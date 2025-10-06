سعر Dragonswap المباشر اليوم هو 0.04152 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dragonswap المباشر اليوم هو 0.04152 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRG بسهولة على موقع MEXC الآن.

Dragonswap السعر(DRG)

السعر المباشر لـ 1 DRG إلى USD:

$0.04152
$0.04152$0.04152
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Dragonswap (DRG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:43:43 (UTC+8)

معلومات سعر Dragonswap (DRG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04076
$ 0.04076$ 0.04076
24 ساعة منخفض
$ 0.04152
$ 0.04152$ 0.04152
24 ساعة مرتفع

$ 0.04076
$ 0.04076$ 0.04076

$ 0.04152
$ 0.04152$ 0.04152

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+5.00%

+5.00%

سعر Dragonswap (DRG) في الوقت الحقيقي هو $ 0.04152. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRG بين أدنى سعر $ 0.04076 وأعلى سعر $ 0.04152، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRG على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRG 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +5.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dragonswap (DRG)

--
----

$ 22.28
$ 22.28$ 22.28

$ 41.52M
$ 41.52M$ 41.52M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

القيمة السوقية الحالية لـ Dragonswap هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.28. العرض المتداول لـ DRG يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.52M.

سجل سعر Dragonswap (DRG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Dragonswap لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.00232-5.30%
60 يوم$ -0.00795-16.08%
90 يوم$ +0.01652+66.08%
تغير سعر Dragonswap اليوم

سجل اليوم DRG تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dragonswap لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00232 (-5.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dragonswap لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DRG تغييرًا في $ -0.00795 (-16.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dragonswap لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01652 (+66.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Dragonswap (DRG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Dragonswap.

ما هو Dragonswap ( DRG )

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

متوفر Dragonswap على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dragonswap الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DRGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Dragonswap على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Dragonswap سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Dragonswap (USD)

كم ستكون قيمة Dragonswap (DRG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dragonswap (DRG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dragonswap.

تحقق الآن من توقعات سعر Dragonswap!

توكنوميكس Dragonswap (DRG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dragonswap (DRG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DRG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Dragonswap ( DRG )

هل تبحث عن كيفية شراء Dragonswap؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Dragonswap على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DRG إلى العملات المحلية

1 Dragonswap (DRG) إلى VND
1,092.5988
1 Dragonswap (DRG) إلى AUD
A$0.0626952
1 Dragonswap (DRG) إلى GBP
0.03114
1 Dragonswap (DRG) إلى EUR
0.035292
1 Dragonswap (DRG) إلى USD
$0.04152
1 Dragonswap (DRG) إلى MYR
RM0.1739688
1 Dragonswap (DRG) إلى TRY
1.741764
1 Dragonswap (DRG) إلى JPY
¥6.31104
1 Dragonswap (DRG) إلى ARS
ARS$61.14858
1 Dragonswap (DRG) إلى RUB
3.2896296
1 Dragonswap (DRG) إلى INR
3.6645552
1 Dragonswap (DRG) إلى IDR
Rp691.9997232
1 Dragonswap (DRG) إلى PHP
2.4376392
1 Dragonswap (DRG) إلى EGP
￡E.1.9668024
1 Dragonswap (DRG) إلى BRL
R$0.222132
1 Dragonswap (DRG) إلى CAD
C$0.0577128
1 Dragonswap (DRG) إلى BDT
5.0828784
1 Dragonswap (DRG) إلى NGN
60.436512
1 Dragonswap (DRG) إلى COP
$160.30872
1 Dragonswap (DRG) إلى ZAR
R.0.712068
1 Dragonswap (DRG) إلى UAH
1.7484072
1 Dragonswap (DRG) إلى TZS
T.Sh.102.265836
1 Dragonswap (DRG) إلى VES
Bs9.00984
1 Dragonswap (DRG) إلى CLP
$39.07032
1 Dragonswap (DRG) إلى PKR
Rs11.7717504
1 Dragonswap (DRG) إلى KZT
22.1554872
1 Dragonswap (DRG) إلى THB
฿1.3415112
1 Dragonswap (DRG) إلى TWD
NT$1.2688512
1 Dragonswap (DRG) إلى AED
د.إ0.1523784
1 Dragonswap (DRG) إلى CHF
Fr0.0328008
1 Dragonswap (DRG) إلى HKD
HK$0.3226104
1 Dragonswap (DRG) إلى AMD
֏15.9079728
1 Dragonswap (DRG) إلى MAD
.د.م0.3832296
1 Dragonswap (DRG) إلى MXN
$0.7656288
1 Dragonswap (DRG) إلى SAR
ريال0.1557
1 Dragonswap (DRG) إلى ETB
Br6.2973384
1 Dragonswap (DRG) إلى KES
KSh5.3639688
1 Dragonswap (DRG) إلى JOD
د.أ0.02943768
1 Dragonswap (DRG) إلى PLN
0.1507176
1 Dragonswap (DRG) إلى RON
лв0.1814424
1 Dragonswap (DRG) إلى SEK
kr0.3898728
1 Dragonswap (DRG) إلى BGN
лв0.0697536
1 Dragonswap (DRG) إلى HUF
Ft13.8581304
1 Dragonswap (DRG) إلى CZK
0.867768
1 Dragonswap (DRG) إلى KWD
د.ك0.01270512
1 Dragonswap (DRG) إلى ILS
0.13494
1 Dragonswap (DRG) إلى BOB
Bs0.2869032
1 Dragonswap (DRG) إلى AZN
0.070584
1 Dragonswap (DRG) إلى TJS
SM0.3836448
1 Dragonswap (DRG) إلى GEL
0.1129344
1 Dragonswap (DRG) إلى AOA
Kz37.8483864
1 Dragonswap (DRG) إلى BHD
.د.ب0.01561152
1 Dragonswap (DRG) إلى BMD
$0.04152
1 Dragonswap (DRG) إلى DKK
kr0.2665584
1 Dragonswap (DRG) إلى HNL
L1.0936368
1 Dragonswap (DRG) إلى MUR
1.8895752
1 Dragonswap (DRG) إلى NAD
$0.7170504
1 Dragonswap (DRG) إلى NOK
kr0.4143696
1 Dragonswap (DRG) إلى NZD
$0.0714144
1 Dragonswap (DRG) إلى PAB
B/.0.04152
1 Dragonswap (DRG) إلى PGK
K0.1747992
1 Dragonswap (DRG) إلى QAR
ر.ق0.1511328
1 Dragonswap (DRG) إلى RSD
дин.4.1835552
1 Dragonswap (DRG) إلى UZS
soʻm500.2408488
1 Dragonswap (DRG) إلى ALL
L3.4490664
1 Dragonswap (DRG) إلى ANG
ƒ0.0743208
1 Dragonswap (DRG) إلى AWG
ƒ0.074736
1 Dragonswap (DRG) إلى BBD
$0.08304
1 Dragonswap (DRG) إلى BAM
KM0.0693384
1 Dragonswap (DRG) إلى BIF
Fr122.44248
1 Dragonswap (DRG) إلى BND
$0.0535608
1 Dragonswap (DRG) إلى BSD
$0.04152
1 Dragonswap (DRG) إلى JMD
$6.6631296
1 Dragonswap (DRG) إلى KHR
167.41902
1 Dragonswap (DRG) إلى KMF
Fr17.47992
1 Dragonswap (DRG) إلى LAK
902.6086776
1 Dragonswap (DRG) إلى LKR
රු12.6465768
1 Dragonswap (DRG) إلى MDL
L0.70584
1 Dragonswap (DRG) إلى MGA
Ar185.3569056
1 Dragonswap (DRG) إلى MOP
P0.3325752
1 Dragonswap (DRG) إلى MVR
0.635256
1 Dragonswap (DRG) إلى MWK
MK72.0832872
1 Dragonswap (DRG) إلى MZN
MT2.653128
1 Dragonswap (DRG) إلى NPR
रु5.866776
1 Dragonswap (DRG) إلى PYG
294.45984
1 Dragonswap (DRG) إلى RWF
Fr60.32856
1 Dragonswap (DRG) إلى SBD
$0.3412944
1 Dragonswap (DRG) إلى SCR
0.5941512
1 Dragonswap (DRG) إلى SRD
$1.6417008
1 Dragonswap (DRG) إلى SVC
$0.3633
1 Dragonswap (DRG) إلى SZL
L0.7170504
1 Dragonswap (DRG) إلى TMT
m0.14532
1 Dragonswap (DRG) إلى TND
د.ت0.12190272
1 Dragonswap (DRG) إلى TTD
$0.2819208
1 Dragonswap (DRG) إلى UGX
Sh144.65568
1 Dragonswap (DRG) إلى XAF
Fr23.41728
1 Dragonswap (DRG) إلى XCD
$0.112104
1 Dragonswap (DRG) إلى XOF
Fr23.41728
1 Dragonswap (DRG) إلى XPF
Fr4.23504
1 Dragonswap (DRG) إلى BWP
P0.5908296
1 Dragonswap (DRG) إلى BZD
$0.0834552
1 Dragonswap (DRG) إلى CVE
$3.9306984
1 Dragonswap (DRG) إلى DJF
Fr7.39056
1 Dragonswap (DRG) إلى DOP
$2.6597712
1 Dragonswap (DRG) إلى DZD
د.ج5.393448
1 Dragonswap (DRG) إلى FJD
$0.09342
1 Dragonswap (DRG) إلى GNF
Fr361.0164
1 Dragonswap (DRG) إلى GTQ
Q0.3180432
1 Dragonswap (DRG) إلى GYD
$8.6951184
1 Dragonswap (DRG) إلى ISK
kr5.10696

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dragonswap، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Dragonswap الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dragonswap

كم يساوي Dragonswap (DRG) اليوم؟
سعر DRG المباشر في USD هو USD 0.04152، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DRG إلى USD الحالي؟
سعر DRG إلى USD الحالي هو $ 0.04152. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dragonswap ؟
القيمة السوقية لعملة DRG هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DRG؟
العرض المتداول لتوكن DRG هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DRG؟
حقق DRG سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DRG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- DRG.
ما هو حجم تداول DRG؟
حجم تداول DRG المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 22.28 USD.
هل سترتفع DRG هذا العام؟
قد يرتفع DRG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DRG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:43:43 (UTC+8)

تحديثات Dragonswap (DRG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
