سعر Trust Wallet (TWT)
السعر المباشر لمشروع Trust Wallet (TWT) اليوم هو $ 0.3848، مع تغير بنسبة 3.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TWT الحالي إلى USD هو $ 0.3848 لكل TWT.
يحتل Trust Wallet حاليًا المرتبة #138 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165.41M، مع عرض متداول قدره 429.86M TWT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TWT بين $ 0.3847 (أدنى) و$ 0.4015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.7177649227203773، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00647761834255.
على المدى القصير، تحرك TWT بمقدار -0.80% خلال الساعة الماضية و-0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.48K.
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Trust Wallet هي $ 165.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.48K. العرض المتداول لـ TWT يبلغ 429.86M، مع إجمالي عرض 999860531.46. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.75M.
-0.80%
-3.67%
-0.70%
-0.70%
تتبع تغيرات أسعار Trust Wallet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01466
|-3.67%
|30 يوم
|$ +0.0456
|+13.44%
|60 يوم
|$ +0.0076
|+2.01%
|90 يوم
|$ -0.0815
|-17.48%
سجل اليوم TWT تغيرًا $ -0.01466 (-3.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0456 (+13.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TWT تغييرًا في $ +0.0076 (+2.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0815 (-17.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Trust Wallet الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق TWT: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
TWT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.3914. يقع السعر تحت نقطة الدعم S1 عند 0.3921، ويتمركز ضمن النطاق السفلي بين المركز الرئيسي عند 0.3951 ومستوى الدعم S2 عند 0.3893. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما يظل الاتجاه طويل المدى محايدًا مع ميل نحو الهبوط. تشير البنية الحالية إلى أن السعر محصور تحت المقاومة القريبة، ولم يتمكن من اختراق نقطة الدعم الرئيسية S1 بشكل فعّال. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يعكس سيطرة الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع أو شراء متطرفة. كما يظهر تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتراجع الزخم قصير المدى في الوقت الذي ينحرف فيه الاتجاه المتوسط عن المسار المتوقع. تبقى معدلات التذبذب مستقرة، فيما يشير انغلاق نطاق بولينجر إلى طابع التصحيح والتراكم قبل حدوث تحرك جديد. على الصعيد العلوي، تتمثل أقرب مقاومة عند نقطة الدعم S1 عند 0.3921، على بعد 0.0007 من السعر الحالي. أما المقاومة الثانوية فتقع عند المركز الرئيسي عند 0.3951، على بعد 0.0037 من السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند نقطة الدعم S2 عند 0.3893، على بعد 0.0021 من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعد المستوى المرجعي R1 عند 0.3979، وهو بعيد بمقدار 0.0065 عن السعر الحالي. تتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف، مما يعكس نمط تداول ضيق ضمن نطاق محدود.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Trust Wallet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Trust Wallet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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