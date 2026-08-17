سعر Tagger اليوم

السعر المباشر لمشروع Tagger (TAG) اليوم هو $ 0.000931، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAG الحالي إلى USD هو $ 0.000931 لكل TAG.

يحتل Tagger حاليًا المرتبة #177 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100.92M، مع عرض متداول قدره 108.40B TAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAG بين $ 0.0008973 (أدنى) و$ 0.0010776 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00218358330145592، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000372433818167.

على المدى القصير، تحرك TAG بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-23.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 96.14K.

معلومات سوق Tagger (TAG)

التصنيف No.177 القيمة السوقية $ 100.92M$ 100.92M $ 100.92M الحجم (24 ساعة) $ 96.14K$ 96.14K $ 96.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 377.41M$ 377.41M $ 377.41M إمداد دورة التداول 108.40B 108.40B 108.40B إجمالي العرض 405,380,800,000 405,380,800,000 405,380,800,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Tagger هي $ 100.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 96.14K. العرض المتداول لـ TAG يبلغ 108.40B، مع إجمالي عرض 405380800000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 377.41M.