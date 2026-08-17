سعر Biometric Financial اليوم

السعر المباشر لمشروع Biometric Financial (BIOFI) اليوم هو $ 0.00007861، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIOFI الحالي إلى USD هو $ 0.00007861 لكل BIOFI.

يحتل Biometric Financial حاليًا المرتبة #2362 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307.70K، مع عرض متداول قدره 3.91B BIOFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIOFI بين $ 0.0000786 (أدنى) و$ 0.0000798 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03033784490295954، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00006818680693282.

على المدى القصير، تحرك BIOFI بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و+1.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.80K.

معلومات سوق Biometric Financial (BIOFI)

التصنيف No.2362 القيمة السوقية $ 307.70K$ 307.70K $ 307.70K الحجم (24 ساعة) $ 52.80K$ 52.80K $ 52.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 786.10K$ 786.10K $ 786.10K إمداد دورة التداول 3.91B 3.91B 3.91B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 39.14% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Biometric Financial هي $ 307.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.80K. العرض المتداول لـ BIOFI يبلغ 3.91B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 786.10K.