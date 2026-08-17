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سعر Mina Protocol المباشر اليوم هو 0.03965 USD. القيمة السوقية لـ MINA هي 51,039,439.2191075562625 USD. تابع تحديثات أسعار MINA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mina Protocol المباشر اليوم هو 0.03965 USD. القيمة السوقية لـ MINA هي 51,039,439.2191075562625 USD. تابع تحديثات أسعار MINA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MINA

معلومات سعر MINA

ما هو MINA

الوثيقة البيضاء لـ MINA

الموقع الرسمي لـ MINA

اقتصاد توكن MINA

توقعات سعر MINA

سجل MINA

دليل شراء MINA

محول عملة MINA إلى الفيات

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شعار Mina Protocol

سعر Mina Protocol (MINA)

السعر المباشر لـ 1 MINA إلى USD:

$0.03965
$0.03965$0.03965
+0.53%1D
USD
مخطط أسعار Mina Protocol (MINA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:35:35 (UTC+8)

سعر Mina Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Mina Protocol (MINA) اليوم هو $ 0.03965، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINA الحالي إلى USD هو $ 0.03965 لكل MINA.

يحتل Mina Protocol حاليًا المرتبة #372 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.04M، مع عرض متداول قدره 1.29B MINA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINA بين $ 0.03882 (أدنى) و$ 0.03979 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.91409787، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03986731238502723.

على المدى القصير، تحرك MINA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-3.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.14K.

معلومات سوق Mina Protocol (MINA)

No.372

$ 51.04M
$ 51.04M$ 51.04M

$ 59.14K
$ 59.14K$ 59.14K

$ 51.04M
$ 51.04M$ 51.04M

1.29B
1.29B 1.29B

--
----

1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925

0.01%

MINA

القيمة السوقية الحالية لـ Mina Protocol هي $ 51.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.14K. العرض المتداول لـ MINA يبلغ 1.29B، مع إجمالي عرض 1287249412.84003925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.04M.

سجل سعر Mina Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03882
$ 0.03882$ 0.03882
24 ساعة منخفض
$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979
24 ساعة مرتفع

$ 0.03882
$ 0.03882$ 0.03882

$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.03986731238502723
$ 0.03986731238502723$ 0.03986731238502723

-0.23%

+0.53%

-3.67%

-3.67%

سجل سعر Mina Protocol (MINA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Mina Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000209+0.53%
30 يوم$ -0.00572-12.61%
60 يوم$ -0.00252-5.98%
90 يوم$ -0.01694-29.94%
تغير سعر Mina Protocol اليوم

سجل اليوم MINA تغيرًا $ +0.000209 (+0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mina Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00572 (-12.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mina Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MINA تغييرًا في $ -0.00252 (-5.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mina Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01694 (-29.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Mina Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mina Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Mina Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MINA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

MINA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 0.03892، وتجاوز السعر الحالي 0.03956 مستوى المقاومة R2 عند 0.03927. يقع السعر ضمن الشريحة العليا لنظام التمركز، فيما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ومجموعة EMA ترتيبًا صاعدًا، مع اتساق اتجاه المؤشرات. يشير هيكل السوق إلى سيطرة المشترين على توزيع الأسعار الحالية، حيث يخرج السعر من نطاق التذبذب المركزي ويواصل الارتفاع. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، مع تحول أعمدة قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية، وتزايد الفجوة بين الخطين السريع والبطيء. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى، كما أن مؤشري KDJ وStochRSI يتوجهان نحو الصعود بشكل متزامن. تتسع معدلات التقلبات مع اختراق السعر لخط بولينجر العلوي، مما يؤدي إلى تركز إطلاق زخم التداول على المدى القصير. وفي مقارنة قوى البائعين والمشترين، يسيطر المشترون على الوضع، لكن المؤشرات لا تُظهر انحرافات شديدة، إذ يظل الزخم يتوسع بشكل معتدل. السعر المرجعي القريب هو مستوى المقاومة R2 عند 0.03927، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما الدعم الأولي فموجود عند مركز التذبذب عند 0.03892، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 1.6%. ومن المهم مراقبة مستويات الدعم البعيدة عند محور S1 عند 0.03873 ومستوى S2 المنخفض عند 0.03857. وعلى الجانب الصعودي، يجب متابعة مدى فاعلية المستويات السابقة للقمة، بينما تتركز المخاطر الهبوطية حول اختبار عودة السعر إلى المركز الرئيسي. تبدو النقاط الرئيسية واضحة، حيث تدور حركة السعر حول هذه المحاور الأساسية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Mina Protocol؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار بروتوكول MINA:

1. اعتماد التكنولوجيا: تجذب تقنية "البلوك تشين الموجزة" الفريدة لـ MINA، والتي تستخدم zk-SNARKs، المطورين والمستثمرين.

2. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تحركات أسعار MINA.

3. نمو الشبكة: يؤدي ارتفاع عدد المدققين المشاركين وتطوير التطبيقات اللامركزية وزيادة اعتماد المستخدمين إلى دفع الطلب.

4. الشراكات: تسهم التعاونات الاستراتيجية مع المشاريع أو المؤسسات الأخرى في تعزيز المصداقية والاستخدام.

5. ديناميكيات المعروض من الرموز: تؤثر مكافآت الحصص ومعدل التضخم والمعروض المتداول في ضغط الأسعار.

6. البيئة التنظيمية: تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية في سلوك المستثمرين.

7. المنافسة: يعتمد الأداء نسبيًا على غيره من شبكات البلوك تشين من المستوى الأول وبروتوكولات المعرفة الصفرية.

8. التطورات التقنية: تؤثر ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة والتقدم في خارطة الطريق في القيمة طويلة الأجل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Mina Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول مينا (MINA) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار: يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحفظة: مراقبة قيمة وأداء حيازاتهم من MINA.
3. تحليل السوق: تقييم اتجاهات الأسعار وأنماط التقلبات.
4. حساب الأرباح/الخسائر: تحديد المكاسب أو الخسائر على الاستثمارات الحالية.
5. فرص التداول: تحديد نقاط الدخول/الخروج للصفقات قصيرة الأجل.
6. العناية الواجبة: إجراء البحث قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا البروتوكول البلوكتشيني خفيف الوزن.

توقعات أسعار Mina Protocol

Mina Protocol (MINA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MINA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMina Protocol (MINA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mina Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mina Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MINA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mina Protocol.

كيفية شراء واستثمار Mina Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Mina Protocol؟ شراء MINA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mina Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mina Protocol (MINA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mina Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Mina Protocol (MINA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Mina Protocol

يسمح لك امتلاك Mina Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Mina Protocol ( MINA )

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

مستند تقني

Mina Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mina Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Mina Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mina Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:35:35 (UTC+8)

تحديثات Mina Protocol (MINA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Mina Protocol

MINA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MINA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MINA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Mina Protocol (MINA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mina Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMINA
$0.03965
$0.03965$0.03965
+0.50%
1.50M (USDT)

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1 MINA = 0.03965 USD