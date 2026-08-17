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سعر Creo Engine المباشر اليوم هو 0.0006232 USD. القيمة السوقية لـ CREO هي 429,314.1970488 USD. تابع تحديثات أسعار CREO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Creo Engine المباشر اليوم هو 0.0006232 USD. القيمة السوقية لـ CREO هي 429,314.1970488 USD. تابع تحديثات أسعار CREO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CREO

معلومات سعر CREO

ما هو CREO

الوثيقة البيضاء لـ CREO

الموقع الرسمي لـ CREO

اقتصاد توكن CREO

توقعات سعر CREO

سجل CREO

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شعار Creo Engine

سعر Creo Engine (CREO)

السعر المباشر لـ 1 CREO إلى USD:

$0.0006232
$0.0006232$0.0006232
-0.65%1D
USD
مخطط أسعار Creo Engine (CREO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:54:53 (UTC+8)

سعر Creo Engine اليوم

السعر المباشر لمشروع Creo Engine (CREO) اليوم هو $ 0.0006232، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CREO الحالي إلى USD هو $ 0.0006232 لكل CREO.

يحتل Creo Engine حاليًا المرتبة #2190 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 429.31K، مع عرض متداول قدره 688.89M CREO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CREO بين $ 0.0006224 (أدنى) و$ 0.0006285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2026071197050018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00073832536811534.

على المدى القصير، تحرك CREO بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.48K.

معلومات سوق Creo Engine (CREO)

No.2190

$ 429.31K
$ 429.31K$ 429.31K

$ 32.48K
$ 32.48K$ 32.48K

$ 623.20K
$ 623.20K$ 623.20K

688.89M
688.89M 688.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

68.88%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Creo Engine هي $ 429.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.48K. العرض المتداول لـ CREO يبلغ 688.89M، مع إجمالي عرض 788886709. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 623.20K.

سجل سعر Creo Engine بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006224
$ 0.0006224$ 0.0006224
24 ساعة منخفض
$ 0.0006285
$ 0.0006285$ 0.0006285
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006224
$ 0.0006224$ 0.0006224

$ 0.0006285
$ 0.0006285$ 0.0006285

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018$ 0.2026071197050018

$ 0.00073832536811534
$ 0.00073832536811534$ 0.00073832536811534

-0.18%

-0.65%

-2.25%

-2.25%

سجل سعر Creo Engine (CREO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Creo Engine لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000004077-0.65%
30 يوم$ -0.0001433-18.70%
60 يوم$ -0.0001203-16.19%
90 يوم$ -0.0002287-26.85%
تغير سعر Creo Engine اليوم

سجل اليوم CREO تغيرًا $ -0.000004077 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Creo Engine لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001433 (-18.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Creo Engine لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CREO تغييرًا في $ -0.0001203 (-16.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Creo Engine لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0002287 (-26.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Creo Engine (CREO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Creo Engine.

تحليل Creo Engine

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Creo Engine الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Creo Engine؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز كريو إنجين (CREO):

1. اعتماد النظام البيئي للألعاب - نمو عدد المستخدمين ومستوى تفاعلهم على منصة الألعاب القائمة على بلوك تشين الخاصة بـ Creo.
2. الطلب على فائدة الرمز - الاستخدام في عمليات الشراء داخل اللعبة، ومعاملات NFT، ومكافآت الحصص.
3. إعلانات الشراكات - التعاون مع مطوري الألعاب ومشاريع البلوك تشين.
4. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
5. آليات العرض للرمز - آليات الحرق وفترات الحجز لعملية الحصص التي تؤثر في المعروض المتداول.
6. المنافسة - الأداء مقارنةً بالرموز الأخرى الخاصة بالألعاب مثل AXS وSAND.
7. مراحل التطوير - الإصدارات الجديدة من الألعاب والتحديثات الخاصة بالمنصة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Creo Engine اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر CREO اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، ومراقبة التقلبات، وتقييم اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن حيازاتهم من CREO.

توقعات أسعار Creo Engine

Creo Engine (CREO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CREO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCreo Engine (CREO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Creo Engine نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Creo Engine الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CREO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Creo Engine.

كيفية شراء واستثمار Creo Engine في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Creo Engine؟ شراء CREO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Creo Engine. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Creo Engine (CREO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Creo Engine فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Creo Engine (CREO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Creo Engine

يسمح لك امتلاك Creo Engine بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Creo Engine ( CREO )

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Creo Engine، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Creo Engine الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Creo Engine

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:54:53 (UTC+8)

تحديثات Creo Engine (CREO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CREO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CREO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CREO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Creo Engine (CREO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Creo Engine المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCREO
$0.0006231
$0.0006231$0.0006231
-0.66%
52.01M (USDT)

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