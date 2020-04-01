سعر Trust Wallet اليوم

السعر المباشر لمشروع Trust Wallet (TWT) اليوم هو $ 0.3848، مع تغير بنسبة 3.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TWT الحالي إلى USD هو $ 0.3848 لكل TWT.

يحتل Trust Wallet حاليًا المرتبة #138 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165.41M، مع عرض متداول قدره 429.86M TWT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TWT بين $ 0.3847 (أدنى) و$ 0.4015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.7177649227203773، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00647761834255.

على المدى القصير، تحرك TWT بمقدار -0.80% خلال الساعة الماضية و-0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.48K.

معلومات سوق Trust Wallet (TWT)

التصنيف No.138 القيمة السوقية $ 165.41M$ 165.41M $ 165.41M الحجم (24 ساعة) $ 68.48K$ 68.48K $ 68.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 384.75M$ 384.75M $ 384.75M إمداد دورة التداول 429.86M 429.86M 429.86M الحد الأقصى للعرض 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 إجمالي العرض 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 معدل التداول 42.99% الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2020-04-01 00:00:00 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Trust Wallet هي $ 165.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.48K. العرض المتداول لـ TWT يبلغ 429.86M، مع إجمالي عرض 999860531.46. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.75M.