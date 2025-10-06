سعر Alphabet Class A المباشر اليوم هو 269.7 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOGLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOGLON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Alphabet Class A المباشر اليوم هو 269.7 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOGLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOGLON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Alphabet Class A

Alphabet Class A السعر(GOOGLON)

السعر المباشر لـ 1 GOOGLON إلى USD:

$269.66
$269.66$269.66
+0.99%1D
USD
مخطط أسعار Alphabet Class A (GOOGLON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:55 (UTC+8)

معلومات سعر Alphabet Class A (GOOGLON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 264.97
$ 264.97$ 264.97
24 ساعة منخفض
$ 271.5
$ 271.5$ 271.5
24 ساعة مرتفع

$ 264.97
$ 264.97$ 264.97

$ 271.5
$ 271.5$ 271.5

$ 271.0591247188732
$ 271.0591247188732$ 271.0591247188732

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

+0.13%

+0.99%

+5.88%

+5.88%

سعر Alphabet Class A (GOOGLON) في الوقت الحقيقي هو $ 269.7. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOOGLON بين أدنى سعر $ 264.97 وأعلى سعر $ 271.5، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOOGLON على الإطلاق هو $ 271.0591247188732، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 225.81003632470686.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOOGLON +0.13% على مدار الساعة الماضية، +0.99% على مدار 24 ساعة، و +5.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1815

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

8.09K
8.09K 8.09K

8,094.10371595
8,094.10371595 8,094.10371595

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Alphabet Class A هي $ 2.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.81K. العرض المتداول لـ GOOGLON يبلغ 8.09K، مع إجمالي عرض 8094.10371595. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.

سجل سعر Alphabet Class A (GOOGLON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alphabet Class A لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.6435+0.99%
30 يوم$ +21.76+8.77%
60 يوم$ +89.7+49.83%
90 يوم$ +89.7+49.83%
تغير سعر Alphabet Class A اليوم

سجل اليوم GOOGLON تغيرًا $ +2.6435 (+0.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alphabet Class A لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +21.76 (+8.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alphabet Class A لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOOGLON تغييرًا في $ +89.7 (+49.83%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alphabet Class A لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +89.7 (+49.83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Alphabet Class A (GOOGLON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Alphabet Class A.

ما هو Alphabet Class A ( GOOGLON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Alphabet Class A على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alphabet Class A الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GOOGLONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Alphabet Class A على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Alphabet Class A سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Alphabet Class A (USD)

كم ستكون قيمة Alphabet Class A (GOOGLON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alphabet Class A (GOOGLON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alphabet Class A.

تحقق الآن من توقعات سعر Alphabet Class A!

توكنوميكس Alphabet Class A (GOOGLON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alphabet Class A (GOOGLON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOOGLON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Alphabet Class A ( GOOGLON )

هل تبحث عن كيفية شراء Alphabet Class A؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alphabet Class A على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GOOGLON إلى العملات المحلية

1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى VND
7,097,155.5
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AUD
A$407.247
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى GBP
202.275
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى EUR
229.245
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى USD
$269.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MYR
RM1,130.043
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TRY
11,313.915
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى JPY
¥40,994.4
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ARS
ARS$397,200.675
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى RUB
21,368.331
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى INR
23,803.722
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى IDR
Rp4,494,998.202
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PHP
15,834.087
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى EGP
￡E.12,775.689
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BRL
R$1,442.895
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى CAD
C$374.883
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BDT
33,016.674
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى NGN
392,575.32
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى COP
$1,041,311.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ZAR
R.4,619.961
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى UAH
11,357.067
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TZS
T.Sh.664,284.585
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى VES
Bs58,524.9
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى CLP
$253,787.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PKR
Rs76,465.344
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى KZT
143,914.617
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى THB
฿8,714.007
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TWD
NT$8,242.032
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AED
د.إ989.799
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى CHF
Fr213.063
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى HKD
HK$2,095.569
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AMD
֏103,332.858
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MAD
.د.م2,489.331
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MXN
$4,973.268
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SAR
ريال1,011.375
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ETB
Br40,905.399
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى KES
KSh34,842.543
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى JOD
د.أ191.2173
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PLN
979.011
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى RON
лв1,178.589
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SEK
kr2,532.483
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BGN
лв453.096
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى HUF
Ft90,017.769
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى CZK
5,636.73
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى KWD
د.ك82.5282
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ILS
876.525
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BOB
Bs1,863.627
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AZN
458.49
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TJS
SM2,492.028
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى GEL
733.584
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AOA
Kz245,850.429
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BHD
.د.ب101.4072
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BMD
$269.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى DKK
kr1,731.474
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى HNL
L7,103.898
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MUR
12,274.047
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى NAD
$4,657.719
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى NOK
kr2,691.606
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى NZD
$463.884
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PAB
B/.269.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PGK
K1,135.437
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى QAR
ر.ق981.708
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى RSD
дин.27,169.578
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى UZS
soʻm3,249,396.843
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ALL
L22,403.979
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ANG
ƒ482.763
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى AWG
ƒ485.46
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BBD
$539.4
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BAM
KM450.399
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BIF
Fr795,345.3
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BND
$347.913
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BSD
$269.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى JMD
$43,281.456
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى KHR
1,087,497.825
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى KMF
Fr113,543.7
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى LAK
5,863,043.361
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى LKR
රු82,147.923
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MDL
L4,584.9
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MGA
Ar1,204,016.316
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MOP
P2,160.297
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MVR
4,126.41
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MWK
MK468,228.867
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى MZN
MT17,233.83
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى NPR
रु38,108.61
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى PYG
1,912,712.4
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى RWF
Fr391,874.1
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SBD
$2,216.934
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SCR
3,743.436
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SRD
$10,663.938
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SVC
$2,359.875
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى SZL
L4,657.719
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TMT
m943.95
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TND
د.ت791.8392
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى TTD
$1,831.263
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى UGX
Sh939,634.8
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى XAF
Fr152,110.8
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى XCD
$728.19
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى XOF
Fr152,110.8
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى XPF
Fr27,509.4
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BWP
P3,837.831
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى BZD
$542.097
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى CVE
$25,532.499
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى DJF
Fr48,006.6
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى DOP
$17,276.982
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى DZD
د.ج35,034.03
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى FJD
$606.825
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى GNF
Fr2,345,041.5
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى GTQ
Q2,065.902
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى GYD
$56,480.574
1 Alphabet Class A (GOOGLON) إلى ISK
kr33,173.1

Alphabet Class A المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alphabet Class A، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Alphabet Class A الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alphabet Class A

كم يساوي Alphabet Class A (GOOGLON) اليوم؟
سعر GOOGLON المباشر في USD هو USD 269.7، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOOGLON إلى USD الحالي؟
سعر GOOGLON إلى USD الحالي هو $ 269.7. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Alphabet Class A ؟
القيمة السوقية لعملة GOOGLON هي $ 2.18M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOOGLON؟
العرض المتداول لتوكن GOOGLON هو 8.09K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOOGLON؟
حقق GOOGLON سعرًا قياسيًا قدره 271.0591247188732 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOOGLON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 225.81003632470686 GOOGLON.
ما هو حجم تداول GOOGLON؟
حجم تداول GOOGLON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.81K USD.
هل سترتفع GOOGLON هذا العام؟
قد يرتفع GOOGLON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOOGLON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:55 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

المبلغ

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 269.7 USD

/USDTGOOGLON
$269.66
$269.66$269.66
+1.01%

