سعر Coin98 (C98)
السعر المباشر لمشروع Coin98 (C98) اليوم هو $ 0.01442، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل C98 الحالي إلى USD هو $ 0.01442 لكل C98.
يحتل Coin98 حاليًا المرتبة #839 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.42M، مع عرض متداول قدره 1000.00M C98. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول C98 بين $ 0.01421 (أدنى) و$ 0.01476 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.41624891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01357160352360292.
على المدى القصير، تحرك C98 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.67K.
No.839
2021-07-23 00:00:00
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Coin98 هي $ 14.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.67K. العرض المتداول لـ C98 يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.42M.
0.00%
-1.09%
-5.82%
-5.82%
تتبع تغيرات أسعار Coin98 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001589
|-1.09%
|30 يوم
|$ +0.00149
|+11.52%
|60 يوم
|$ +0.00071
|+5.17%
|90 يوم
|$ -0.00441
|-23.43%
سجل اليوم C98 تغيرًا $ -0.0001589 (-1.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00149 (+11.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد C98 تغييرًا في $ +0.00071 (+5.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00441 (-23.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Coin98 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق C98: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
C98_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات بالقرب من نقطة التمركز عند 0.01438. يقع السعر بين مستوى الدعم S1 ونقطة التمركز عند 0.01455، مما يشير إلى أن السعر يتداول في الجزء الأوسط والسفلي من هيكل التذبذب داخل النطاق. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى المتوسط الأسي طويل المدى محايدًا، مع وجود تباين طفيف في اتجاه المؤشرات. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مما يدل على تراكم زخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع، ما يعكس استقرارًا مستمرًا في معنويات السوق. وتظل معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية، مع تضييق فتحة بولينجر باند، مما يشير إلى اقتراب لحظة تحول محتملة في حركة السعر. أما عن المستويات الرئيسية: - أقرب مقاومة تقع عند نقطة التمركز عند 0.01455، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. - في حال اختراق هذا المستوى، فإن المستوى التالي المرجعي سيكون عند R1 عند 0.01488، وهو يبعد نحو 3.5% عن السعر الحالي. - وعلى الجانب الآخر، أقرب دعم يقع عند S2 عند 0.01405، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 2.3%. ويُعتبر هذا المستوى بمثابة خط دفاع قريب، بينما يقع المستوى المرجعي الأعلى R2 عند 0.01505، والذي يمثل منطقة دعم أعلى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Coin98 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coin98، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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