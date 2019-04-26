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سعر ARPA المباشر اليوم هو 0.008675 USD. القيمة السوقية لـ ARPA هي 13,182,413.7410136318345 USD. تابع تحديثات أسعار ARPA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ARPA المباشر اليوم هو 0.008675 USD. القيمة السوقية لـ ARPA هي 13,182,413.7410136318345 USD. تابع تحديثات أسعار ARPA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ARPA

معلومات سعر ARPA

ما هو ARPA

الوثيقة البيضاء لـ ARPA

الموقع الرسمي لـ ARPA

اقتصاد توكن ARPA

توقعات سعر ARPA

سجل ARPA

دليل شراء ARPA

محول عملة ARPA إلى الفيات

عقود ARPA الفورية

ARPA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

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شعار ARPA

سعر ARPA (ARPA)

السعر المباشر لـ 1 ARPA إلى USD:

$0.008674
$0.008674$0.008674
+0.47%1D
USD
مخطط أسعار ARPA (ARPA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:36:29 (UTC+8)

سعر ARPA اليوم

السعر المباشر لمشروع ARPA (ARPA) اليوم هو $ 0.008675، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARPA الحالي إلى USD هو $ 0.008675 لكل ARPA.

يحتل ARPA حاليًا المرتبة #872 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.18M، مع عرض متداول قدره 1.52B ARPA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARPA بين $ 0.008564 (أدنى) و$ 0.008972 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27516076774121579، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348694370424.

على المدى القصير، تحرك ARPA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-2.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.25K.

معلومات سوق ARPA (ARPA)

No.872

$ 13.18M
$ 13.18M$ 13.18M

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

$ 17.35M
$ 17.35M$ 17.35M

1.52B
1.52B 1.52B

1,999,999,999.98773854
1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854

2019-04-26 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ARPA هي $ 13.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.25K. العرض المتداول لـ ARPA يبلغ 1.52B، مع إجمالي عرض 1999999999.98773854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.35M.

سجل سعر ARPA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008564
$ 0.008564$ 0.008564
24 ساعة منخفض
$ 0.008972
$ 0.008972$ 0.008972
24 ساعة مرتفع

$ 0.008564
$ 0.008564$ 0.008564

$ 0.008972
$ 0.008972$ 0.008972

$ 0.27516076774121579
$ 0.27516076774121579$ 0.27516076774121579

$ 0.00348694370424
$ 0.00348694370424$ 0.00348694370424

+0.01%

+0.47%

-2.19%

-2.19%

سجل سعر ARPA (ARPA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ARPA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00004058+0.47%
30 يوم$ +0.000397+4.79%
60 يوم$ +0.000307+3.66%
90 يوم$ -0.003412-28.23%
تغير سعر ARPA اليوم

سجل اليوم ARPA تغيرًا $ +0.00004058 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ARPA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000397 (+4.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ARPA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARPA تغييرًا في $ +0.000307 (+3.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ARPA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003412 (-28.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ARPA.

تحليل ARPA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ARPA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ARPA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ARPA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

ARPA_USDT يتحرك عند مستوى 0.008672 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر النقطة المحورية 0.008619 وارتفع فوق مستوى المقاومة R1 عند 0.008657. يقترب السعر الحالي من النقطة المحورية R2 عند 0.008678، مما يجعله قريبًا من الحد العلوي للفترة القصيرة الأجل للتداول. يخوض الطرفان (البائعون والمشترون) معركة داخل نطاق ضيق بين 0.008619 و0.008678، مما يعكس طابع التذبذب في المنطقة العليا. تظهر مؤشرات MACD إشارة تقاطع إيجابي، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة فوق خط الصفر، ما يشير إلى تراكم قوي للزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي إشارات تشبع شراء، مما يدل على أن الارتفاع لم يصاحبه تعصب أو حماس مفرط. ومع ذلك، تفتقر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA إلى إشارات واضحة للشراء أو البيع، مما يعكس غياب توافق طويل الأمد حول اتجاه السوق. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت قيمها غير محددة، وإذا أظهرت تباطؤًا في المناطق العليا، فقد يشير ذلك إلى تراجع الزخم. كما أن حالة بولينجر باند لا تزال غير واضحة، إذ إن تغير معدل التذبذب هو الذي سيحدد مدى صحة الاختراق. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المؤشرات السريعة والبطيئة إلى التوافق في الاتجاه، مما يشير إلى حاجة السعر إلى فترة من التصحيح لتقليل أرباح المتداولين. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 0.008678، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%. إن تمكّن السعر من اختراق هذا المستوى بشكل فعال، فسيفتح المجال أمام مزيد من الارتفاع. أما الدعم الأول في الأسفل فيتمثل في نقطة تحويل R1 عند 0.008657، والتي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.17%. ويوجد دعم قوي عند النقطة المحورية 0.008619، التي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.6%. وبالنظر إلى مستويات الدعم الأعمق، فإن مستوى S1 عند 0.008598 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.85%. يتعين على المتداولين مراقبة الوقت الذي يستغرقه السعر للبقاء بالقرب من مستوى 0.008657، وذلك لتحديد ما إذا كان قد حدث اختراق وهمي أم لا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ARPA؟

تتأثر أسعار توكن ARPA بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. اعتماد تقنية الحوسبة التي تحافظ على الخصوصية الخاصة بـ ARPA
3. إعلانات الشراكات والتكاملات مع المؤسسات
4. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة (الستيكينغ)
5. حجم التداول والسيولة
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على عملات الخصوصية
7. المنافسة من المشاريع الأخرى الموجهة نحو الخصوصية
8. تحديثات الشبكة والتطورات التقنية
9. تكهنات المستثمرين ونشاط كبار الملاك (الحيتان)
10. معدلات اعتماد البلوك تشين على نطاق أوسع

لماذا يريد الناس معرفة سعر ARPA اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ARPA اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومراقبة قيمة محافظهم الاستثمارية، وتحديد فرص الشراء أو البيع، وتتبع اتجاهات السوق، وتقييم أداء الاستثمارات. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد أوقات الدخول والخروج بفعالية.

توقعات أسعار ARPA

ARPA (ARPA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ARPA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرARPA (ARPA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ARPA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ARPA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ARPA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ARPA.

كيفية شراء واستثمار ARPA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ARPA؟ شراء ARPA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ARPA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ARPA (ARPA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ARPA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ARPA (ARPA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ARPA

يسمح لك امتلاك ARPA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ARPA ( ARPA )

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

ARPA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ARPA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ARPA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ARPA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:36:29 (UTC+8)

تحديثات ARPA (ARPA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ARPA

ARPA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ARPA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARPA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ARPA (ARPA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ARPA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARPA
$0.008674
$0.008674$0.008674
+0.37%
6.18M (USDT)

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حاسبة ARPA إلى USD

المبلغ

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0.008675 USD