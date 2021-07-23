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سعر Coin98 المباشر اليوم هو 0.01442 USD. القيمة السوقية لـ C98 هي 14,419,983.82076 USD. تابع تحديثات أسعار C98 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Coin98 المباشر اليوم هو 0.01442 USD. القيمة السوقية لـ C98 هي 14,419,983.82076 USD. تابع تحديثات أسعار C98 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن C98

معلومات سعر C98

ما هو C98

الوثيقة البيضاء لـ C98

الموقع الرسمي لـ C98

اقتصاد توكن C98

توقعات سعر C98

سجل C98

دليل شراء C98

محول عملة C98 إلى الفيات

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سعر Coin98 (C98)

السعر المباشر لـ 1 C98 إلى USD:

$0.01442
$0.01442$0.01442
-1.09%1D
USD
مخطط أسعار Coin98 (C98) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:25:00 (UTC+8)

سعر Coin98 اليوم

السعر المباشر لمشروع Coin98 (C98) اليوم هو $ 0.01442، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل C98 الحالي إلى USD هو $ 0.01442 لكل C98.

يحتل Coin98 حاليًا المرتبة #839 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.42M، مع عرض متداول قدره 1000.00M C98. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول C98 بين $ 0.01421 (أدنى) و$ 0.01476 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.41624891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01357160352360292.

على المدى القصير، تحرك C98 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.67K.

معلومات سوق Coin98 (C98)

No.839

$ 14.42M
$ 14.42M$ 14.42M

$ 70.67K
$ 70.67K$ 70.67K

$ 14.42M
$ 14.42M$ 14.42M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Coin98 هي $ 14.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.67K. العرض المتداول لـ C98 يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.42M.

سجل سعر Coin98 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01421
$ 0.01421$ 0.01421
24 ساعة منخفض
$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476
24 ساعة مرتفع

$ 0.01421
$ 0.01421$ 0.01421

$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476

$ 6.41624891
$ 6.41624891$ 6.41624891

$ 0.01357160352360292
$ 0.01357160352360292$ 0.01357160352360292

0.00%

-1.09%

-5.82%

-5.82%

سجل سعر Coin98 (C98) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Coin98 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001589-1.09%
30 يوم$ +0.00149+11.52%
60 يوم$ +0.00071+5.17%
90 يوم$ -0.00441-23.43%
تغير سعر Coin98 اليوم

سجل اليوم C98 تغيرًا $ -0.0001589 (-1.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Coin98 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00149 (+11.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Coin98 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد C98 تغييرًا في $ +0.00071 (+5.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Coin98 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00441 (-23.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Coin98 (C98)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Coin98.

تحليل Coin98

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Coin98 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Coin98 اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق C98: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

C98_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات بالقرب من نقطة التمركز عند 0.01438. يقع السعر بين مستوى الدعم S1 ونقطة التمركز عند 0.01455، مما يشير إلى أن السعر يتداول في الجزء الأوسط والسفلي من هيكل التذبذب داخل النطاق. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى المتوسط الأسي طويل المدى محايدًا، مع وجود تباين طفيف في اتجاه المؤشرات. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مما يدل على تراكم زخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع، ما يعكس استقرارًا مستمرًا في معنويات السوق. وتظل معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية، مع تضييق فتحة بولينجر باند، مما يشير إلى اقتراب لحظة تحول محتملة في حركة السعر. أما عن المستويات الرئيسية: - أقرب مقاومة تقع عند نقطة التمركز عند 0.01455، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. - في حال اختراق هذا المستوى، فإن المستوى التالي المرجعي سيكون عند R1 عند 0.01488، وهو يبعد نحو 3.5% عن السعر الحالي. - وعلى الجانب الآخر، أقرب دعم يقع عند S2 عند 0.01405، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 2.3%. ويُعتبر هذا المستوى بمثابة خط دفاع قريب، بينما يقع المستوى المرجعي الأعلى R2 عند 0.01505، والذي يمثل منطقة دعم أعلى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Coin98؟

تتأثر أسعار C98 بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة للعملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. أداء قطاع DeFi ومستوى اعتماده
4. استخدام المنصة وإجمالي القيمة المُقفلة (TVL)
5. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة
6. إعلانات الشراكات والتكاملات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على بروتوكولات DeFi
8. المنافسة من محافظ متعددة السلاسل الأخرى
9. التطورات التقنية والتحديثات المنتجة
10. مستوى المخاطرة العام تجاه العملات البديلة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Coin98 اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Coin98 (C98) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. تُعَدّ C98 رمزًا لمنصة DeFi، لذا فإن تحركات السعر تؤثر في استراتيجيات التداول وفرص تحقيق الأرباح. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم الأداء، واتخاذ قرارات الشراء/البيع، وإدارة مستوى التعرض للمخاطر في محافظهم الاستثمارية في مجال العملات المشفرة.

توقعات أسعار Coin98

Coin98 (C98) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف C98 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCoin98 (C98) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Coin98 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Coin98 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار C98 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Coin98.

كيفية شراء واستثمار Coin98 في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Coin98؟ شراء C98 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Coin98. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Coin98 (C98).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Coin98 فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Coin98 (C98)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Coin98

يسمح لك امتلاك Coin98 بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Coin98 ( C98 )

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coin98، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Coin98 الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Coin98

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:25:00 (UTC+8)

تحديثات Coin98 (C98) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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C98 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع C98 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود C98 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Coin98 (C98) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Coin98 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTC98
$0.01444
$0.01444$0.01444
-1.02%
4.86M (USDT)

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C98
USD
USD

1 C98 = 0.01442 USD