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سعر Orchid المباشر اليوم هو 0.007496 USD. القيمة السوقية لـ OXT هي 7,475,120.89967221446424 USD. تابع تحديثات أسعار OXT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Orchid المباشر اليوم هو 0.007496 USD. القيمة السوقية لـ OXT هي 7,475,120.89967221446424 USD. تابع تحديثات أسعار OXT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OXT

معلومات سعر OXT

ما هو OXT

الوثيقة البيضاء لـ OXT

الموقع الرسمي لـ OXT

اقتصاد توكن OXT

توقعات سعر OXT

سجل OXT

دليل شراء OXT

محول عملة OXT إلى الفيات

عقود OXT الفورية

OXT عقود USDT-M الآجلة

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شعار Orchid

سعر Orchid (OXT)

السعر المباشر لـ 1 OXT إلى USD:

$0.007504
$0.007504$0.007504
+1.43%1D
USD
مخطط أسعار Orchid (OXT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:21:35 (UTC+8)

سعر Orchid اليوم

السعر المباشر لمشروع Orchid (OXT) اليوم هو $ 0.007496، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OXT الحالي إلى USD هو $ 0.007496 لكل OXT.

يحتل Orchid حاليًا المرتبة #1086 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.48M، مع عرض متداول قدره 997.21M OXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OXT بين $ 0.007187 (أدنى) و$ 0.007809 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.01620042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0062010533503195.

على المدى القصير، تحرك OXT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-24.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.32K.

معلومات سوق Orchid (OXT)

No.1086

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

$ 7.50M
$ 7.50M$ 7.50M

997.21M
997.21M 997.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2017-10-01 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Orchid هي $ 7.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.32K. العرض المتداول لـ OXT يبلغ 997.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.50M.

سجل سعر Orchid بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.007187
$ 0.007187$ 0.007187
24 ساعة منخفض
$ 0.007809
$ 0.007809$ 0.007809
24 ساعة مرتفع

$ 0.007187
$ 0.007187$ 0.007187

$ 0.007809
$ 0.007809$ 0.007809

$ 1.01620042
$ 1.01620042$ 1.01620042

$ 0.0062010533503195
$ 0.0062010533503195$ 0.0062010533503195

+0.09%

+1.43%

-24.97%

-24.97%

سجل سعر Orchid (OXT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Orchid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00010579+1.43%
30 يوم$ -0.010866-59.18%
60 يوم$ +0.000593+8.59%
90 يوم$ -0.002347-23.85%
تغير سعر Orchid اليوم

سجل اليوم OXT تغيرًا $ +0.00010579 (+1.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Orchid لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.010866 (-59.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Orchid لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OXT تغييرًا في $ +0.000593 (+8.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Orchid لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002347 (-23.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Orchid (OXT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Orchid.

تحليل Orchid

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Orchid الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Orchid اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OXT: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

**هيكل السوق** OXT_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.010368 يقع أعلى المركز المركزي عند 0.00985 بنسبة 5.3%، وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R2 عند 0.01002. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا شرائيًا متماسكًا، بينما تسجل مجموعة مؤشرات EMA تكوينًا شرائيًا بمستوى 1-2، مما يشير إلى أن نظام المتوسطات يسير في اتجاه صعودي. **حالة الزخم** ما زال مؤشر MACD يحافظ على حالة التقاطع الصاعد، مع ترتيب متزامن لخطي المؤشر السريع والبطيء. يتحرك مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، فيما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص المعلومات، مما يمنع تحديد مستويات الزخم على المدى القصير. كما أن مؤشر التذبذب BOLL غير متوفر، ما يؤدي إلى وجود فجوة معلوماتية بشأن درجة تركّز الزخم. **المستويات الرئيسية** على الجانب العلوي، يُعد مستوى R2 عند 0.01002 أقرب نقطة للاختبار العكسي، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.5%. أما المركز المركزي عند 0.00985 فيشكل نقطة أولى لمراقبة عمليات الارتداد، ويقع على بعد 5.3% من السعر الحالي. وعلى الجانب السفلي، يُعتبر مستوى S1 عند 0.00978 أقرب دعم محلي، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.7%، بينما يمثل مستوى S2 عند 0.00968 دعمًا بعيدًا، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 6.7%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Orchid؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Orchid (OXT):

1. اعتماد الشبكة واستخدام خدمات VPN الخاصة بـ Orchid
2. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وتحركات سعر بيتكوين
3. أداء قطاع عملات الخصوصية والتطورات التنظيمية
4. ديناميات المعروض من الرموز وآليات المشاركة في الحوكمة
5. إعلانات الشراكات والتطورات التقنية
6. حجم التداول والسيولة على البورصات
7. المنافسة من المشاريع الأخرى التي تركز على الخصوصية
8. الطلب العام على حلول الخصوصية اللامركزية

لماذا يريد الناس معرفة سعر Orchid اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر أوركيد (OXT) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. يُستخدَم OXT في خدمة VPN اللامركزية الخاصة بـ Orchid، لذا فإن السعر يؤثر في تكاليف الاستخدام. ويتابع المتداولون التقلبات اليومية بهدف اقتناص فرص الربح.

توقعات أسعار Orchid

Orchid (OXT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OXT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOrchid (OXT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Orchid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Orchid الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OXT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Orchid.

كيفية شراء واستثمار Orchid في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Orchid؟ شراء OXT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Orchid. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Orchid (OXT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Orchid فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Orchid (OXT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Orchid

يسمح لك امتلاك Orchid بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Orchid (OXT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Orchid ( OXT )

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Orchid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Orchid الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

DePINEthereum EcosystemMade in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Orchid

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:21:35 (UTC+8)

تحديثات Orchid (OXT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Orchid

OXT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OXT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OXT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Orchid (OXT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Orchid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOXT
$0.007505
$0.007505$0.007505
+1.54%
8.23M (USDT)
/ETHOXT
$0.000003937
$0.000003937$0.000003937
+0.71%
659.55K (USDT)

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USD
USD

1 OXT = 0.007496 USD