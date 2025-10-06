معلومات سعر WLFI (WLFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.1337 $ 0.1337 $ 0.1337 24 ساعة منخفض $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.1337$ 0.1337 $ 0.1337 24 ساعة مرتفع $ 0.1501$ 0.1501 $ 0.1501 عالية طوال الوقت $ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167 $ 0.4600440080440167 أدنى سعر $ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643 $ 0.09151658544301643 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) +17.32% تغير السعر (7 أيام) +17.32%

سعر WLFI (WLFI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1436. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WLFI بين أدنى سعر $ 0.1337 وأعلى سعر $ 0.1501، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWLFI على الإطلاق هو $ 0.4600440080440167، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.09151658544301643.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WLFI -0.14% على مدار الساعة الماضية، +0.56% على مدار 24 ساعة، و +17.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WLFI (WLFI)

التصنيف No.32 القيمة السوقية $ 3.53B$ 3.53B $ 3.53B الحجم (24 ساعة) $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.36B$ 14.36B $ 14.36B إمداد دورة التداول 24.57B 24.57B 24.57B الحد الأقصى للعرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 معدل التداول 24.57% الحصة السوقية 0.09% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ WLFI هي $ 3.53B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.32M. العرض المتداول لـ WLFI يبلغ 24.57B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.36B.