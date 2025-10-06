سعر PepsiCo المباشر اليوم هو 150.59 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PEPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PEPON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PepsiCo المباشر اليوم هو 150.59 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PEPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PEPON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PEPON

معلومات سعر PEPON

الموقع الرسمي لـ PEPON

اقتصاد توكن PEPON

توقعات سعر PEPON

سجل PEPON

دليل شراء PEPON

محول عملة PEPON إلى الفيات

PEPON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار PepsiCo

PepsiCo السعر(PEPON)

السعر المباشر لـ 1 PEPON إلى USD:

$150.58
$150.58$150.58
-2.09%1D
USD
مخطط أسعار PepsiCo (PEPON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:37:17 (UTC+8)

معلومات سعر PepsiCo (PEPON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 150.52
$ 150.52$ 150.52
24 ساعة منخفض
$ 154.76
$ 154.76$ 154.76
24 ساعة مرتفع

$ 150.52
$ 150.52$ 150.52

$ 154.76
$ 154.76$ 154.76

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.30%

-2.09%

-2.40%

-2.40%

سعر PepsiCo (PEPON) في الوقت الحقيقي هو $ 150.59. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEPON بين أدنى سعر $ 150.52 وأعلى سعر $ 154.76، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEPON على الإطلاق هو $ 156.71583734346297، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 139.61853462367836.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEPON -0.30% على مدار الساعة الماضية، -2.09% على مدار 24 ساعة، و -2.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PepsiCo (PEPON)

No.1779

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

$ 61.97K
$ 61.97K$ 61.97K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

15.34K
15.34K 15.34K

15,342.03847279
15,342.03847279 15,342.03847279

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ PepsiCo هي $ 2.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.97K. العرض المتداول لـ PEPON يبلغ 15.34K، مع إجمالي عرض 15342.03847279. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.

سجل سعر PepsiCo (PEPON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PepsiCo لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -3.2143-2.09%
30 يوم$ +9.01+6.36%
60 يوم$ +50.59+50.59%
90 يوم$ +50.59+50.59%
تغير سعر PepsiCo اليوم

سجل اليوم PEPON تغيرًا $ -3.2143 (-2.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PepsiCo لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +9.01 (+6.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PepsiCo لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PEPON تغييرًا في $ +50.59 (+50.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PepsiCo لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +50.59 (+50.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PepsiCo (PEPON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PepsiCo.

ما هو PepsiCo ( PEPON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر PepsiCo على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PepsiCo الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PEPONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PepsiCo على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PepsiCo سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر PepsiCo (USD)

كم ستكون قيمة PepsiCo (PEPON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PepsiCo (PEPON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PepsiCo.

تحقق الآن من توقعات سعر PepsiCo!

توكنوميكس PepsiCo (PEPON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PepsiCo (PEPON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PEPON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PepsiCo ( PEPON )

هل تبحث عن كيفية شراء PepsiCo؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PepsiCo على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PEPON إلى العملات المحلية

1 PepsiCo (PEPON) إلى VND
3,962,775.85
1 PepsiCo (PEPON) إلى AUD
A$227.3909
1 PepsiCo (PEPON) إلى GBP
112.9425
1 PepsiCo (PEPON) إلى EUR
128.0015
1 PepsiCo (PEPON) إلى USD
$150.59
1 PepsiCo (PEPON) إلى MYR
RM630.9721
1 PepsiCo (PEPON) إلى TRY
6,317.2505
1 PepsiCo (PEPON) إلى JPY
¥22,889.68
1 PepsiCo (PEPON) إلى ARS
ARS$221,781.4225
1 PepsiCo (PEPON) إلى RUB
11,932.7516
1 PepsiCo (PEPON) إلى INR
13,285.0498
1 PepsiCo (PEPON) إلى IDR
Rp2,509,832.3294
1 PepsiCo (PEPON) إلى PHP
8,847.1625
1 PepsiCo (PEPON) إلى EGP
￡E.7,136.4601
1 PepsiCo (PEPON) إلى BRL
R$805.6565
1 PepsiCo (PEPON) إلى CAD
C$209.3201
1 PepsiCo (PEPON) إلى BDT
18,435.2278
1 PepsiCo (PEPON) إلى NGN
219,198.804
1 PepsiCo (PEPON) إلى COP
$579,191.7285
1 PepsiCo (PEPON) إلى ZAR
R.2,579.6067
1 PepsiCo (PEPON) إلى UAH
6,341.3449
1 PepsiCo (PEPON) إلى TZS
T.Sh.370,910.6995
1 PepsiCo (PEPON) إلى VES
Bs32,678.03
1 PepsiCo (PEPON) إلى CLP
$141,705.19
1 PepsiCo (PEPON) إلى PKR
Rs42,695.2768
1 PepsiCo (PEPON) إلى KZT
80,356.3299
1 PepsiCo (PEPON) إلى THB
฿4,858.0334
1 PepsiCo (PEPON) إلى TWD
NT$4,603.5363
1 PepsiCo (PEPON) إلى AED
د.إ552.6653
1 PepsiCo (PEPON) إلى CHF
Fr118.9661
1 PepsiCo (PEPON) إلى HKD
HK$1,170.0843
1 PepsiCo (PEPON) إلى AMD
֏57,697.0526
1 PepsiCo (PEPON) إلى MAD
.د.م1,389.9457
1 PepsiCo (PEPON) إلى MXN
$2,776.8796
1 PepsiCo (PEPON) إلى SAR
ريال563.2066
1 PepsiCo (PEPON) إلى ETB
Br22,839.9853
1 PepsiCo (PEPON) إلى KES
KSh19,454.7221
1 PepsiCo (PEPON) إلى JOD
د.أ106.76831
1 PepsiCo (PEPON) إلى PLN
546.6417
1 PepsiCo (PEPON) إلى RON
лв656.5724
1 PepsiCo (PEPON) إلى SEK
kr1,409.5224
1 PepsiCo (PEPON) إلى BGN
лв252.9912
1 PepsiCo (PEPON) إلى HUF
Ft50,262.4243
1 PepsiCo (PEPON) إلى CZK
3,145.8251
1 PepsiCo (PEPON) إلى KWD
د.ك46.08054
1 PepsiCo (PEPON) إلى ILS
489.4175
1 PepsiCo (PEPON) إلى BOB
Bs1,040.5769
1 PepsiCo (PEPON) إلى AZN
256.003
1 PepsiCo (PEPON) إلى TJS
SM1,391.4516
1 PepsiCo (PEPON) إلى GEL
409.6048
1 PepsiCo (PEPON) إلى AOA
Kz137,273.3263
1 PepsiCo (PEPON) إلى BHD
.د.ب56.62184
1 PepsiCo (PEPON) إلى BMD
$150.59
1 PepsiCo (PEPON) إلى DKK
kr965.2819
1 PepsiCo (PEPON) إلى HNL
L3,966.5406
1 PepsiCo (PEPON) إلى MUR
6,853.3509
1 PepsiCo (PEPON) إلى NAD
$2,600.6893
1 PepsiCo (PEPON) إلى NOK
kr1,502.8882
1 PepsiCo (PEPON) إلى NZD
$259.0148
1 PepsiCo (PEPON) إلى PAB
B/.150.59
1 PepsiCo (PEPON) إلى PGK
K633.9839
1 PepsiCo (PEPON) إلى QAR
ر.ق548.1476
1 PepsiCo (PEPON) إلى RSD
дин.15,171.9425
1 PepsiCo (PEPON) إلى UZS
soʻm1,814,336.9321
1 PepsiCo (PEPON) إلى ALL
L12,509.5113
1 PepsiCo (PEPON) إلى ANG
ƒ269.5561
1 PepsiCo (PEPON) إلى AWG
ƒ271.062
1 PepsiCo (PEPON) إلى BBD
$301.18
1 PepsiCo (PEPON) إلى BAM
KM251.4853
1 PepsiCo (PEPON) إلى BIF
Fr444,089.91
1 PepsiCo (PEPON) إلى BND
$194.2611
1 PepsiCo (PEPON) إلى BSD
$150.59
1 PepsiCo (PEPON) إلى JMD
$24,166.6832
1 PepsiCo (PEPON) إلى KHR
607,216.5275
1 PepsiCo (PEPON) إلى KMF
Fr63,398.39
1 PepsiCo (PEPON) إلى LAK
3,273,695.5867
1 PepsiCo (PEPON) إلى LKR
රු45,868.2081
1 PepsiCo (PEPON) إلى MDL
L2,554.0064
1 PepsiCo (PEPON) إلى MGA
Ar672,275.9252
1 PepsiCo (PEPON) إلى MOP
P1,206.2259
1 PepsiCo (PEPON) إلى MVR
2,304.027
1 PepsiCo (PEPON) إلى MWK
MK261,440.8049
1 PepsiCo (PEPON) إلى MZN
MT9,622.701
1 PepsiCo (PEPON) إلى NPR
रु21,278.367
1 PepsiCo (PEPON) إلى PYG
1,067,984.28
1 PepsiCo (PEPON) إلى RWF
Fr218,807.27
1 PepsiCo (PEPON) إلى SBD
$1,237.8498
1 PepsiCo (PEPON) إلى SCR
2,090.1892
1 PepsiCo (PEPON) إلى SRD
$5,954.3286
1 PepsiCo (PEPON) إلى SVC
$1,317.6625
1 PepsiCo (PEPON) إلى SZL
L2,600.6893
1 PepsiCo (PEPON) إلى TMT
m527.065
1 PepsiCo (PEPON) إلى TND
د.ت442.13224
1 PepsiCo (PEPON) إلى TTD
$1,022.5061
1 PepsiCo (PEPON) إلى UGX
Sh524,655.56
1 PepsiCo (PEPON) إلى XAF
Fr84,782.17
1 PepsiCo (PEPON) إلى XCD
$406.593
1 PepsiCo (PEPON) إلى XOF
Fr84,782.17
1 PepsiCo (PEPON) إلى XPF
Fr15,360.18
1 PepsiCo (PEPON) إلى BWP
P2,142.8957
1 PepsiCo (PEPON) إلى BZD
$302.6859
1 PepsiCo (PEPON) إلى CVE
$14,256.3553
1 PepsiCo (PEPON) إلى DJF
Fr26,805.02
1 PepsiCo (PEPON) إلى DOP
$9,646.7954
1 PepsiCo (PEPON) إلى DZD
د.ج19,561.641
1 PepsiCo (PEPON) إلى FJD
$338.8275
1 PepsiCo (PEPON) إلى GNF
Fr1,309,380.05
1 PepsiCo (PEPON) إلى GTQ
Q1,153.5194
1 PepsiCo (PEPON) إلى GYD
$31,536.5578
1 PepsiCo (PEPON) إلى ISK
kr18,522.57

PepsiCo المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PepsiCo، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب PepsiCo الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PepsiCo

كم يساوي PepsiCo (PEPON) اليوم؟
سعر PEPON المباشر في USD هو USD 150.59، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PEPON إلى USD الحالي؟
سعر PEPON إلى USD الحالي هو $ 150.59. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PepsiCo ؟
القيمة السوقية لعملة PEPON هي $ 2.31M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PEPON؟
العرض المتداول لتوكن PEPON هو 15.34K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PEPON؟
حقق PEPON سعرًا قياسيًا قدره 156.71583734346297 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PEPON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 139.61853462367836 PEPON.
ما هو حجم تداول PEPON؟
حجم تداول PEPON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 61.97K USD.
هل سترتفع PEPON هذا العام؟
قد يرتفع PEPON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PEPON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:37:17 (UTC+8)

تحديثات PepsiCo (PEPON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PEPON إلى USD

المبلغ

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 150.59 USD

تداول PEPON

/USDTPEPON
$150.58
$150.58$150.58
-2.16%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,351.50
$113,351.50$113,351.50

-1.12%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.49
$4,021.49$4,021.49

-1.83%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04534
$0.04534$0.04534

-2.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.59
$195.59$195.59

-1.66%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4800
$3.4800$3.4800

-9.78%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.49
$4,021.49$4,021.49

-1.83%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,351.50
$113,351.50$113,351.50

-1.12%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.59
$195.59$195.59

-1.66%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6308
$2.6308$2.6308

-0.19%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19408
$0.19408$0.19408

-2.84%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002190
$0.00002190$0.00002190

+236.92%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.337
$2.337$2.337

+211.60%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000234
$0.0000000234$0.0000000234

+172.09%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.005100
$0.005100$0.005100

+104.00%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000090
$0.0000000000000000090$0.0000000000000000090

+100.00%