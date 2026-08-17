سعر Creo Engine (CREO)
السعر المباشر لمشروع Creo Engine (CREO) اليوم هو $ 0.0006232، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CREO الحالي إلى USD هو $ 0.0006232 لكل CREO.
يحتل Creo Engine حاليًا المرتبة #2190 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 429.31K، مع عرض متداول قدره 688.89M CREO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CREO بين $ 0.0006224 (أدنى) و$ 0.0006285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2026071197050018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00073832536811534.
على المدى القصير، تحرك CREO بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.48K.
No.2190
68.88%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Creo Engine هي $ 429.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.48K. العرض المتداول لـ CREO يبلغ 688.89M، مع إجمالي عرض 788886709. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 623.20K.
-0.18%
-0.65%
-2.25%
-2.25%
تتبع تغيرات أسعار Creo Engine لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000004077
|-0.65%
|30 يوم
|$ -0.0001433
|-18.70%
|60 يوم
|$ -0.0001203
|-16.19%
|90 يوم
|$ -0.0002287
|-26.85%
سجل اليوم CREO تغيرًا $ -0.000004077 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001433 (-18.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CREO تغييرًا في $ -0.0001203 (-16.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0002287 (-26.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Creo Engine نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Creo Engine، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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