سعر ARPA (ARPA)
السعر المباشر لمشروع ARPA (ARPA) اليوم هو $ 0.008675، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARPA الحالي إلى USD هو $ 0.008675 لكل ARPA.
يحتل ARPA حاليًا المرتبة #872 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.18M، مع عرض متداول قدره 1.52B ARPA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARPA بين $ 0.008564 (أدنى) و$ 0.008972 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27516076774121579، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348694370424.
على المدى القصير، تحرك ARPA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-2.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.25K.
No.872
2019-04-26 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ ARPA هي $ 13.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.25K. العرض المتداول لـ ARPA يبلغ 1.52B، مع إجمالي عرض 1999999999.98773854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.35M.
+0.01%
+0.47%
-2.19%
-2.19%
تتبع تغيرات أسعار ARPA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00004058
|+0.47%
|30 يوم
|$ +0.000397
|+4.79%
|60 يوم
|$ +0.000307
|+3.66%
|90 يوم
|$ -0.003412
|-28.23%
سجل اليوم ARPA تغيرًا $ +0.00004058 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000397 (+4.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARPA تغييرًا في $ +0.000307 (+3.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003412 (-28.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ARPA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ARPA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
ARPA_USDT يتحرك عند مستوى 0.008672 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر النقطة المحورية 0.008619 وارتفع فوق مستوى المقاومة R1 عند 0.008657. يقترب السعر الحالي من النقطة المحورية R2 عند 0.008678، مما يجعله قريبًا من الحد العلوي للفترة القصيرة الأجل للتداول. يخوض الطرفان (البائعون والمشترون) معركة داخل نطاق ضيق بين 0.008619 و0.008678، مما يعكس طابع التذبذب في المنطقة العليا. تظهر مؤشرات MACD إشارة تقاطع إيجابي، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة فوق خط الصفر، ما يشير إلى تراكم قوي للزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي إشارات تشبع شراء، مما يدل على أن الارتفاع لم يصاحبه تعصب أو حماس مفرط. ومع ذلك، تفتقر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA إلى إشارات واضحة للشراء أو البيع، مما يعكس غياب توافق طويل الأمد حول اتجاه السوق. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت قيمها غير محددة، وإذا أظهرت تباطؤًا في المناطق العليا، فقد يشير ذلك إلى تراجع الزخم. كما أن حالة بولينجر باند لا تزال غير واضحة، إذ إن تغير معدل التذبذب هو الذي سيحدد مدى صحة الاختراق. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المؤشرات السريعة والبطيئة إلى التوافق في الاتجاه، مما يشير إلى حاجة السعر إلى فترة من التصحيح لتقليل أرباح المتداولين. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 0.008678، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%. إن تمكّن السعر من اختراق هذا المستوى بشكل فعال، فسيفتح المجال أمام مزيد من الارتفاع. أما الدعم الأول في الأسفل فيتمثل في نقطة تحويل R1 عند 0.008657، والتي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.17%. ويوجد دعم قوي عند النقطة المحورية 0.008619، التي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.6%. وبالنظر إلى مستويات الدعم الأعمق، فإن مستوى S1 عند 0.008598 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.85%. يتعين على المتداولين مراقبة الوقت الذي يستغرقه السعر للبقاء بالقرب من مستوى 0.008657، وذلك لتحديد ما إذا كان قد حدث اختراق وهمي أم لا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ARPA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ARPA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
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|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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