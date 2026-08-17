سعر Mina Protocol المباشر اليوم هو 0.03965 USD. القيمة السوقية لـ MINA هي 51,039,439.2191075562625 USD. تابع تحديثات أسعار MINA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mina Protocol المباشر اليوم هو 0.03965 USD. القيمة السوقية لـ MINA هي 51,039,439.2191075562625 USD. تابع تحديثات أسعار MINA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Mina Protocol (MINA) اليوم هو $ 0.03965، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINA الحالي إلى USD هو $ 0.03965 لكل MINA.
يحتل Mina Protocol حاليًا المرتبة #372 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.04M، مع عرض متداول قدره 1.29B MINA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINA بين $ 0.03882 (أدنى) و$ 0.03979 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.91409787، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03986731238502723.
على المدى القصير، تحرك MINA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-3.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.14K.
معلومات سوق Mina Protocol (MINA)
No.372
$ 51.04M
$ 51.04M$ 51.04M
$ 59.14K
$ 59.14K$ 59.14K
$ 51.04M
$ 51.04M$ 51.04M
1.29B
1.29B 1.29B
--
----
1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925
0.01%
MINA
القيمة السوقية الحالية لـ Mina Protocol هي $ 51.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.14K. العرض المتداول لـ MINA يبلغ 1.29B، مع إجمالي عرض 1287249412.84003925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.04M.
سجل سعر Mina Protocol بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03882
$ 0.03882$ 0.03882
24 ساعة منخفض
$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979
24 ساعة مرتفع
$ 0.03882
$ 0.03882$ 0.03882
$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979
$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787
$ 0.03986731238502723
$ 0.03986731238502723$ 0.03986731238502723
-0.23%
+0.53%
-3.67%
-3.67%
سجل سعر Mina Protocol (MINA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Mina Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.000209
+0.53%
30 يوم
$ -0.00572
-12.61%
60 يوم
$ -0.00252
-5.98%
90 يوم
$ -0.01694
-29.94%
تغير سعر Mina Protocol اليوم
سجل اليوم MINA تغيرًا $ +0.000209 (+0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Mina Protocol لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00572 (-12.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Mina Protocol لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MINA تغييرًا في $ -0.00252 (-5.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Mina Protocol لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01694 (-29.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mina Protocol (MINA)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mina Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Mina Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق MINA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
MINA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 0.03892، وتجاوز السعر الحالي 0.03956 مستوى المقاومة R2 عند 0.03927. يقع السعر ضمن الشريحة العليا لنظام التمركز، فيما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ومجموعة EMA ترتيبًا صاعدًا، مع اتساق اتجاه المؤشرات. يشير هيكل السوق إلى سيطرة المشترين على توزيع الأسعار الحالية، حيث يخرج السعر من نطاق التذبذب المركزي ويواصل الارتفاع.
تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، مع تحول أعمدة قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية، وتزايد الفجوة بين الخطين السريع والبطيء. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى، كما أن مؤشري KDJ وStochRSI يتوجهان نحو الصعود بشكل متزامن. تتسع معدلات التقلبات مع اختراق السعر لخط بولينجر العلوي، مما يؤدي إلى تركز إطلاق زخم التداول على المدى القصير. وفي مقارنة قوى البائعين والمشترين، يسيطر المشترون على الوضع، لكن المؤشرات لا تُظهر انحرافات شديدة، إذ يظل الزخم يتوسع بشكل معتدل.
السعر المرجعي القريب هو مستوى المقاومة R2 عند 0.03927، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما الدعم الأولي فموجود عند مركز التذبذب عند 0.03892، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 1.6%. ومن المهم مراقبة مستويات الدعم البعيدة عند محور S1 عند 0.03873 ومستوى S2 المنخفض عند 0.03857. وعلى الجانب الصعودي، يجب متابعة مدى فاعلية المستويات السابقة للقمة، بينما تتركز المخاطر الهبوطية حول اختبار عودة السعر إلى المركز الرئيسي. تبدو النقاط الرئيسية واضحة، حيث تدور حركة السعر حول هذه المحاور الأساسية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Mina Protocol؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار بروتوكول MINA:
1. اعتماد التكنولوجيا: تجذب تقنية "البلوك تشين الموجزة" الفريدة لـ MINA، والتي تستخدم zk-SNARKs، المطورين والمستثمرين.
2. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تحركات أسعار MINA.
3. نمو الشبكة: يؤدي ارتفاع عدد المدققين المشاركين وتطوير التطبيقات اللامركزية وزيادة اعتماد المستخدمين إلى دفع الطلب.
4. الشراكات: تسهم التعاونات الاستراتيجية مع المشاريع أو المؤسسات الأخرى في تعزيز المصداقية والاستخدام.
5. ديناميكيات المعروض من الرموز: تؤثر مكافآت الحصص ومعدل التضخم والمعروض المتداول في ضغط الأسعار.
6. البيئة التنظيمية: تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية في سلوك المستثمرين.
7. المنافسة: يعتمد الأداء نسبيًا على غيره من شبكات البلوك تشين من المستوى الأول وبروتوكولات المعرفة الصفرية.
8. التطورات التقنية: تؤثر ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة والتقدم في خارطة الطريق في القيمة طويلة الأجل.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Mina Protocol اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول مينا (MINA) اليوم لعدة أسباب رئيسية:
1. اتخاذ قرارات الاستثمار: يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات. 2. تتبع المحفظة: مراقبة قيمة وأداء حيازاتهم من MINA. 3. تحليل السوق: تقييم اتجاهات الأسعار وأنماط التقلبات. 4. حساب الأرباح/الخسائر: تحديد المكاسب أو الخسائر على الاستثمارات الحالية. 5. فرص التداول: تحديد نقاط الدخول/الخروج للصفقات قصيرة الأجل. 6. العناية الواجبة: إجراء البحث قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا البروتوكول البلوكتشيني خفيف الوزن.
توقعات أسعار Mina Protocol
Mina Protocol (MINA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MINA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMina Protocol (MINA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mina Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Mina Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MINA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mina Protocol.
كيفية شراء واستثمار Mina Protocol في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Mina Protocol؟ شراء MINA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mina Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mina Protocol (MINA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mina Protocol فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Mina Protocol
يسمح لك امتلاك Mina Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تُعَدّ عملة «مينا» (MINA) الرمز الأصلي الذي يُشغِّل الشبكة ويؤمنها. وللمشاركة كمُنتِج للبلوكات، يجب على المستخدمين تثبيت رصيد من عملة «مينا» (stake MINA)، وبزيادة المبلغ المُثبَّت تزداد احتمالية اختيارهم لإنتاج البلوكات وكسب المكافآت. ويتم تعويض عُمّال الـ SNARK بعملة «مينا» عبر سوق مخصصة تُسمى «السوق الخاص بالـ SNARK» (snarketplace)، حيث يحصلون على أجرٍ مقابل إنشاء الإثباتات التي تحافظ على ضغط سلسلة الكتل. ولردع التصرفات المزعجة (spam) وإنشاء الحسابات دون داعٍ، يفرض البروتوكول رسومًا لمرة واحدة عند إنشاء الحساب بمقدار ١ «مينا» (1 MINA) عندما يتلقّى العنوان لأول مرة أي رصيد من الرموز. وتم تصميم النموذج الاقتصادي ليُكافئ المساهمين الذين يساعدون في صيانة الشبكة، سواءً كانوا منتجي بلوكات أو منشئي إثباتات SNARK. وفي عام ٢٠٢٤، أضافت الشبكة ميزات إضافية للتثبيت (staking) وآليات التفويض (delegation) لتحسين المشاركة والأمان، ما يجعل من الأسهل على المستخدمين العاديين المشاركة في آلية التوافق (consensus) وكسب المكافآت.
التكنولوجيا
بدلًا من الاحتفاظ بسجلٍ كاملٍ لكل معاملةٍ مثل العديد من السلاسل الكتلية التقليدية، تعتمد منصة «مينا» (Mina) على تقنية «الإثباتات الصادقة الموجزة القابلة للتحقق من دون معرفة» (zk-SNARKs) لإنتاج إثباتٍ موجزٍ يُظهر أن حالة الشبكة صحيحةٌ دون الحاجة إلى تخزين جميع البيانات التاريخية. وتشكّل نظام الإثبات التكراري (recursive proof system) عنصرًا رئيسيًّا فيها: فكل كتلةٍ جديدةٍ تحتوي إثباتًا يؤكد صحة جميع الكتل السابقة، ما يسمح للسلسلة بالبقاء صغيرة الحجم وكفوءةً مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة التشغيل. وتقوم الشبكة بتوزيع المهام بين عدة أنواعٍ من المشاركين، ومنهم منتجو الكتل (block producers) الذين يولّدون كتلًا جديدةً، وعاملو الـ SNARK (SNARK workers) الذين يولّدون الإثباتات التي تُضغط بها المعاملات، والمستخدمون العاديون الذين يستطيعون التحقق من سلسلة الكتل دون الحاجة إلى أجهزة قوية. ويُحدد إنتاج الكتل عبر آلية «أوروبوروس ساميسيكا» (Ouroboros Samisika)، وهي نهجٌ آمنٌ وموفرٌ للطاقة يعمل كقرعةٍ عادلةٍ تتحدد فيها احتمالات الاختيار وفقًا لحجم الرصيد من الرموز المحتفظ بها (token holdings). وقد ساهمت التحديثات الأخيرة في تحسين معدل الإنجاز (throughput) وتقليل أوقات توليد الإثباتات، مع الحفاظ على الحجم الأساسي الثابت للسلسلة البالغ ٢٢ كيلوبايت. كما تدعم منصة «مينا» تطبيقات الـ zkApps، ما يمكّن من تشغيل تطبيقات تركز على الخصوصية ويمكنها التعامل مع معلومات حساسة دون الكشف عنها للآخرين.
الفريق
تُدعَم منظومة مينا (Mina) بعدة منظمات تتعاون معًا لتطوير الشبكة وتوسيعها. وتوجِّه مؤسسة مينا (Mina Foundation) تطوير البروتوكول ونمو المجتمع، بما في ذلك البرامج التعليمية، ودعم المطورين، ومنح المشاريع ضمن المنظومة. وتظل شركة O1 Labs — وهي الشركة المُنشِئة الأصلية لمنصة مينا — نشطةً في تطوير البروتوكول الأساسي، وتشمل خبراء في مجالات التشفير، والأنظمة الموزَّعة، وتكنولوجيا البلوكتشين. ويُركَّز اهتمامٌ كبيرٌ على الأمان، حيث تدعمه عمليات تدقيق دورية تقوم بها شركات مثل Veridise وLeast Authority وNCC Group للمساعدة في الحفاظ على أمان الشبكة وموثوقيتها. وتُركِّز مينا على التطوير مفتوح المصدر، حيث يُنشَر الكود على منصة GitHub لمراجعة الجمهور والمساهمة المجتمعية، ما يعزِّز الشفافية والثقة. وتشمل المنظومة الأوسع العديد من فرق التطوير والمساهمين حول العالم، مما يقوِّي اللامركزية. كما ساهمت الشراكات الأخيرة مع شركات تكنولوجيا كبرى ومعاهد أكاديمية في توسيع قدرات المشروع التنموية عبر إدخال خبرات وموارد إضافية.
خارطة الطريق
تهدف خارطة طريق مينا إلى جعل تقنية البلوكشين أكثر سهولةً في الاستخدام وأكثر خصوصيةً، مع اعتبار تطبيقات zkApps أولويةً مركزيةً. وتُصمَّم هذه التطبيقات القائمة على إثباتات المعرفة الصفرية لتمكين المستخدمين من إثبات صحة عباراتٍ تتعلَّق ببياناتٍ خاصةٍ دون الكشف عن المعلومات الأساسية وراءها. وتشمل الأعمال الجارية توسيع نظام zkApp البيئي وتسهيل عملية بناء المطورين لهذه التطبيقات من خلال تحسين الوثائق، وأطر العمل الخاصة بالتطوير، وأدوات الاختبار. كما تشمل الأولويات الحالية تعزيز قابلية التوسع والاستمرار في إصدار تحديثاتٍ تجعل الشبكة أسرعَ وأكثر كفاءةً. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البروتوكول إلى دمج شبكة مينا مع شبكات بلوكشين أخرى عبر جسور المعرفة الصفرية (zero-knowledge bridges)، ما يتيح تفاعلاتٍ خاصةً بين السلاسل المختلفة. ويهدف هذا الاتجاه إلى دعم نقل الأصول بين السلاسل المختلفة مع الحفاظ على الخصوصية. أما الخطط المستقبلية فستواصل التركيز على تحسين الأداء، وإضافة أدواتٍ جديدةٍ للمطورين، وتوسيع نطاق التطبيقات التي تحافظ على الخصوصية، مع الحفاظ على سهولة استخدام التكنولوجيا ووصولها إلى أوسع شريحةٍ ممكنةٍ من المستخدمين.
نظرة عامة
مينا هي سلسلة كتل من الطبقة الأولى مُصمَّمة لتبقى بحجم ثابت يبلغ 22 كيلوبايت، بغض النظر عن عدد المعاملات التي تحدث. وتستخدم إثباتات المعرفة الصفرية المعروفة باسم zk-SNARKs لضغط السلسلة بأكملها إلى إثباتٍ مدمج يمكن لأي شخص التحقق منه بسرعة. وبسبب الحجم الصغير جدًّا للسلسلة، فإن تشغيل عقدة كاملة (full node) أمرٌ مباشر، ما يدعم إمكانية الوصول الواسعة واللامركزية الأقوى. واعتبارًا من عام 2024، حافظت مينا على حجمها الضئيل بينما كانت تُجرِي ملايين المعاملات، ما يُظهر أن هذا التصميم قادر على العمل بكفاءة على نطاق واسع. وقد ساعد هذا المزيج من الكفاءة وانخفاض الحواجز أمام المشاركة الشبكة في جذب مجتمع متزايد من المستخدمين والمطورين.
Mina Protocol المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mina Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Mina Protocol سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Mina Protocol المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Mina Protocol اليوم؟
سعر Mina Protocol اليوم هو $ 0.03965. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Mina Protocol استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Mina Protocol عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في MINA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Mina Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Mina Protocol بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Mina Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر MINA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Mina Protocol بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر MINA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Mina Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر MINA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,688.56
+0.84%
ETH
1,906.29
+1.17%
GOLD(XAUT)
4,384.82
+0.57%
USDC
1.00095
0.00%
SOL
75.86
+0.38%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ MINA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج MINA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Mina Protocol ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Mina Protocol هذا العام؟
قد يرتفع سعر Mina Protocol هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Mina Protocol (MINA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:35:35 (UTC+8)
تحديثات Mina Protocol (MINA) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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