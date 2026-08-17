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سعر Biometric Financial المباشر اليوم هو 0.00007861 USD. القيمة السوقية لـ BIOFI هي 307,704.94195679 USD. تابع تحديثات أسعار BIOFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Biometric Financial المباشر اليوم هو 0.00007861 USD. القيمة السوقية لـ BIOFI هي 307,704.94195679 USD. تابع تحديثات أسعار BIOFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BIOFI

معلومات سعر BIOFI

ما هو BIOFI

الوثيقة البيضاء لـ BIOFI

الموقع الرسمي لـ BIOFI

اقتصاد توكن BIOFI

توقعات سعر BIOFI

سجل BIOFI

دليل شراء BIOFI

محول عملة BIOFI إلى الفيات

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سعر Biometric Financial (BIOFI)

السعر المباشر لـ 1 BIOFI إلى USD:

$0.00007862
$0.00007862$0.00007862
-1.45%1D
USD
مخطط أسعار Biometric Financial (BIOFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:07:47 (UTC+8)

سعر Biometric Financial اليوم

السعر المباشر لمشروع Biometric Financial (BIOFI) اليوم هو $ 0.00007861، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIOFI الحالي إلى USD هو $ 0.00007861 لكل BIOFI.

يحتل Biometric Financial حاليًا المرتبة #2362 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307.70K، مع عرض متداول قدره 3.91B BIOFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIOFI بين $ 0.0000786 (أدنى) و$ 0.0000798 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03033784490295954، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00006818680693282.

على المدى القصير، تحرك BIOFI بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و+1.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.80K.

معلومات سوق Biometric Financial (BIOFI)

No.2362

$ 307.70K
$ 307.70K$ 307.70K

$ 52.80K
$ 52.80K$ 52.80K

$ 786.10K
$ 786.10K$ 786.10K

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Biometric Financial هي $ 307.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.80K. العرض المتداول لـ BIOFI يبلغ 3.91B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 786.10K.

سجل سعر Biometric Financial بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000786
$ 0.0000786$ 0.0000786
24 ساعة منخفض
$ 0.0000798
$ 0.0000798$ 0.0000798
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000786
$ 0.0000786$ 0.0000786

$ 0.0000798
$ 0.0000798$ 0.0000798

$ 0.03033784490295954
$ 0.03033784490295954$ 0.03033784490295954

$ 0.00006818680693282
$ 0.00006818680693282$ 0.00006818680693282

-0.64%

-1.45%

+1.43%

+1.43%

سجل سعر Biometric Financial (BIOFI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Biometric Financial لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000011568-1.45%
30 يوم$ -0.00000299-3.67%
60 يوم$ -0.00000279-3.43%
90 يوم$ -0.00000419-5.07%
تغير سعر Biometric Financial اليوم

سجل اليوم BIOFI تغيرًا $ -0.0000011568 (-1.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Biometric Financial لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000299 (-3.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Biometric Financial لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BIOFI تغييرًا في $ -0.00000279 (-3.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Biometric Financial لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00000419 (-5.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Biometric Financial (BIOFI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Biometric Financial.

تحليل Biometric Financial

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Biometric Financial الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Biometric Financial؟

تتضمن عوامل أسعار BIOFI ما يلي: معنويات السوق، وحجم التداول، وفائدة الرمز المميز واعتماده، وإعلانات الشراكات، والأخبار التنظيمية التي تؤثر في قطاعي القياس الحيوي/التمويل اللامركزي، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وديناميكيات العرض والطلب، والتطورات التكنولوجية، وإجراءات المنافسين، ومضاربات المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Biometric Financial اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BIOFI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار Biometric Financial

Biometric Financial (BIOFI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BIOFI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBiometric Financial (BIOFI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Biometric Financial نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Biometric Financial الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BIOFI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Biometric Financial.

كيفية شراء واستثمار Biometric Financial في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Biometric Financial؟ شراء BIOFI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Biometric Financial. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Biometric Financial (BIOFI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Biometric Financial فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Biometric Financial (BIOFI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Biometric Financial

يسمح لك امتلاك Biometric Financial بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Biometric Financial ( BIOFI )

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Biometric Financial، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Biometric Financial الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemCybersecurityMade in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Biometric Financial

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:07:47 (UTC+8)

تحديثات Biometric Financial (BIOFI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BIOFI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BIOFI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BIOFI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Biometric Financial (BIOFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Biometric Financial المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBIOFI
$0.00007865
$0.00007865$0.00007865
-1.40%
667.62M (USDT)

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1 BIOFI = 0.0000786 USD