GOHOME

عملة ميم في طريقها لقلب سعر بيتكوين (جعل سعر 1 $GOHOME أعلى من سعر 1 $BTC). مستوحاة من صفحة 404 على موقع WhiteHouse.gov/es مع زر "GO HOME". نسمح لمن فاتتهم فرصة الحصول على بيتكوين بسعر 100 دولار بالثراء مع GOHOME. نؤمن بحقنا غير القابل للتصرف في إخبار الدخلاء غير المرغوب فيهم بـ $GOHOME.

اسم العملة المشفرةGOHOME

التصنيفNo.278

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض9,999,895.37

إجمالي العرض10,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق368.820720950202,2025-03-14

أدنى سعر0.002123814255824909,2025-01-21

البلوكتشين العامSOL

مقدمةعملة ميم في طريقها لقلب سعر بيتكوين (جعل سعر 1 $GOHOME أعلى من سعر 1 $BTC). مستوحاة من صفحة 404 على موقع WhiteHouse.gov/es مع زر "GO HOME". نسمح لمن فاتتهم فرصة الحصول على بيتكوين بسعر 100 دولار بالثراء مع GOHOME. نؤمن بحقنا غير القابل للتصرف في إخبار الدخلاء غير المرغوب فيهم بـ $GOHOME.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.