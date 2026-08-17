سعر Mina Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Mina Protocol (MINA) اليوم هو $ 0.03965، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINA الحالي إلى USD هو $ 0.03965 لكل MINA.

يحتل Mina Protocol حاليًا المرتبة #372 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.04M، مع عرض متداول قدره 1.29B MINA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINA بين $ 0.03882 (أدنى) و$ 0.03979 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.91409787، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03986731238502723.

على المدى القصير، تحرك MINA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-3.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.14K.

معلومات سوق Mina Protocol (MINA)

التصنيف No.372 القيمة السوقية $ 51.04M$ 51.04M $ 51.04M الحجم (24 ساعة) $ 59.14K$ 59.14K $ 59.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.04M$ 51.04M $ 51.04M إمداد دورة التداول 1.29B 1.29B 1.29B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام MINA

القيمة السوقية الحالية لـ Mina Protocol هي $ 51.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.14K. العرض المتداول لـ MINA يبلغ 1.29B، مع إجمالي عرض 1287249412.84003925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.04M.