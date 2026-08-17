سعر ONYXCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع ONYXCOIN (XCN) اليوم هو $ 0.0029349، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCN الحالي إلى USD هو $ 0.0029349 لكل XCN.

يحتل ONYXCOIN حاليًا المرتبة #151 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113.05M، مع عرض متداول قدره 38.52B XCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCN بين $ 0.0029251 (أدنى) و$ 0.0029927 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.18411197329148696، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00070383456672448.

على المدى القصير، تحرك XCN بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.68K.

معلومات سوق ONYXCOIN (XCN)

التصنيف No.151 القيمة السوقية $ 113.05M$ 113.05M $ 113.05M الحجم (24 ساعة) $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 202.19M$ 202.19M $ 202.19M إمداد دورة التداول 38.52B 38.52B 38.52B الحد الأقصى للعرض 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 إجمالي العرض 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 معدل التداول 55.91% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ONYXCOIN هي $ 113.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.68K. العرض المتداول لـ XCN يبلغ 38.52B، مع إجمالي عرض 48402432357.48608639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 202.19M.