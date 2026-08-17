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سعر VeChain المباشر اليوم هو 0.004417 USD. القيمة السوقية لـ VET هي 379,795,926.878809 USD. تابع تحديثات أسعار VET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر VeChain المباشر اليوم هو 0.004417 USD. القيمة السوقية لـ VET هي 379,795,926.878809 USD. تابع تحديثات أسعار VET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو VET

الوثيقة البيضاء لـ VET

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اقتصاد توكن VET

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سعر VeChain (VET)

السعر المباشر لـ 1 VET إلى USD:

$0.004417
$0.004417$0.004417
-0.29%1D
USD
مخطط أسعار VeChain (VET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:54:19 (UTC+8)

سعر VeChain اليوم

السعر المباشر لمشروع VeChain (VET) اليوم هو $ 0.004417، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VET الحالي إلى USD هو $ 0.004417 لكل VET.

يحتل VeChain حاليًا المرتبة #87 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 379.80M، مع عرض متداول قدره 85.99B VET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VET بين $ 0.004359 (أدنى) و$ 0.004462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27821609، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00167765732958.

على المدى القصير، تحرك VET بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-5.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.02K.

معلومات سوق VeChain (VET)

No.87

$ 379.80M
$ 379.80M$ 379.80M

$ 36.02K
$ 36.02K$ 36.02K

$ 383.01M
$ 383.01M$ 383.01M

85.99B
85.99B 85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177

99.16%

0.01%

VET

القيمة السوقية الحالية لـ VeChain هي $ 379.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.02K. العرض المتداول لـ VET يبلغ 85.99B، مع إجمالي عرض 85985041177. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 383.01M.

سجل سعر VeChain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004359
$ 0.004359$ 0.004359
24 ساعة منخفض
$ 0.004462
$ 0.004462$ 0.004462
24 ساعة مرتفع

$ 0.004359
$ 0.004359$ 0.004359

$ 0.004462
$ 0.004462$ 0.004462

$ 0.27821609
$ 0.27821609$ 0.27821609

$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958$ 0.00167765732958

-0.05%

-0.29%

-5.75%

-5.75%

سجل سعر VeChain (VET) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار VeChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001285-0.29%
30 يوم$ -0.000252-5.40%
60 يوم$ -0.000402-8.35%
90 يوم$ -0.002229-33.54%
تغير سعر VeChain اليوم

سجل اليوم VET تغيرًا $ -0.00001285 (-0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر VeChain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000252 (-5.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر VeChain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VET تغييرًا في $ -0.000402 (-8.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر VeChain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002229 (-33.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة VeChain (VET)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار VeChain.

تحليل VeChain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار VeChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق VeChain اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق VET: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

VET_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.004503، وقد تجاوز السعر الحالي البالغ 0.004546 مستوى المقاومة R1 عند 0.004528. يظهر هيكل السعر ترتيبًا صعوديًا واضحًا، حيث تُصدر كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة مؤشر EMA إشارات شراء، كما يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر يتداول ضمن نطاق مرتفع نسبيًا. تتمتع المؤشرات بتوافق عالي، مما يؤكد اتجاهًا واضحًا نحو الصعود. تشير تقنية MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مع تحول أعمدة القوة الدافعة إلى القيم الموجبة، مما يدل على تعزيز قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى حالة التشبع الشرائي، مما يبقي المجال مفتوحًا لمزيد من الارتفاع. كما تشهد قيم KDJ وStochRSI تباعدًا تصاعديًا متزامنًا، مع حركة متناغمة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يؤكد تركز الزخم الصعودي على المدى القصير. وبالنظر إلى بولينجر باند، نلاحظ اتساع الفجوة بين الأشرطة، مع ارتفاع معدل التذبذب، ويتحرك السعر بالقرب من الشريط العلوي، مما يعكس زيادة نشاط السوق الحالي. تتمثل الدعم الرئيسي القريب عند مستوى R1 عند 0.004528، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. أما الدعم القوي الأدنى فيتمركز حول النقطة المحورية 0.004503 ومستوى S1 عند 0.004495، وهما يبعدان عن السعر الحالي بنسبة 0.9% و1.1% على التوالي. ومن جهة المقاومة، فقد تم تجاوز مستوى R2 القريب عند 0.004528، ولذلك ينبغي النظر إلى النقاط المحورية ذات الدورات الزمنية الأعلى كمرجع للمستقبل. أما مستوى S2 عند 0.004478 فهو يمثل نقطة دفاع بعيدة تبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.5%، ويشكّل بذلك حدًّا أساسيًا لدعم الأسفل.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار VeChain؟

تتأثر أسعار VET بعدة عوامل رئيسية:

1. الاعتماد والشراكات: تُحفِّز الشراكات المؤسسية وحالات الاستخدام الواقعية الطلب.
2. نشاط الشبكة: حجم المعاملات واستخدام التطبيقات اللامركزية على بلوك تشين VeChainThor.
3. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
4. ديناميكيات العرض: عمليات حرق الرموز، ومكافآت الحوكمة، والتغييرات في حجم التداول.
5. الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية التي تؤثر على اعتماد البلوك تشين.
6. التطورات التقنية: تحديثات المنصة والميزات الجديدة.
7. المنافسة: الأداء مقارنةً بعملات سلسلة التوريد الأخرى.

لماذا يريد الناس معرفة سعر VeChain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر VET اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، واغتنام فرص التداول، وتحديد توقيت السوق، وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى البقاء على اطلاع بمستوى تبني بلوك تشين VeChain. تساعد تحركات الأسعار في تقييم قيمة المشروع ونمو النظام البيئي.

توقعات أسعار VeChain

VeChain (VET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVeChain (VET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VeChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر VeChain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار VeChain.

كيفية شراء واستثمار VeChain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع VeChain؟ شراء VET سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء VeChain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء VeChain (VET).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة VeChain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء VeChain (VET)

ماذا يمكنك أن تفعل مع VeChain

يسمح لك امتلاك VeChain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو VeChain ( VET )

تأسست VeChain في عام 2015 على يد Sunny Lu، وبدأت كحل بلوكتشين لتعزيز شفافية سلسلة التوريد ومكافحة التزوير. أسهم تبنّي الشركات المبكر، ودعم Fenbushi Capital، وطرح ICO في 2017 في تمهيد الطريق لإطلاق VeChainThor — شبكة بلوكتشين فعّالة من فئة Layer-1 موجهة للمؤسسات. ساعدت الشراكات الكبرى مع جهات مثل DNV وWalmart وBCG في إثبات حالات الاستخدام الواقعية وتوسيع الانتشار العالمي للمشروع. ضمن خارطة طريق Renaissance، تعمل VeChain على إطلاق بنية تحتية متوافقة مع Ethereum، ونظام إجماع dPoS، واقتصاد رمزي ديناميكي لـ VTHO، بالإضافة إلى Staking لـ StarGate NFT. وبالاقتران مع الرموز المتوافقة مع MiCA وتحسين قابلية التشغيل البيني، تضع VeChain نفسها كبلوكتشين يجمع بين التبني الحقيقي وفائدة الشبكة والاستدامة لبناء قيمة طويلة الأجل.

VeChain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VeChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب VeChain الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Internet of Things (IOT)Layer 1 (L1)Made in China

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول VeChain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:54:19 (UTC+8)

تحديثات VeChain (VET) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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VET USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VET باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VET USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق VeChain (VET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VeChain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVET
$0.004417
$0.004417$0.004417
-0.22%
8.15M (USDT)
/USDCVET
$0.004412
$0.004412$0.004412
-0.29%
11.98M (USDT)

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1 VET = 0.004417 USD