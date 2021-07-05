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سعر XEC المباشر اليوم هو 0.000006317 USD. القيمة السوقية لـ XEC هي 126,606,212.10418786 USD. تابع تحديثات أسعار XEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر XEC المباشر اليوم هو 0.000006317 USD. القيمة السوقية لـ XEC هي 126,606,212.10418786 USD. تابع تحديثات أسعار XEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XEC

معلومات سعر XEC

ما هو XEC

الوثيقة البيضاء لـ XEC

الموقع الرسمي لـ XEC

اقتصاد توكن XEC

توقعات سعر XEC

سجل XEC

دليل شراء XEC

محول عملة XEC إلى الفيات

عقود XEC الفورية

XEC عقود USDT-M الآجلة

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شعار XEC

سعر XEC (XEC)

السعر المباشر لـ 1 XEC إلى USD:

$0.000006317
$0.000006317$0.000006317
-1.55%1D
USD
مخطط أسعار XEC (XEC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:16:05 (UTC+8)

سعر XEC اليوم

السعر المباشر لمشروع XEC (XEC) اليوم هو $ 0.000006317، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEC الحالي إلى USD هو $ 0.000006317 لكل XEC.

يحتل XEC حاليًا المرتبة #173 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.61M، مع عرض متداول قدره 20.04T XEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEC بين $ 0.000006257 (أدنى) و$ 0.000006457 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00059259065982605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000509515336345.

على المدى القصير، تحرك XEC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-7.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 94.35K.

معلومات سوق XEC (XEC)

No.173

$ 126.61M
$ 126.61M$ 126.61M

$ 94.35K
$ 94.35K$ 94.35K

$ 132.66M
$ 132.66M$ 132.66M

20.04T
20.04T 20.04T

21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000

20,042,142,172,580
20,042,142,172,580 20,042,142,172,580

95.43%

0.01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

القيمة السوقية الحالية لـ XEC هي $ 126.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 94.35K. العرض المتداول لـ XEC يبلغ 20.04T، مع إجمالي عرض 20042142172580. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.66M.

سجل سعر XEC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000006257
$ 0.000006257$ 0.000006257
24 ساعة منخفض
$ 0.000006457
$ 0.000006457$ 0.000006457
24 ساعة مرتفع

$ 0.000006257
$ 0.000006257$ 0.000006257

$ 0.000006457
$ 0.000006457$ 0.000006457

$ 0.00059259065982605
$ 0.00059259065982605$ 0.00059259065982605

$ 0.00000509515336345
$ 0.00000509515336345$ 0.00000509515336345

-0.18%

-1.55%

-7.43%

-7.43%

سجل سعر XEC (XEC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XEC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000009946-1.55%
30 يوم$ -0.000003599-36.30%
60 يوم$ +0.000001001+18.82%
90 يوم$ -0.000000989-13.54%
تغير سعر XEC اليوم

سجل اليوم XEC تغيرًا $ -0.00000009946 (-1.55%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XEC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000003599 (-36.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XEC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XEC تغييرًا في $ +0.000001001 (+18.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XEC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000000989 (-13.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XEC (XEC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XEC.

تحليل XEC

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XEC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق XEC اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XEC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

XEC_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 6.588E-6، حيث يقع السعر فوق مركز نظام المقاومة عند 6.443E-6. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 6.478E-6، مما يعكس بنية تشير إلى وجود مساحة للتوسع الصعودي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يصدران إشارات شراء، مما يؤكد اتجاهًا قصير المدى صاعدًا. يتواجد السعر بالقرب من الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند، مع استمرار التقلبات عند مستويات مرتفعة. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، مما يدل على تراجع زخم الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ما يعني توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم KDJ وStochRSI لا تُظهر حالات شراء أو بيع مفرطة، مما يشير إلى توزيع متفرق للزخم. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، إذ تتواجد ضغوط تصحيح قصيرة الأجل جنبًا إلى جنب مع اتجاه صعودي متوسط الأجل. ويتماشى حجم التداول مع ارتفاع السعر، إلا أن تركيز الزخم قد انخفض نسبيًا. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 6.497E-6، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما الدعم الأولي الأسفل فهو عند نقطة تحويل R1 عند 6.478E-6، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.7%. كما يشكّل مركز النظام عند 6.443E-6 دعمًا بعيد المدى، يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.2%. أما مستوى S1 عند 6.424E-6 فهو نقطة مرجعية أعمق للتصحيح. يتعين على المتداولين مراقبة مدى قبول السعر عند مستوى R2، وكذلك متابعة حالة الدفاع عند منطقة المركز.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار XEC؟

يتأثر سعر XEC بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في منظومة eCash.
2. تحديثات تطوير Bitcoin Cash والتحسينات التقنية المُحقَّقة.
3. معدل اعتماد XEC واستخدامه الفعلي في عمليات الدفع.
4. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وأداء عملة Bitcoin.
5. حجم التداول والسيولة على البورصات.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر على العملات المشفرة ذات التركيز على الخصوصية.
7. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى الموجهة نحو الدفع.
8. أمن الشبكة والتغييرات في معدل التجزئة (Hash Rate).
9. الشراكات وقبول التجار لاستخدام XEC.
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر XEC اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر XEC اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وتتبع الأرباح والخسائر، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمراكزهم في XEC.

توقعات أسعار XEC

XEC (XEC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XEC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرXEC (XEC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XEC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر XEC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XEC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار XEC.

كيفية شراء واستثمار XEC في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع XEC؟ شراء XEC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء XEC. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء XEC (XEC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة XEC فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء XEC (XEC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع XEC

يسمح لك امتلاك XEC بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو XEC ( XEC )

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

XEC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XEC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XEC الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bitcoin ForkLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XEC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:16:05 (UTC+8)

تحديثات XEC (XEC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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XEC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XEC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XEC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XEC (XEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XEC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXEC
$0.000006317
$0.000006317$0.000006317
-1.60%
14.90B (USDT)

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XEC
USD
USD

1 XEC = 0.000006317 USD