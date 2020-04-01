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سعر Trust Wallet المباشر اليوم هو 0.3848 USD. القيمة السوقية لـ TWT هي 165,410,326.349008 USD. تابع تحديثات أسعار TWT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Trust Wallet المباشر اليوم هو 0.3848 USD. القيمة السوقية لـ TWT هي 165,410,326.349008 USD. تابع تحديثات أسعار TWT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TWT

معلومات سعر TWT

ما هو TWT

الموقع الرسمي لـ TWT

اقتصاد توكن TWT

توقعات سعر TWT

سجل TWT

دليل شراء TWT

محول عملة TWT إلى الفيات

عقود TWT الفورية

TWT عقود USDT-M الآجلة

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شعار Trust Wallet

سعر Trust Wallet (TWT)

السعر المباشر لـ 1 TWT إلى USD:

$0.3848
$0.3848$0.3848
-3.67%1D
USD
مخطط أسعار Trust Wallet (TWT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:33:33 (UTC+8)

سعر Trust Wallet اليوم

السعر المباشر لمشروع Trust Wallet (TWT) اليوم هو $ 0.3848، مع تغير بنسبة 3.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TWT الحالي إلى USD هو $ 0.3848 لكل TWT.

يحتل Trust Wallet حاليًا المرتبة #138 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165.41M، مع عرض متداول قدره 429.86M TWT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TWT بين $ 0.3847 (أدنى) و$ 0.4015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.7177649227203773، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00647761834255.

على المدى القصير، تحرك TWT بمقدار -0.80% خلال الساعة الماضية و-0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.48K.

معلومات سوق Trust Wallet (TWT)

No.138

$ 165.41M
$ 165.41M$ 165.41M

$ 68.48K
$ 68.48K$ 68.48K

$ 384.75M
$ 384.75M$ 384.75M

429.86M
429.86M 429.86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Trust Wallet هي $ 165.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.48K. العرض المتداول لـ TWT يبلغ 429.86M، مع إجمالي عرض 999860531.46. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.75M.

سجل سعر Trust Wallet بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3847
$ 0.3847$ 0.3847
24 ساعة منخفض
$ 0.4015
$ 0.4015$ 0.4015
24 ساعة مرتفع

$ 0.3847
$ 0.3847$ 0.3847

$ 0.4015
$ 0.4015$ 0.4015

$ 2.7177649227203773
$ 2.7177649227203773$ 2.7177649227203773

$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255

-0.80%

-3.67%

-0.70%

-0.70%

سجل سعر Trust Wallet (TWT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Trust Wallet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01466-3.67%
30 يوم$ +0.0456+13.44%
60 يوم$ +0.0076+2.01%
90 يوم$ -0.0815-17.48%
تغير سعر Trust Wallet اليوم

سجل اليوم TWT تغيرًا $ -0.01466 (-3.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Trust Wallet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0456 (+13.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Trust Wallet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TWT تغييرًا في $ +0.0076 (+2.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Trust Wallet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0815 (-17.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Trust Wallet (TWT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Trust Wallet.

تحليل Trust Wallet

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Trust Wallet الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Trust Wallet اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TWT: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

TWT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.3914. يقع السعر تحت نقطة الدعم S1 عند 0.3921، ويتمركز ضمن النطاق السفلي بين المركز الرئيسي عند 0.3951 ومستوى الدعم S2 عند 0.3893. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما يظل الاتجاه طويل المدى محايدًا مع ميل نحو الهبوط. تشير البنية الحالية إلى أن السعر محصور تحت المقاومة القريبة، ولم يتمكن من اختراق نقطة الدعم الرئيسية S1 بشكل فعّال. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يعكس سيطرة الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع أو شراء متطرفة. كما يظهر تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتراجع الزخم قصير المدى في الوقت الذي ينحرف فيه الاتجاه المتوسط عن المسار المتوقع. تبقى معدلات التذبذب مستقرة، فيما يشير انغلاق نطاق بولينجر إلى طابع التصحيح والتراكم قبل حدوث تحرك جديد. على الصعيد العلوي، تتمثل أقرب مقاومة عند نقطة الدعم S1 عند 0.3921، على بعد 0.0007 من السعر الحالي. أما المقاومة الثانوية فتقع عند المركز الرئيسي عند 0.3951، على بعد 0.0037 من السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند نقطة الدعم S2 عند 0.3893، على بعد 0.0021 من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعد المستوى المرجعي R1 عند 0.3979، وهو بعيد بمقدار 0.0065 عن السعر الحالي. تتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف، مما يعكس نمط تداول ضيق ضمن نطاق محدود.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Trust Wallet؟

تتأثر أسعار TWT (Trust Wallet Token) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. معدل اعتماد تطبيق Trust Wallet ونمو عدد المستخدمين
3. أداء منظومة Binance (نظرًا لأن TWT مُبنى على BNB Chain)
4. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة عبر المشاركة في الحوكمة
5. حجم التداول والسيولة
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على محافظ العملات المشفرة
7. المنافسة من مزودي محافظ العملات المشفرة الآخرين
8. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
9. نمو قطاع DeFi
10. آليات المعروض من التوكنات وعمليات الحرق

لماذا يريد الناس معرفة سعر Trust Wallet اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر TWT (Token Trust Wallet) اليوم لعدة أسباب، منها: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحفظة الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. يُعَدّ TWT الرمز المميز الأساسي لمحفظة Trust Wallet، وهي محفظة مشهورة للعملات الرقمية. تساعد مراقبة الأسعار المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة.

توقعات أسعار Trust Wallet

Trust Wallet (TWT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TWT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTrust Wallet (TWT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Trust Wallet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Trust Wallet الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TWT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Trust Wallet.

كيفية شراء واستثمار Trust Wallet في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Trust Wallet؟ شراء TWT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Trust Wallet. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Trust Wallet (TWT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Trust Wallet فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Trust Wallet (TWT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Trust Wallet

يسمح لك امتلاك Trust Wallet بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Trust Wallet ( TWT )

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Trust Wallet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Trust Wallet الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Trust Wallet

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:33:33 (UTC+8)

تحديثات Trust Wallet (TWT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Trust Wallet

TWT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TWT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TWT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Trust Wallet (TWT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Trust Wallet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTWT
$0.3847
$0.3847$0.3847
-3.65%
175.05K (USDT)
/USDCTWT
$0.3848
$0.3848$0.3848
-3.58%
131.89K (USDT)

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1 TWT = 0.3847 USD