سعر Orchid اليوم

السعر المباشر لمشروع Orchid (OXT) اليوم هو $ 0.007496، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OXT الحالي إلى USD هو $ 0.007496 لكل OXT.

يحتل Orchid حاليًا المرتبة #1086 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.48M، مع عرض متداول قدره 997.21M OXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OXT بين $ 0.007187 (أدنى) و$ 0.007809 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.01620042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0062010533503195.

على المدى القصير، تحرك OXT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-24.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.32K.

معلومات سوق Orchid (OXT)

التصنيف No.1086 القيمة السوقية $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M الحجم (24 ساعة) $ 60.32K$ 60.32K $ 60.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.50M$ 7.50M $ 7.50M إمداد دورة التداول 997.21M 997.21M 997.21M إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 تاريخ الإصدار 2017-10-01 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Orchid هي $ 7.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.32K. العرض المتداول لـ OXT يبلغ 997.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.50M.