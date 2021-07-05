سعر XEC اليوم

السعر المباشر لمشروع XEC (XEC) اليوم هو $ 0.000006317، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEC الحالي إلى USD هو $ 0.000006317 لكل XEC.

يحتل XEC حاليًا المرتبة #173 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.61M، مع عرض متداول قدره 20.04T XEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEC بين $ 0.000006257 (أدنى) و$ 0.000006457 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00059259065982605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000509515336345.

على المدى القصير، تحرك XEC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-7.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 94.35K.

معلومات سوق XEC (XEC)

التصنيف No.173 القيمة السوقية $ 126.61M$ 126.61M $ 126.61M الحجم (24 ساعة) $ 94.35K$ 94.35K $ 94.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.66M$ 132.66M $ 132.66M إمداد دورة التداول 20.04T 20.04T 20.04T الحد الأقصى للعرض 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 إجمالي العرض 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 معدل التداول 95.43% الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2021-07-05 00:00:00 البلوكتشين العام BCHA

القيمة السوقية الحالية لـ XEC هي $ 126.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 94.35K. العرض المتداول لـ XEC يبلغ 20.04T، مع إجمالي عرض 20042142172580. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.66M.