTX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IOTX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IOTX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق IoTeX Network (IOTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IoTeX Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIOTX
$0.002579
$0.002579$0.002579
-1.71%
23.32M (USDT)

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1 IOTX = 0.002573 USD