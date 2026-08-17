سعر VeChain اليوم

السعر المباشر لمشروع VeChain (VET) اليوم هو $ 0.004417، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VET الحالي إلى USD هو $ 0.004417 لكل VET.

يحتل VeChain حاليًا المرتبة #87 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 379.80M، مع عرض متداول قدره 85.99B VET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VET بين $ 0.004359 (أدنى) و$ 0.004462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27821609، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00167765732958.

على المدى القصير، تحرك VET بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-5.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.02K.

معلومات سوق VeChain (VET)

التصنيف No.87 القيمة السوقية $ 379.80M$ 379.80M $ 379.80M الحجم (24 ساعة) $ 36.02K$ 36.02K $ 36.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 383.01M$ 383.01M $ 383.01M إمداد دورة التداول 85.99B 85.99B 85.99B الحد الأقصى للعرض 86,712,634,466 86,712,634,466 86,712,634,466 إجمالي العرض 85,985,041,177 85,985,041,177 85,985,041,177 معدل التداول 99.16% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام VET

القيمة السوقية الحالية لـ VeChain هي $ 379.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.02K. العرض المتداول لـ VET يبلغ 85.99B، مع إجمالي عرض 85985041177. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 383.01M.