سعر Hashflow (HFT)
السعر المباشر لمشروع Hashflow (HFT) اليوم هو $ 0.006778، مع تغير بنسبة 10.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HFT الحالي إلى USD هو $ 0.006778 لكل HFT.
يحتل Hashflow حاليًا المرتبة #1030 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.65M، مع عرض متداول قدره 833.14M HFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HFT بين $ 0.005968 (أدنى) و$ 0.009966 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.580920148894519، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00921633410044757.
على المدى القصير، تحرك HFT بمقدار +2.29% خلال الساعة الماضية و-26.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.54K.
No.1030
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Hashflow هي $ 5.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.54K. العرض المتداول لـ HFT يبلغ 833.14M، مع إجمالي عرض 997353568.2839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.76M.
+2.29%
+10.29%
-26.11%
-26.11%
تتبع تغيرات أسعار Hashflow لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00063154
|+10.29%
|30 يوم
|$ -0.001757
|-20.59%
|60 يوم
|$ -0.003267
|-32.53%
|90 يوم
|$ -0.007002
|-50.82%
سجل اليوم HFT تغيرًا $ +0.00063154 (+10.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001757 (-20.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HFT تغييرًا في $ -0.003267 (-32.53%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.007002 (-50.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Hashflow الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق HFT: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
HFT_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات بين نقطة التجمع S1 عند 0.00647 والمركز المركزي عند 0.00664. السعر الحالي عند 0.006521 يقع عند الحد الأدنى للنطاق، ويبتعد عن مستوى المقاومة المركزية العلوية بنسبة 1.8% فقط. كما أن السعر يقبع تحت مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، بينما يظل الاتجاه طويل المدى في حالة تذبذب محايد. يظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يشير إلى سيطرة زخم البيع. كما أن مؤشر RSI قد دخل منطقة التشبع البيعي، مما يعكس تحررًا مفرطًا لضغوط البيع على المدى القصير. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، فيما يُصدر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء مع وجود تناقض مع مؤشر الزخم. أما معدل التذبذب فهو منخفض، مما يدل على افتقار السوق إلى الطاقة اللازمة لتحقيق اختراقات أحادية الاتجاه. يقع الدعم القريب عند نقطة S1 عند 0.00647، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.78%. أما الدعم القوي الأدنى فيُستند إليه عند نقطة S2 عند 0.00628، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.7%. وعلى الجانب العلوي، تتمثل المقاومة الرئيسية عند المستوى المركزي عند 0.00664، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.8%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند نقطة R1 عند 0.00683، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.7%. تتميز مستويات الأسعار الرئيسية بالقرب الشديد، مما يدفع السعر إلى اختيار اتجاهه ضمن نطاق ضيق للغاية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hashflow نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hashflow، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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