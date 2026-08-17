سعر Hashflow اليوم

السعر المباشر لمشروع Hashflow (HFT) اليوم هو $ 0.006778، مع تغير بنسبة 10.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HFT الحالي إلى USD هو $ 0.006778 لكل HFT.

يحتل Hashflow حاليًا المرتبة #1030 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.65M، مع عرض متداول قدره 833.14M HFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HFT بين $ 0.005968 (أدنى) و$ 0.009966 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.580920148894519، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00921633410044757.

على المدى القصير، تحرك HFT بمقدار +2.29% خلال الساعة الماضية و-26.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.54K.

معلومات سوق Hashflow (HFT)

التصنيف No.1030 القيمة السوقية $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M الحجم (24 ساعة) $ 137.54K$ 137.54K $ 137.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M إمداد دورة التداول 833.14M 833.14M 833.14M إجمالي العرض 997,353,568.2839 997,353,568.2839 997,353,568.2839 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Hashflow هي $ 5.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.54K. العرض المتداول لـ HFT يبلغ 833.14M، مع إجمالي عرض 997353568.2839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.76M.