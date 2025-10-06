سعر Anoma المباشر اليوم هو 0.0393 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XAN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Anoma المباشر اليوم هو 0.0393 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XAN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن XAN

معلومات سعر XAN

الوثيقة البيضاء لـ XAN

الموقع الرسمي لـ XAN

اقتصاد توكن XAN

توقعات سعر XAN

سجل XAN

دليل شراء XAN

محول عملة XAN إلى الفيات

XAN العقود الفورية

XAN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Anoma

Anoma السعر(XAN)

السعر المباشر لـ 1 XAN إلى USD:

$0.03925
$0.03925$0.03925
-10.53%1D
USD
مخطط أسعار Anoma (XAN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:59 (UTC+8)

معلومات سعر Anoma (XAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0386
$ 0.0386$ 0.0386
24 ساعة منخفض
$ 0.04697
$ 0.04697$ 0.04697
24 ساعة مرتفع

$ 0.0386
$ 0.0386$ 0.0386

$ 0.04697
$ 0.04697$ 0.04697

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131$ 0.02529599016007131

+1.28%

-10.53%

-1.56%

-1.56%

سعر Anoma (XAN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0393. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XAN بين أدنى سعر $ 0.0386 وأعلى سعر $ 0.04697، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXAN على الإطلاق هو $ 0.2551582195617884، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02529599016007131.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XAN +1.28% على مدار الساعة الماضية، -10.53% على مدار 24 ساعة، و -1.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Anoma (XAN)

No.317

$ 98.25M
$ 98.25M$ 98.25M

$ 266.42K
$ 266.42K$ 266.42K

$ 393.00M
$ 393.00M$ 393.00M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Anoma هي $ 98.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 266.42K. العرض المتداول لـ XAN يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 393.00M.

سجل سعر Anoma (XAN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Anoma لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0046195-10.53%
30 يوم$ -0.0107-21.40%
60 يوم$ -0.0107-21.40%
90 يوم$ -0.0107-21.40%
تغير سعر Anoma اليوم

سجل اليوم XAN تغيرًا $ -0.0046195 (-10.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Anoma لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0107 (-21.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Anoma لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XAN تغييرًا في $ -0.0107 (-21.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Anoma لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0107 (-21.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Anoma (XAN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Anoma.

ما هو Anoma ( XAN )

مشروع Anoma هو نظام تشغيل لامركزي يُشغّل طبقة تطبيقات موحدة لجميع تقنيات Web3. مع Anoma، يُمكن للمطورين كتابة تطبيق واحد يعمل عبر أي سلسلة. يُحرر Anoma المطورين من تعقيدات البنية التحتية، مما يُمكّنهم من التركيز على ما هو أهم: بناء تطبيقات وتجارب مُحببة للمستخدمين. يُقدّم بنيةً مُتطورةً تُركّز على النوايا، مُحسّنةً لتطوير التطبيقات وتجربة المستخدم، مما يُمكّن Web3 من دعم منظومة تطبيقات غنية تُنافس أخيرًا وظائف وتجربة Web2.

متوفر Anoma على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Anoma الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XANلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Anoma على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Anoma سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Anoma (USD)

كم ستكون قيمة Anoma (XAN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Anoma (XAN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Anoma.

تحقق الآن من توقعات سعر Anoma!

توكنوميكس Anoma (XAN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Anoma (XAN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XAN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Anoma ( XAN )

هل تبحث عن كيفية شراء Anoma؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Anoma على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XAN إلى العملات المحلية

1 Anoma (XAN) إلى VND
1,034.1795
1 Anoma (XAN) إلى AUD
A$0.059343
1 Anoma (XAN) إلى GBP
0.029475
1 Anoma (XAN) إلى EUR
0.033405
1 Anoma (XAN) إلى USD
$0.0393
1 Anoma (XAN) إلى MYR
RM0.164667
1 Anoma (XAN) إلى TRY
1.648635
1 Anoma (XAN) إلى JPY
¥5.9736
1 Anoma (XAN) إلى ARS
ARS$57.879075
1 Anoma (XAN) إلى RUB
3.114525
1 Anoma (XAN) إلى INR
3.469404
1 Anoma (XAN) إلى IDR
Rp654.999738
1 Anoma (XAN) إلى PHP
2.308482
1 Anoma (XAN) إلى EGP
￡E.1.861641
1 Anoma (XAN) إلى BRL
R$0.210255
1 Anoma (XAN) إلى CAD
C$0.054627
1 Anoma (XAN) إلى BDT
4.811106
1 Anoma (XAN) إلى NGN
57.20508
1 Anoma (XAN) إلى COP
$151.7373
1 Anoma (XAN) إلى ZAR
R.0.673602
1 Anoma (XAN) إلى UAH
1.654923
1 Anoma (XAN) إلى TZS
T.Sh.96.797865
1 Anoma (XAN) إلى VES
Bs8.5281
1 Anoma (XAN) إلى CLP
$36.9813
1 Anoma (XAN) إلى PKR
Rs11.142336
1 Anoma (XAN) إلى KZT
20.970873
1 Anoma (XAN) إلى THB
฿1.268604
1 Anoma (XAN) إلى TWD
NT$1.201401
1 Anoma (XAN) إلى AED
د.إ0.144231
1 Anoma (XAN) إلى CHF
Fr0.031047
1 Anoma (XAN) إلى HKD
HK$0.305361
1 Anoma (XAN) إلى AMD
֏15.057402
1 Anoma (XAN) إلى MAD
.د.م0.362739
1 Anoma (XAN) إلى MXN
$0.724692
1 Anoma (XAN) إلى SAR
ريال0.147375
1 Anoma (XAN) إلى ETB
Br5.960631
1 Anoma (XAN) إلى KES
KSh5.077167
1 Anoma (XAN) إلى JOD
د.أ0.0278637
1 Anoma (XAN) إلى PLN
0.142659
1 Anoma (XAN) إلى RON
лв0.171741
1 Anoma (XAN) إلى SEK
kr0.368634
1 Anoma (XAN) إلى BGN
лв0.066024
1 Anoma (XAN) إلى HUF
Ft13.121484
1 Anoma (XAN) إلى CZK
0.82137
1 Anoma (XAN) إلى KWD
د.ك0.0120258
1 Anoma (XAN) إلى ILS
0.127725
1 Anoma (XAN) إلى BOB
Bs0.271563
1 Anoma (XAN) إلى AZN
0.06681
1 Anoma (XAN) إلى TJS
SM0.363132
1 Anoma (XAN) إلى GEL
0.106896
1 Anoma (XAN) إلى AOA
Kz35.824701
1 Anoma (XAN) إلى BHD
.د.ب0.0147768
1 Anoma (XAN) إلى BMD
$0.0393
1 Anoma (XAN) إلى DKK
kr0.252306
1 Anoma (XAN) إلى HNL
L1.035162
1 Anoma (XAN) إلى MUR
1.788543
1 Anoma (XAN) إلى NAD
$0.678711
1 Anoma (XAN) إلى NOK
kr0.392214
1 Anoma (XAN) إلى NZD
$0.067596
1 Anoma (XAN) إلى PAB
B/.0.0393
1 Anoma (XAN) إلى PGK
K0.165453
1 Anoma (XAN) إلى QAR
ر.ق0.143052
1 Anoma (XAN) إلى RSD
дин.3.962226
1 Anoma (XAN) إلى UZS
soʻm473.493867
1 Anoma (XAN) إلى ALL
L3.264651
1 Anoma (XAN) إلى ANG
ƒ0.070347
1 Anoma (XAN) إلى AWG
ƒ0.07074
1 Anoma (XAN) إلى BBD
$0.0786
1 Anoma (XAN) إلى BAM
KM0.065631
1 Anoma (XAN) إلى BIF
Fr115.8957
1 Anoma (XAN) إلى BND
$0.050697
1 Anoma (XAN) إلى BSD
$0.0393
1 Anoma (XAN) إلى JMD
$6.306864
1 Anoma (XAN) إلى KHR
158.467425
1 Anoma (XAN) إلى KMF
Fr16.5453
1 Anoma (XAN) إلى LAK
854.347809
1 Anoma (XAN) إلى LKR
රු11.970387
1 Anoma (XAN) إلى MDL
L0.6681
1 Anoma (XAN) إلى MGA
Ar175.446204
1 Anoma (XAN) إلى MOP
P0.314793
1 Anoma (XAN) إلى MVR
0.60129
1 Anoma (XAN) إلى MWK
MK68.229123
1 Anoma (XAN) إلى MZN
MT2.51127
1 Anoma (XAN) إلى NPR
रु5.55309
1 Anoma (XAN) إلى PYG
278.7156
1 Anoma (XAN) إلى RWF
Fr57.1029
1 Anoma (XAN) إلى SBD
$0.323046
1 Anoma (XAN) إلى SCR
0.545484
1 Anoma (XAN) إلى SRD
$1.553922
1 Anoma (XAN) إلى SVC
$0.343875
1 Anoma (XAN) إلى SZL
L0.678711
1 Anoma (XAN) إلى TMT
m0.13755
1 Anoma (XAN) إلى TND
د.ت0.1153848
1 Anoma (XAN) إلى TTD
$0.266847
1 Anoma (XAN) إلى UGX
Sh136.9212
1 Anoma (XAN) إلى XAF
Fr22.1652
1 Anoma (XAN) إلى XCD
$0.10611
1 Anoma (XAN) إلى XOF
Fr22.1652
1 Anoma (XAN) إلى XPF
Fr4.0086
1 Anoma (XAN) إلى BWP
P0.559239
1 Anoma (XAN) إلى BZD
$0.078993
1 Anoma (XAN) إلى CVE
$3.720531
1 Anoma (XAN) إلى DJF
Fr6.9954
1 Anoma (XAN) إلى DOP
$2.517558
1 Anoma (XAN) إلى DZD
د.ج5.10507
1 Anoma (XAN) إلى FJD
$0.088425
1 Anoma (XAN) إلى GNF
Fr341.7135
1 Anoma (XAN) إلى GTQ
Q0.301038
1 Anoma (XAN) إلى GYD
$8.230206
1 Anoma (XAN) إلى ISK
kr4.8339

Anoma المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Anoma، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Anoma الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Anoma

كم يساوي Anoma (XAN) اليوم؟
سعر XAN المباشر في USD هو USD 0.0393، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XAN إلى USD الحالي؟
سعر XAN إلى USD الحالي هو $ 0.0393. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Anoma ؟
القيمة السوقية لعملة XAN هي $ 98.25M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XAN؟
العرض المتداول لتوكن XAN هو 2.50B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XAN؟
حقق XAN سعرًا قياسيًا قدره 0.2551582195617884 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XAN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.02529599016007131 XAN.
ما هو حجم تداول XAN؟
حجم تداول XAN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 266.42K USD.
هل سترتفع XAN هذا العام؟
قد يرتفع XAN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XAN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:59 (UTC+8)

تحديثات Anoma (XAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة XAN إلى USD

المبلغ

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.0393 USD

تداول XAN

/USDCXAN
$0.03932
$0.03932$0.03932
-11.08%
/USDTXAN
$0.03925
$0.03925$0.03925
-10.45%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,289.58
$113,289.58$113,289.58

-1.17%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.99
$4,021.99$4,021.99

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04374
$0.04374$0.04374

-5.81%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.51
$195.51$195.51

-1.70%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4234
$3.4234$3.4234

-11.25%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.99
$4,021.99$4,021.99

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,289.58
$113,289.58$113,289.58

-1.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.51
$195.51$195.51

-1.70%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6338
$2.6338$2.6338

-0.08%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19410
$0.19410$0.19410

-2.83%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.247
$2.247$2.247

+199.60%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000200
$0.0000000200$0.0000000200

+132.55%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001710
$0.00001710$0.00001710

+163.07%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000097
$0.0000000000000000097$0.0000000000000000097

+115.55%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008402
$0.0008402$0.0008402

+82.37%