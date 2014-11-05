سعر BitShares اليوم

السعر المباشر لمشروع BitShares (BTS) اليوم هو $ 0.0011217، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTS الحالي إلى USD هو $ 0.0011217 لكل BTS.

يحتل BitShares حاليًا المرتبة #1433 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.36M، مع عرض متداول قدره 3.00B BTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTS بين $ 0.0010811 (أدنى) و$ 0.0012402 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.916782021522522، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00085777048422104.

على المدى القصير، تحرك BTS بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و+3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 105.35K.

معلومات سوق BitShares (BTS)

التصنيف No.1433 القيمة السوقية $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M الحجم (24 ساعة) $ 105.35K$ 105.35K $ 105.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M إمداد دورة التداول 3.00B 3.00B 3.00B الحد الأقصى للعرض 3,600,570,502 3,600,570,502 3,600,570,502 إجمالي العرض 2,995,060,000 2,995,060,000 2,995,060,000 معدل التداول 83.18% تاريخ الإصدار 2014-11-05 00:00:00 البلوكتشين العام BTS

القيمة السوقية الحالية لـ BitShares هي $ 3.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 105.35K. العرض المتداول لـ BTS يبلغ 3.00B، مع إجمالي عرض 2995060000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.04M.