شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Hashflow المباشر اليوم هو 0.006778 USD. القيمة السوقية لـ HFT هي 5,647,010.4061825688 USD. تابع تحديثات أسعار HFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hashflow المباشر اليوم هو 0.006778 USD. القيمة السوقية لـ HFT هي 5,647,010.4061825688 USD. تابع تحديثات أسعار HFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HFT

معلومات سعر HFT

ما هو HFT

الوثيقة البيضاء لـ HFT

الموقع الرسمي لـ HFT

اقتصاد توكن HFT

توقعات سعر HFT

سجل HFT

دليل شراء HFT

محول عملة HFT إلى الفيات

عقود HFT الفورية

HFT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Hashflow

سعر Hashflow (HFT)

السعر المباشر لـ 1 HFT إلى USD:

$0.006769
$0.006769$0.006769
+10.29%1D
USD
مخطط أسعار Hashflow (HFT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:21:26 (UTC+8)

سعر Hashflow اليوم

السعر المباشر لمشروع Hashflow (HFT) اليوم هو $ 0.006778، مع تغير بنسبة 10.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HFT الحالي إلى USD هو $ 0.006778 لكل HFT.

يحتل Hashflow حاليًا المرتبة #1030 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.65M، مع عرض متداول قدره 833.14M HFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HFT بين $ 0.005968 (أدنى) و$ 0.009966 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.580920148894519، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00921633410044757.

على المدى القصير، تحرك HFT بمقدار +2.29% خلال الساعة الماضية و-26.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.54K.

معلومات سوق Hashflow (HFT)

No.1030

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

$ 137.54K
$ 137.54K$ 137.54K

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

833.14M
833.14M 833.14M

997,353,568.2839
997,353,568.2839 997,353,568.2839

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Hashflow هي $ 5.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.54K. العرض المتداول لـ HFT يبلغ 833.14M، مع إجمالي عرض 997353568.2839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.76M.

سجل سعر Hashflow بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.005968
$ 0.005968$ 0.005968
24 ساعة منخفض
$ 0.009966
$ 0.009966$ 0.009966
24 ساعة مرتفع

$ 0.005968
$ 0.005968$ 0.005968

$ 0.009966
$ 0.009966$ 0.009966

$ 2.580920148894519
$ 2.580920148894519$ 2.580920148894519

$ 0.00921633410044757
$ 0.00921633410044757$ 0.00921633410044757

+2.29%

+10.29%

-26.11%

-26.11%

سجل سعر Hashflow (HFT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Hashflow لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00063154+10.29%
30 يوم$ -0.001757-20.59%
60 يوم$ -0.003267-32.53%
90 يوم$ -0.007002-50.82%
تغير سعر Hashflow اليوم

سجل اليوم HFT تغيرًا $ +0.00063154 (+10.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Hashflow لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001757 (-20.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Hashflow لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HFT تغييرًا في $ -0.003267 (-32.53%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Hashflow لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.007002 (-50.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Hashflow (HFT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Hashflow.

تحليل Hashflow

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Hashflow الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Hashflow اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HFT: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

HFT_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات بين نقطة التجمع S1 عند 0.00647 والمركز المركزي عند 0.00664. السعر الحالي عند 0.006521 يقع عند الحد الأدنى للنطاق، ويبتعد عن مستوى المقاومة المركزية العلوية بنسبة 1.8% فقط. كما أن السعر يقبع تحت مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، بينما يظل الاتجاه طويل المدى في حالة تذبذب محايد. يظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يشير إلى سيطرة زخم البيع. كما أن مؤشر RSI قد دخل منطقة التشبع البيعي، مما يعكس تحررًا مفرطًا لضغوط البيع على المدى القصير. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، فيما يُصدر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء مع وجود تناقض مع مؤشر الزخم. أما معدل التذبذب فهو منخفض، مما يدل على افتقار السوق إلى الطاقة اللازمة لتحقيق اختراقات أحادية الاتجاه. يقع الدعم القريب عند نقطة S1 عند 0.00647، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.78%. أما الدعم القوي الأدنى فيُستند إليه عند نقطة S2 عند 0.00628، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.7%. وعلى الجانب العلوي، تتمثل المقاومة الرئيسية عند المستوى المركزي عند 0.00664، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.8%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند نقطة R1 عند 0.00683، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.7%. تتميز مستويات الأسعار الرئيسية بالقرب الشديد، مما يدفع السعر إلى اختيار اتجاهه ضمن نطاق ضيق للغاية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Hashflow؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز هاش فلو (HFT):

1. حجم التداول على منصة ديسك هاش فلو – فكلما ازداد استخدام المنصة، زادت فائدة الرمز وارتفاع الطلب عليه.
2. مشاركة صناع السوق والحوافز المقدمة لتقديم السيولة.
3. إيرادات البروتوكول وتوزيع الرسوم على حاملي الرمز.
4. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل عام ومستوى اعتماده.
5. المنافسة من بورصات لامركزية أخرى مثل يونيسواب وسوشي سواب.
6. ديناميكيات المعروض من الرمز، بما في ذلك مكافآت الحوكمة والاستحقاقات الزمنية.
7. إعلانات الشراكات وتحديثات البروتوكول.
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على عمليات البورصات اللامركزية.
9. الأوضاع العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
10. مستوى مشاركة حوكمة المجتمع ونشاط التصويت.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Hashflow اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر هاش فلو (HFT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بفعالية. كما يتابع المستثمرون التحركات اليومية للأسعار لتقييم أداء محافظهم والاستعداد لإجراء تعديلات استراتيجية.

توقعات أسعار Hashflow

Hashflow (HFT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HFT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHashflow (HFT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hashflow نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hashflow الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HFT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hashflow.

كيفية شراء واستثمار Hashflow في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Hashflow؟ شراء HFT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Hashflow. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Hashflow (HFT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Hashflow فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Hashflow (HFT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Hashflow

يسمح لك امتلاك Hashflow بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Hashflow (HFT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Hashflow ( HFT )

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Hashflow المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hashflow، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Hashflow الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hashflow

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:21:26 (UTC+8)

تحديثات Hashflow (HFT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Hashflow

HFT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HFT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HFT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Hashflow (HFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hashflow المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHFT
$0.006805
$0.006805$0.006805
+10.90%
18.66M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5699
$0.5699$0.5699

+1,799.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01324
$0.01324$0.01324

+231.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036996
$0.036996$0.036996

+122.88%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06552
$0.06552$0.06552

-7.95%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5699
$0.5699$0.5699

+1,799.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036996
$0.036996$0.036996

+122.88%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01460
$0.01460$0.01460

+108.27%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002392
$0.0002392$0.0002392

+58.41%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.038907
$0.038907$0.038907

+21.27%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة HFT إلى USD

المبلغ

HFT
HFT
USD
USD

1 HFT = 0.006778 USD