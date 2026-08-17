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سعر ONYXCOIN المباشر اليوم هو 0.0029349 USD. القيمة السوقية لـ XCN هي 113,050,882.485528926254893 USD. تابع تحديثات أسعار XCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ONYXCOIN المباشر اليوم هو 0.0029349 USD. القيمة السوقية لـ XCN هي 113,050,882.485528926254893 USD. تابع تحديثات أسعار XCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XCN

معلومات سعر XCN

ما هو XCN

الوثيقة البيضاء لـ XCN

الموقع الرسمي لـ XCN

اقتصاد توكن XCN

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محول عملة XCN إلى الفيات

عقود XCN الفورية

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شعار ONYXCOIN

سعر ONYXCOIN (XCN)

السعر المباشر لـ 1 XCN إلى USD:

$0.0029349
$0.0029349$0.0029349
-1.12%1D
USD
مخطط أسعار ONYXCOIN (XCN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:15:12 (UTC+8)

سعر ONYXCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع ONYXCOIN (XCN) اليوم هو $ 0.0029349، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCN الحالي إلى USD هو $ 0.0029349 لكل XCN.

يحتل ONYXCOIN حاليًا المرتبة #151 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113.05M، مع عرض متداول قدره 38.52B XCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCN بين $ 0.0029251 (أدنى) و$ 0.0029927 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.18411197329148696، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00070383456672448.

على المدى القصير، تحرك XCN بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.68K.

معلومات سوق ONYXCOIN (XCN)

No.151

$ 113.05M
$ 113.05M$ 113.05M

$ 3.68K
$ 3.68K$ 3.68K

$ 202.19M
$ 202.19M$ 202.19M

38.52B
38.52B 38.52B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639

55.91%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ONYXCOIN هي $ 113.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.68K. العرض المتداول لـ XCN يبلغ 38.52B، مع إجمالي عرض 48402432357.48608639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 202.19M.

سجل سعر ONYXCOIN بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0029251
$ 0.0029251$ 0.0029251
24 ساعة منخفض
$ 0.0029927
$ 0.0029927$ 0.0029927
24 ساعة مرتفع

$ 0.0029251
$ 0.0029251$ 0.0029251

$ 0.0029927
$ 0.0029927$ 0.0029927

$ 0.18411197329148696
$ 0.18411197329148696$ 0.18411197329148696

$ 0.00070383456672448
$ 0.00070383456672448$ 0.00070383456672448

+0.29%

-1.11%

-3.46%

-3.46%

سجل سعر ONYXCOIN (XCN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ONYXCOIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000033243-1.11%
30 يوم$ -0.0006428-17.97%
60 يوم$ -0.0010022-25.46%
90 يوم$ -0.0018251-38.35%
تغير سعر ONYXCOIN اليوم

سجل اليوم XCN تغيرًا $ -0.000033243 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0006428 (-17.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XCN تغييرًا في $ -0.0010022 (-25.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ONYXCOIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0018251 (-38.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ONYXCOIN (XCN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ONYXCOIN.

تحليل ONYXCOIN

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ONYXCOIN الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ONYXCOIN اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XCN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

XCN_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز 0.002968. السعر الحالي عند 0.0030002 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.002992. يظهر الهيكل السعري ملامح ترتيب صعودي، فيما تشير منظومة المراكز إلى فتح المجال نحو الأعلى. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل ومجموعة المتوسطات المتحركة للمؤشرات تصدران إشارات شراء، مما يؤكد اتساق المؤشرات مع اتجاه الاتجاه الحالي. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما تشير مؤشرات الزخم إلى سيطرة المشترين. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تبقى معدلات التذبذب مستقرة. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه دون ظهور انحرافات واضحة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. السعر الرئيسي قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.002992، وهو موقع قريب جدًا من السعر الحالي. أما الدعم الأسفل فيقع عند المركز 0.002968، بينما يُعتمد على نقطة S2 البعيدة عند 0.002899 كمستوى مرجعي بعيد. يشكّل مستوى المقاومة R2 عند 0.003037 الحد العلوي للحركة الصاعدة. الفواصل بين المستويات واضحة، ويشير السوق إلى مرحلة محاولة اختراق بعد حركة تداول ضيقة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ONYXCOIN؟

تتأثر أسعار ONYXCOIN (XCN) بعدة عوامل رئيسية:

يُحدِّد معنويات السوق وثقة المستثمرين مستوى الطلب. كما تؤثّر كميات التداول والسيولة في استقرار الأسعار. وتلعب اتجاهات سوق البيتكوين والأسواق المشفرة بشكل عام دورًا في تحديد حركة XCN. كما أنّ تحديثات التطوير والشراكات والتقدّم في خارطة الطريق تؤثّر في قيمة العملة. كما تزيد قوائم العملات على البورصات من إمكانية الوصول وفرص التداول. كما تؤثّر الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية في معنويات المستثمرين. وأخيرًا، تؤثّر برمجة العرض وعائدات الحوكمة في معدل التداول.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ONYXCOIN اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة أونيكس كوين (XCN) اليوم لاتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تقييم الربحية، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة التقلبات، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة في سوق العملات المشفرة الديناميكي.

توقعات أسعار ONYXCOIN

ONYXCOIN (XCN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XCN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرONYXCOIN (XCN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ONYXCOIN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ONYXCOIN الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XCN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ONYXCOIN.

كيفية شراء واستثمار ONYXCOIN في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ONYXCOIN؟ شراء XCN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ONYXCOIN. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ONYXCOIN (XCN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ONYXCOIN فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ONYXCOIN (XCN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ONYXCOIN

يسمح لك امتلاك ONYXCOIN بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ONYXCOIN ( XCN )

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

مستند تقني

ONYXCOIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ONYXCOIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ONYXCOIN الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ONYXCOIN

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:15:12 (UTC+8)

تحديثات ONYXCOIN (XCN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ONYXCOIN

XCN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XCN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XCN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ONYXCOIN (XCN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ONYXCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXCN
$0.0029263
$0.0029263$0.0029263
-1.09%
1.23M (USDT)
/USDCXCN
$0.002932
$0.002932$0.002932
-0.86%
18.62M (USDT)

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USD

1 XCN = 0.0029349 USD