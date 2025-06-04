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Apertum السعر(APTM)

USD

مخطط أسعار Apertum (APTM) المباشر

$1.205
$1.205$1.205
+0.08%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول APTM

السعر الحالي لـ Apertum (APTM) اليوم هو 1.205 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 4.70M USD. يتم تحديث سعر من APTM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Apertum:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 148.99K USD
- تغير سعر Apertum خلال اليوم هو +0.08%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 3.90M USD

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APTM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Apertum لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00096+0.08%
30 يوم$ -0.236-16.38%
60 يوم$ +0.455+60.66%
90 يوم$ +0.455+60.66%
تغير سعر Apertum اليوم

سجل اليوم APTM تغيرًا $ +0.00096 (+0.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Apertum لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.236 (-16.38%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Apertum لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APTM تغييرًا في $ +0.455 (+60.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Apertum لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.455 (+60.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

APTM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Apertum: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 1.191
$ 1.191$ 1.191

$ 1.272
$ 1.272$ 1.272

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

-0.17%

+0.08%

+29.01%

APTM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

$ 148.99K
$ 148.99K$ 148.99K

3.90M
3.90M 3.90M

ما هو Apertum ( APTM )

إن APTM هو بلوكنشين Layer 1 متوافقة مع EVM، مبنية كشبكة فرعية على Avalanche. يتيح نظامها البيئي، المدعوم من DAO، نشرًا فعالًا للعقود الذكية، وتكاملًا مع Web3، ودعمًا للتطبيقات اللامركزية (dApp)، وبنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين، مع دمج نموذج انكماشي لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

متوفر Apertum على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Apertum الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين APTMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Apertum على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Apertum سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Apertum

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Apertum، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ APTM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارApertum.

سجل أسعار Apertum

يوفر تتبع مسار سعر APTM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ APTM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Apertum.

كيفية شراء Apertum ( APTM )

هل تبحث عن كيفية شراء Apertum؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Apertum على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة APTM إلى العملات المحلية

1 APTM إلى VND
31,709.575
1 APTM إلى AUD
A$1.8557
1 APTM إلى GBP
0.87965
1 APTM إلى EUR
1.04835
1 APTM إلى USD
$1.205
1 APTM إلى MYR
RM5.1092
1 APTM إلى TRY
47.3083
1 APTM إلى JPY
¥171.98965
1 APTM إلى RUB
95.44805
1 APTM إلى INR
103.52155
1 APTM إلى IDR
Rp19,754.0952
1 APTM إلى KRW
1,641.67995
1 APTM إلى PHP
67.1667
1 APTM إلى EGP
￡E.59.8162
1 APTM إلى BRL
R$6.78415
1 APTM إلى CAD
C$1.6388
1 APTM إلى BDT
147.1787
1 APTM إلى NGN
1,903.62285
1 APTM إلى UAH
49.92315
1 APTM إلى VES
Bs116.885
1 APTM إلى PKR
Rs339.81
1 APTM إلى KZT
614.791
1 APTM إلى THB
฿39.29505
1 APTM إلى TWD
NT$36.08975
1 APTM إلى AED
د.إ4.42235
1 APTM إلى CHF
Fr0.97605
1 APTM إلى HKD
HK$9.4472
1 APTM إلى MAD
.د.م11.07395
1 APTM إلى MXN
$23.12395

Apertum المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Apertum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Apertum الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

APTM
APTM
USD

1 APTM = 1.205 USD

تداول

USDTAPTM
$1.205
$1.205$1.205
-3.68%

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