سعر Coin98 اليوم

السعر المباشر لمشروع Coin98 (C98) اليوم هو $ 0.01442، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل C98 الحالي إلى USD هو $ 0.01442 لكل C98.

يحتل Coin98 حاليًا المرتبة #839 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.42M، مع عرض متداول قدره 1000.00M C98. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول C98 بين $ 0.01421 (أدنى) و$ 0.01476 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.41624891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01357160352360292.

على المدى القصير، تحرك C98 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.67K.

معلومات سوق Coin98 (C98)

التصنيف No.839 القيمة السوقية $ 14.42M$ 14.42M $ 14.42M الحجم (24 ساعة) $ 70.67K$ 70.67K $ 70.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.42M$ 14.42M $ 14.42M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 تاريخ الإصدار 2021-07-23 00:00:00 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Coin98 هي $ 14.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.67K. العرض المتداول لـ C98 يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.42M.