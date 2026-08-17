سعر Creo Engine اليوم

السعر المباشر لمشروع Creo Engine (CREO) اليوم هو $ 0.0006232، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CREO الحالي إلى USD هو $ 0.0006232 لكل CREO.

يحتل Creo Engine حاليًا المرتبة #2190 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 429.31K، مع عرض متداول قدره 688.89M CREO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CREO بين $ 0.0006224 (أدنى) و$ 0.0006285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2026071197050018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00073832536811534.

على المدى القصير، تحرك CREO بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.48K.

معلومات سوق Creo Engine (CREO)

التصنيف No.2190 القيمة السوقية $ 429.31K$ 429.31K $ 429.31K الحجم (24 ساعة) $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 623.20K$ 623.20K $ 623.20K إمداد دورة التداول 688.89M 688.89M 688.89M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 788,886,709 788,886,709 788,886,709 معدل التداول 68.88% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Creo Engine هي $ 429.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.48K. العرض المتداول لـ CREO يبلغ 688.89M، مع إجمالي عرض 788886709. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 623.20K.