سعر MX Token اليوم

السعر المباشر لمشروع MX Token (MX) اليوم هو $ 1.6278، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MX الحالي إلى USD هو $ 1.6278 لكل MX.

يحتل MX Token حاليًا المرتبة #148 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149.49M، مع عرض متداول قدره 91.84M MX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MX بين $ 1.6246 (أدنى) و$ 1.631 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.85335603455073، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0420566690384.

على المدى القصير، تحرك MX بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.13M.

معلومات سوق MX Token (MX)

التصنيف No.148 القيمة السوقية $ 149.49M$ 149.49M $ 149.49M الحجم (24 ساعة) $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 673.56M$ 673.56M $ 673.56M إمداد دورة التداول 91.84M 91.84M 91.84M الحد الأقصى للعرض 413,787,834 413,787,834 413,787,834 إجمالي العرض 409,024,834 409,024,834 409,024,834 معدل التداول 22.19% تاريخ الإصدار 2018-06-30 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0092$ 0.0092 $ 0.0092 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MX Token هي $ 149.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.13M. العرض المتداول لـ MX يبلغ 91.84M، مع إجمالي عرض 409024834. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 673.56M.