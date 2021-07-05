سعر XEC (XEC)
السعر المباشر لمشروع XEC (XEC) اليوم هو $ 0.000006317، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEC الحالي إلى USD هو $ 0.000006317 لكل XEC.
يحتل XEC حاليًا المرتبة #173 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.61M، مع عرض متداول قدره 20.04T XEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEC بين $ 0.000006257 (أدنى) و$ 0.000006457 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00059259065982605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000509515336345.
على المدى القصير، تحرك XEC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-7.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 94.35K.
No.173
95.43%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
القيمة السوقية الحالية لـ XEC هي $ 126.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 94.35K. العرض المتداول لـ XEC يبلغ 20.04T، مع إجمالي عرض 20042142172580. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.66M.
-0.18%
-1.55%
-7.43%
-7.43%
تتبع تغيرات أسعار XEC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00000009946
|-1.55%
|30 يوم
|$ -0.000003599
|-36.30%
|60 يوم
|$ +0.000001001
|+18.82%
|90 يوم
|$ -0.000000989
|-13.54%
سجل اليوم XEC تغيرًا $ -0.00000009946 (-1.55%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000003599 (-36.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XEC تغييرًا في $ +0.000001001 (+18.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000000989 (-13.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XEC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق XEC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
XEC_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 6.588E-6، حيث يقع السعر فوق مركز نظام المقاومة عند 6.443E-6. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 6.478E-6، مما يعكس بنية تشير إلى وجود مساحة للتوسع الصعودي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يصدران إشارات شراء، مما يؤكد اتجاهًا قصير المدى صاعدًا. يتواجد السعر بالقرب من الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند، مع استمرار التقلبات عند مستويات مرتفعة. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، مما يدل على تراجع زخم الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ما يعني توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم KDJ وStochRSI لا تُظهر حالات شراء أو بيع مفرطة، مما يشير إلى توزيع متفرق للزخم. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، إذ تتواجد ضغوط تصحيح قصيرة الأجل جنبًا إلى جنب مع اتجاه صعودي متوسط الأجل. ويتماشى حجم التداول مع ارتفاع السعر، إلا أن تركيز الزخم قد انخفض نسبيًا. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 6.497E-6، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما الدعم الأولي الأسفل فهو عند نقطة تحويل R1 عند 6.478E-6، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.7%. كما يشكّل مركز النظام عند 6.443E-6 دعمًا بعيد المدى، يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.2%. أما مستوى S1 عند 6.424E-6 فهو نقطة مرجعية أعمق للتصحيح. يتعين على المتداولين مراقبة مدى قبول السعر عند مستوى R2، وكذلك متابعة حالة الدفاع عند منطقة المركز.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XEC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XEC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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