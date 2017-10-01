سعر Orchid (OXT)
السعر المباشر لمشروع Orchid (OXT) اليوم هو $ 0.007496، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OXT الحالي إلى USD هو $ 0.007496 لكل OXT.
يحتل Orchid حاليًا المرتبة #1086 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.48M، مع عرض متداول قدره 997.21M OXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OXT بين $ 0.007187 (أدنى) و$ 0.007809 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.01620042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0062010533503195.
على المدى القصير، تحرك OXT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-24.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.32K.
No.1086
2017-10-01 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Orchid هي $ 7.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.32K. العرض المتداول لـ OXT يبلغ 997.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.50M.
+0.09%
+1.43%
-24.97%
-24.97%
تتبع تغيرات أسعار Orchid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010579
|+1.43%
|30 يوم
|$ -0.010866
|-59.18%
|60 يوم
|$ +0.000593
|+8.59%
|90 يوم
|$ -0.002347
|-23.85%
سجل اليوم OXT تغيرًا $ +0.00010579 (+1.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.010866 (-59.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OXT تغييرًا في $ +0.000593 (+8.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002347 (-23.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Orchid الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OXT: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
**هيكل السوق** OXT_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.010368 يقع أعلى المركز المركزي عند 0.00985 بنسبة 5.3%، وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R2 عند 0.01002. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا شرائيًا متماسكًا، بينما تسجل مجموعة مؤشرات EMA تكوينًا شرائيًا بمستوى 1-2، مما يشير إلى أن نظام المتوسطات يسير في اتجاه صعودي. **حالة الزخم** ما زال مؤشر MACD يحافظ على حالة التقاطع الصاعد، مع ترتيب متزامن لخطي المؤشر السريع والبطيء. يتحرك مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، فيما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص المعلومات، مما يمنع تحديد مستويات الزخم على المدى القصير. كما أن مؤشر التذبذب BOLL غير متوفر، ما يؤدي إلى وجود فجوة معلوماتية بشأن درجة تركّز الزخم. **المستويات الرئيسية** على الجانب العلوي، يُعد مستوى R2 عند 0.01002 أقرب نقطة للاختبار العكسي، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.5%. أما المركز المركزي عند 0.00985 فيشكل نقطة أولى لمراقبة عمليات الارتداد، ويقع على بعد 5.3% من السعر الحالي. وعلى الجانب السفلي، يُعتبر مستوى S1 عند 0.00978 أقرب دعم محلي، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.7%، بينما يمثل مستوى S2 عند 0.00968 دعمًا بعيدًا، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 6.7%.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Orchid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Orchid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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