سعر ONYXCOIN المباشر اليوم هو 0.0029349 USD. القيمة السوقية لـ XCN هي 113,050,882.485528926254893 USD. تابع تحديثات أسعار XCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ONYXCOIN المباشر اليوم هو 0.0029349 USD. القيمة السوقية لـ XCN هي 113,050,882.485528926254893 USD. تابع تحديثات أسعار XCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع ONYXCOIN (XCN) اليوم هو $ 0.0029349، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCN الحالي إلى USD هو $ 0.0029349 لكل XCN.
يحتل ONYXCOIN حاليًا المرتبة #151 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113.05M، مع عرض متداول قدره 38.52B XCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCN بين $ 0.0029251 (أدنى) و$ 0.0029927 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.18411197329148696، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00070383456672448.
على المدى القصير، تحرك XCN بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.68K.
معلومات سوق ONYXCOIN (XCN)
No.151
$ 113.05M
$ 113.05M$ 113.05M
$ 3.68K
$ 3.68K$ 3.68K
$ 202.19M
$ 202.19M$ 202.19M
38.52B
38.52B 38.52B
68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897
48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639
55.91%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ ONYXCOIN هي $ 113.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.68K. العرض المتداول لـ XCN يبلغ 38.52B، مع إجمالي عرض 48402432357.48608639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 202.19M.
سجل سعر ONYXCOIN بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0029251
$ 0.0029251$ 0.0029251
24 ساعة منخفض
$ 0.0029927
$ 0.0029927$ 0.0029927
24 ساعة مرتفع
$ 0.0029251
$ 0.0029251$ 0.0029251
$ 0.0029927
$ 0.0029927$ 0.0029927
$ 0.18411197329148696
$ 0.18411197329148696$ 0.18411197329148696
$ 0.00070383456672448
$ 0.00070383456672448$ 0.00070383456672448
+0.29%
-1.11%
-3.46%
-3.46%
سجل سعر ONYXCOIN (XCN) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار ONYXCOIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000033243
-1.11%
30 يوم
$ -0.0006428
-17.97%
60 يوم
$ -0.0010022
-25.46%
90 يوم
$ -0.0018251
-38.35%
تغير سعر ONYXCOIN اليوم
سجل اليوم XCN تغيرًا $ -0.000033243 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0006428 (-17.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XCN تغييرًا في $ -0.0010022 (-25.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0018251 (-38.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ONYXCOIN (XCN)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ONYXCOIN الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق ONYXCOIN اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق XCN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
السعر > النطاق الأعلى
لمس أو كسر الشريط العلوي
الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
XCN_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز 0.002968. السعر الحالي عند 0.0030002 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.002992. يظهر الهيكل السعري ملامح ترتيب صعودي، فيما تشير منظومة المراكز إلى فتح المجال نحو الأعلى. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل ومجموعة المتوسطات المتحركة للمؤشرات تصدران إشارات شراء، مما يؤكد اتساق المؤشرات مع اتجاه الاتجاه الحالي. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما تشير مؤشرات الزخم إلى سيطرة المشترين. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تبقى معدلات التذبذب مستقرة. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه دون ظهور انحرافات واضحة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع.
السعر الرئيسي قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.002992، وهو موقع قريب جدًا من السعر الحالي. أما الدعم الأسفل فيقع عند المركز 0.002968، بينما يُعتمد على نقطة S2 البعيدة عند 0.002899 كمستوى مرجعي بعيد. يشكّل مستوى المقاومة R2 عند 0.003037 الحد العلوي للحركة الصاعدة. الفواصل بين المستويات واضحة، ويشير السوق إلى مرحلة محاولة اختراق بعد حركة تداول ضيقة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ONYXCOIN؟
تتأثر أسعار ONYXCOIN (XCN) بعدة عوامل رئيسية:
يُحدِّد معنويات السوق وثقة المستثمرين مستوى الطلب. كما تؤثّر كميات التداول والسيولة في استقرار الأسعار. وتلعب اتجاهات سوق البيتكوين والأسواق المشفرة بشكل عام دورًا في تحديد حركة XCN. كما أنّ تحديثات التطوير والشراكات والتقدّم في خارطة الطريق تؤثّر في قيمة العملة. كما تزيد قوائم العملات على البورصات من إمكانية الوصول وفرص التداول. كما تؤثّر الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية في معنويات المستثمرين. وأخيرًا، تؤثّر برمجة العرض وعائدات الحوكمة في معدل التداول.
لماذا يريد الناس معرفة سعر ONYXCOIN اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة أونيكس كوين (XCN) اليوم لاتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تقييم الربحية، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة التقلبات، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة في سوق العملات المشفرة الديناميكي.
توقعات أسعار ONYXCOIN
ONYXCOIN (XCN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XCN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرONYXCOIN (XCN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ONYXCOIN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر ONYXCOIN الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XCN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ONYXCOIN.
كيفية شراء واستثمار ONYXCOIN في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع ONYXCOIN؟ شراء XCN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ONYXCOIN. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ONYXCOIN (XCN).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ONYXCOIN فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع ONYXCOIN
يسمح لك امتلاك ONYXCOIN بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
XCN (أونيكس كوان) هو الرمز المركزي لبيئة أونيكس الإيكولوجية، ويعمل كأصلٍ للمنفعة والحوكمة في آنٍ واحد. العرض الكلي مُحدَّدٌ نهائياً عند 48,470,523,779 رمزاً، وبالتالي لا يمكن زيادته. يمكن لمُمتلكي XCN تجميد الرموز للمشاركة في الحوكمة، حيث يُحتسب كل رمز مُجمَّد كصوتٍ واحد. كما أن التجميد يوفِّر مكافآت إضافية من XCN للمستخدمين الذين يساعدون في تأمين الشبكة. وبجانب الحوكمة، يوفِّر XCN خصوماتٍ ووصولاً إلى الميزات المميَّزة داخل بيئة أونيكس الإيكولوجية.
التكنولوجيا
يُدار أونكس كنظام لإدارة الأصول الرقمية مبني على تقنية البلوكشين، ويرتكز على دفتر أستاذ لا يمكن تغييره (Immutable Ledger)، حيث تُسجَّل العمليات وتُحقَّق منها بشكلٍ دائم. وقد صُمِّم هذا النظام للعمل مع أصول متعددة، وبالتالي فهو قادر على إدارة مختلف الأصول الرقمية في الوقت نفسه. ولكل أصلٍ مُعرِّف فريد خاص به، ويتبع قواعد مُحدَّدةً تتعلَّق بإنشائه واستخدامه. ولتطبيق هذه القواعد، يستخدم البروتوكول برامج إصدار متخصصة وبرامج تحكُّم تعمل كـ"كتب قواعد رقمية" تنظِّم إنشاء الأصول ونقلها. وتدعم أمان الشبكة وأدائها بروتوكول توافقٍ اتحادي (Federated Consensus Protocol)، يتعاون فيه مُحقِّقون موثوقون — ويُعرفون باسم "موقِّعي الكتل" (Block Signers) — للتحقق من العمليات والحفاظ على سلامة النظام. كما يتضمَّن النظام ميزات تضمن الخصوصية مع الحفاظ على الشفافية الضرورية، ويستطيع معالجة عدة عمليات في وقتٍ واحد، ويدعم العقود الذكية المكتوبة بلغة برمجة متخصصة. وتم بناء هندسة النظام بحيث تسمح بالترقيات والتحسينات دون المساس باستقراره أو أمنه.
الفريق
يُدار البروتوكول من قِبل حاملي رمز XCN عبر منظمة لامركزية (DAO). ويبقي هذا النموذج الحكَمي اتخاذ القرارات في أيدي المجتمع، مع تمكين المشاركة من خلال الرهان (Staking) والتصويت المرتبط برموز XCN المرهونة.
خارطة الطريق
أُنشِئَ أونكس (Onyx) ليتطور باستمرار من خلال بنيةٍ تدعم الترقيات والتحسينات السلسة. وتهدف هذه التحسينات إلى الحفاظ على استقرار الشبكة وأمنها مع تطور البروتوكول بمرور الوقت.
نظرة عامة
بروتوكول أونكس هو منصة بلوكشين مشتركة متعددة الأصول، بُنِيَت لجعل إدارة الأصول الرقمية أكثر سهولةً وأمانًا. ويعمل كدفتر أستاذ رقمي عالي الأداء يسمح للشبكات المختلفة بالعمل معًا مع الحفاظ على تحكمٍ صارمٍ في أصولها. ويُدار البروتوكول بواسطة حاملي رمز XCN عبر منظمة لامركزية (DAO)، مما يمكّن اتخاذ القرارات المدعومة من المجتمع.
ONYXCOIN المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ONYXCOIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان ONYXCOIN سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار ONYXCOIN المحتملة وعائد ROI.
كم سعر ONYXCOIN اليوم؟
سعر ONYXCOIN اليوم هو $ 0.0029349. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال ONYXCOIN استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال ONYXCOIN عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في XCN، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ ONYXCOIN في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول ONYXCOIN بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ ONYXCOIN في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر XCN المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ ONYXCOIN بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر XCN لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر ONYXCOIN في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر XCN بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,892.1
+1.16%
ETH
1,907.24
+1.22%
GOLD(XAUT)
4,399.19
+0.90%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.92
+0.46%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ XCN على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج XCN/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر ONYXCOIN ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر ONYXCOIN هذا العام؟
قد يرتفع سعر ONYXCOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر ONYXCOIN (XCN) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:15:12 (UTC+8)
تحديثات ONYXCOIN (XCN) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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