سعر CEEK اليوم

السعر المباشر لمشروع CEEK (CEEK) اليوم هو $ 0.002642، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CEEK الحالي إلى USD هو $ 0.002642 لكل CEEK.

يحتل CEEK حاليًا المرتبة #1594 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.13M، مع عرض متداول قدره 805.72M CEEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CEEK بين $ 0.002598 (أدنى) و$ 0.002738 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.19692027294679274، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000948043686336.

على المدى القصير، تحرك CEEK بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-5.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.20K.

معلومات سوق CEEK (CEEK)

التصنيف No.1594 القيمة السوقية $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M الحجم (24 ساعة) $ 58.20K$ 58.20K $ 58.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M إمداد دورة التداول 805.72M 805.72M 805.72M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 80.57% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ CEEK هي $ 2.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.20K. العرض المتداول لـ CEEK يبلغ 805.72M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64M.