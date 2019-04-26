سعر ARPA اليوم

السعر المباشر لمشروع ARPA (ARPA) اليوم هو $ 0.008675، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARPA الحالي إلى USD هو $ 0.008675 لكل ARPA.

يحتل ARPA حاليًا المرتبة #872 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.18M، مع عرض متداول قدره 1.52B ARPA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARPA بين $ 0.008564 (أدنى) و$ 0.008972 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27516076774121579، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348694370424.

على المدى القصير، تحرك ARPA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-2.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.25K.

معلومات سوق ARPA (ARPA)

التصنيف No.872 القيمة السوقية $ 13.18M$ 13.18M $ 13.18M الحجم (24 ساعة) $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.35M$ 17.35M $ 17.35M إمداد دورة التداول 1.52B 1.52B 1.52B إجمالي العرض 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 تاريخ الإصدار 2019-04-26 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.02$ 0.02 $ 0.02 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ARPA هي $ 13.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.25K. العرض المتداول لـ ARPA يبلغ 1.52B، مع إجمالي عرض 1999999999.98773854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.35M.