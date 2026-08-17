سعر VeChain (VET)
السعر المباشر لمشروع VeChain (VET) اليوم هو $ 0.004417، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VET الحالي إلى USD هو $ 0.004417 لكل VET.
يحتل VeChain حاليًا المرتبة #87 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 379.80M، مع عرض متداول قدره 85.99B VET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VET بين $ 0.004359 (أدنى) و$ 0.004462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27821609، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00167765732958.
على المدى القصير، تحرك VET بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-5.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.02K.
No.87
99.16%
0.01%
VET
القيمة السوقية الحالية لـ VeChain هي $ 379.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.02K. العرض المتداول لـ VET يبلغ 85.99B، مع إجمالي عرض 85985041177. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 383.01M.
-0.05%
-0.29%
-5.75%
-5.75%
تتبع تغيرات أسعار VeChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00001285
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.000252
|-5.40%
|60 يوم
|$ -0.000402
|-8.35%
|90 يوم
|$ -0.002229
|-33.54%
سجل اليوم VET تغيرًا $ -0.00001285 (-0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000252 (-5.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VET تغييرًا في $ -0.000402 (-8.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002229 (-33.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار VeChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق VET: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
VET_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.004503، وقد تجاوز السعر الحالي البالغ 0.004546 مستوى المقاومة R1 عند 0.004528. يظهر هيكل السعر ترتيبًا صعوديًا واضحًا، حيث تُصدر كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة مؤشر EMA إشارات شراء، كما يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر يتداول ضمن نطاق مرتفع نسبيًا. تتمتع المؤشرات بتوافق عالي، مما يؤكد اتجاهًا واضحًا نحو الصعود. تشير تقنية MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مع تحول أعمدة القوة الدافعة إلى القيم الموجبة، مما يدل على تعزيز قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى حالة التشبع الشرائي، مما يبقي المجال مفتوحًا لمزيد من الارتفاع. كما تشهد قيم KDJ وStochRSI تباعدًا تصاعديًا متزامنًا، مع حركة متناغمة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يؤكد تركز الزخم الصعودي على المدى القصير. وبالنظر إلى بولينجر باند، نلاحظ اتساع الفجوة بين الأشرطة، مع ارتفاع معدل التذبذب، ويتحرك السعر بالقرب من الشريط العلوي، مما يعكس زيادة نشاط السوق الحالي. تتمثل الدعم الرئيسي القريب عند مستوى R1 عند 0.004528، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. أما الدعم القوي الأدنى فيتمركز حول النقطة المحورية 0.004503 ومستوى S1 عند 0.004495، وهما يبعدان عن السعر الحالي بنسبة 0.9% و1.1% على التوالي. ومن جهة المقاومة، فقد تم تجاوز مستوى R2 القريب عند 0.004528، ولذلك ينبغي النظر إلى النقاط المحورية ذات الدورات الزمنية الأعلى كمرجع للمستقبل. أما مستوى S2 عند 0.004478 فهو يمثل نقطة دفاع بعيدة تبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.5%، ويشكّل بذلك حدًّا أساسيًا لدعم الأسفل.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VeChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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تأسست VeChain في عام 2015 على يد Sunny Lu، وبدأت كحل بلوكتشين لتعزيز شفافية سلسلة التوريد ومكافحة التزوير. أسهم تبنّي الشركات المبكر، ودعم Fenbushi Capital، وطرح ICO في 2017 في تمهيد الطريق لإطلاق VeChainThor — شبكة بلوكتشين فعّالة من فئة Layer-1 موجهة للمؤسسات. ساعدت الشراكات الكبرى مع جهات مثل DNV وWalmart وBCG في إثبات حالات الاستخدام الواقعية وتوسيع الانتشار العالمي للمشروع. ضمن خارطة طريق Renaissance، تعمل VeChain على إطلاق بنية تحتية متوافقة مع Ethereum، ونظام إجماع dPoS، واقتصاد رمزي ديناميكي لـ VTHO، بالإضافة إلى Staking لـ StarGate NFT. وبالاقتران مع الرموز المتوافقة مع MiCA وتحسين قابلية التشغيل البيني، تضع VeChain نفسها كبلوكتشين يجمع بين التبني الحقيقي وفائدة الشبكة والاستدامة لبناء قيمة طويلة الأجل.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VeChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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