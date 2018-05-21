سعر IoTeX Network (IOTX)
السعر المباشر لمشروع IoTeX Network (IOTX) اليوم هو $ 0.002573، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOTX الحالي إلى USD هو $ 0.002573 لكل IOTX.
يحتل IoTeX Network حاليًا المرتبة #560 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.29M، مع عرض متداول قدره 9.44B IOTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOTX بين $ 0.002543 (أدنى) و$ 0.002657 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.26109233189335929، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00121598058355739.
على المدى القصير، تحرك IOTX بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-4.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.58K.
No.560
94.41%
2018-05-21 00:00:00
IOTX
القيمة السوقية الحالية لـ IoTeX Network هي $ 24.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.58K. العرض المتداول لـ IOTX يبلغ 9.44B، مع إجمالي عرض 9441368502.27327779. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.73M.
+0.27%
-2.09%
-4.99%
-4.99%
تتبع تغيرات أسعار IoTeX Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00005492
|-2.09%
|30 يوم
|$ +0.000207
|+8.74%
|60 يوم
|$ -0.00052
|-16.82%
|90 يوم
|$ -0.001762
|-40.65%
سجل اليوم IOTX تغيرًا $ -0.00005492 (-2.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000207 (+8.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IOTX تغييرًا في $ -0.00052 (-16.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001762 (-40.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة IoTeX Network (IOTX)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار IoTeX Network.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IoTeX Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق IOTX: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
IOTX_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مستوى المركز 0.002656، وسعره الحالي 0.002694 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.002704. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق النظام المحوري، مما يُظهر استمرار هيكلية المشترين بشكل كامل. ومع ذلك، لم تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة أو مجموعة EMA إشارات شراء واضحة، كما تظهر تباينات في توافق المؤشرات. يقترب السعر الحالي من الحد الأعلى للتقلبات قصيرة المدى، مما يجعل الهيكل يتعرض لاختيار اتجاه جديد. سجل مؤشر MACD حالة التقاطع الصعودي، ما يشير إلى تركز زخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون الوصول إلى قيم شديدة الشراء أو البيع. وتُظهر قيم KDJ وStochRSI وجود تفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مع توزيع غير متساوٍ للزخم. تبدو قناة بولينجر مستقرة، حيث لم يحدث أي توسع أو انكماش كبير في معدل التذبذب. ويتصارع الجانبان (الشراء والبيع) بقوة حول المستوى الحالي، مما يفتقر إلى قوة دفع أحادية الاتجاه. تقع المقاومة الرئيسية القريبة في مستوى R1 عند 0.002704، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.4%. وفي حال اختراق هذا المستوى، يصبح المرجع البعيد هو مستوى R2 عند 0.002751. وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم القريب عند مستوى المركز 0.002656، وهو يبعد عن السعر الحالي نحو 1.4%. وفي حال كسر هذا المستوى، يُنظر إلى مستوى S1 عند 0.002608، بينما يشكل مستوى S2 عند 0.002561 مرجعًا هبوطيًا بعيد المدى. يجب على المتداولين الانتباه جيدًا إلى النتائج التي قد تحدث بالقرب من نقطة المركز، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحركات السعر.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IoTeX Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع IoTeX Network؟ شراء IOTX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء IoTeX Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء IoTeX Network (IOTX).
يسمح لك امتلاك IoTeX Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء IoTeX Network (IOTX) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IoTeX Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع IOTX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IOTX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IoTeX Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.