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MUBARAK السعر(MUBARAK)

USD

مخطط أسعار MUBARAK (MUBARAK) المباشر

$0.029932
$0.029932$0.029932
-3.18%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول MUBARAK

السعر الحالي لـ MUBARAK (MUBARAK) اليوم هو 0.029932 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 29.93M USD. يتم تحديث سعر من MUBARAK إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق MUBARAK:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 575.45K USD
- تغير سعر MUBARAK خلال اليوم هو -3.18%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 1.00B USD

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MUBARAK أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار MUBARAK لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0009831-3.18%
30 يوم$ +0.023058+335.43%
60 يوم$ +0.027932+1,396.60%
90 يوم$ +0.027932+1,396.60%
تغير سعر MUBARAK اليوم

سجل اليوم MUBARAK تغيرًا $ -0.0009831 (-3.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MUBARAK لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.023058 (+335.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MUBARAK لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MUBARAK تغييرًا في $ +0.027932 (+1,396.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MUBARAK لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.027932 (+1,396.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

MUBARAK معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار MUBARAK: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.028838
$ 0.028838$ 0.028838

$ 0.031937
$ 0.031937$ 0.031937

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

-0.40%

-3.18%

-27.46%

MUBARAK معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 29.93M
$ 29.93M$ 29.93M

$ 575.45K
$ 575.45K$ 575.45K

1.00B
1.00B 1.00B

ما هو MUBARAK ( MUBARAK )

يرمز MUBARAK إلى "الاحتفال" أو "التبريك"، مما يعكس معاني الفرح والتفاؤل في الشرق الأوسط.

متوفر MUBARAK على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MUBARAK الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MUBARAK سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر MUBARAK

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MUBARAK، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ MUBARAK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMUBARAK.

سجل أسعار MUBARAK

يوفر تتبع مسار سعر MUBARAK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ MUBARAK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MUBARAK.

كيفية شراء MUBARAK ( MUBARAK )

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عملة MUBARAK إلى العملات المحلية

1 MUBARAK إلى VND
767.486412
1 MUBARAK إلى AUD
A$0.04759188
1 MUBARAK إلى GBP
0.02274832
1 MUBARAK إلى EUR
0.02634016
1 MUBARAK إلى USD
$0.029932
1 MUBARAK إلى MYR
RM0.13229944
1 MUBARAK إلى TRY
1.13502144
1 MUBARAK إلى JPY
¥4.29554132
1 MUBARAK إلى RUB
2.48974376
1 MUBARAK إلى INR
2.57295472
1 MUBARAK إلى IDR
Rp498.86646712
1 MUBARAK إلى KRW
42.5169094
1 MUBARAK إلى PHP
1.71151176
1 MUBARAK إلى EGP
￡E.1.53491296
1 MUBARAK إلى BRL
R$0.17540152
1 MUBARAK إلى CAD
C$0.04130616
1 MUBARAK إلى BDT
3.629255
1 MUBARAK إلى NGN
47.58649224
1 MUBARAK إلى UAH
1.23649092
1 MUBARAK إلى VES
Bs2.125172
1 MUBARAK إلى PKR
Rs8.37467428
1 MUBARAK إلى KZT
15.43653104
1 MUBARAK إلى THB
฿1.00182404
1 MUBARAK إلى TWD
NT$0.96889884
1 MUBARAK إلى AED
د.إ0.10985044
1 MUBARAK إلى CHF
Fr0.02424492
1 MUBARAK إلى HKD
HK$0.231973
1 MUBARAK إلى MAD
.د.م0.27776896
1 MUBARAK إلى MXN
$0.6076196

MUBARAK المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MUBARAK، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MUBARAK الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

MUBARAK
USD

1 MUBARAK = 0.029932 USD

تداول

USDTMUBARAK
$0.029932
$0.029932$0.029932
+2.41%

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