شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Tagger المباشر اليوم هو 0.000931 USD. القيمة السوقية لـ TAG هي 100,924,657.085014 USD. تابع تحديثات أسعار TAG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tagger المباشر اليوم هو 0.000931 USD. القيمة السوقية لـ TAG هي 100,924,657.085014 USD. تابع تحديثات أسعار TAG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TAG

معلومات سعر TAG

ما هو TAG

الوثيقة البيضاء لـ TAG

الموقع الرسمي لـ TAG

اقتصاد توكن TAG

توقعات سعر TAG

سجل TAG

دليل شراء TAG

محول عملة TAG إلى الفيات

عقود TAG الفورية

TAG عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Tagger

سعر Tagger (TAG)

السعر المباشر لـ 1 TAG إلى USD:

$0.00093
$0.00093$0.00093
+0.51%1D
USD
مخطط أسعار Tagger (TAG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:12:41 (UTC+8)

سعر Tagger اليوم

السعر المباشر لمشروع Tagger (TAG) اليوم هو $ 0.000931، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAG الحالي إلى USD هو $ 0.000931 لكل TAG.

يحتل Tagger حاليًا المرتبة #177 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100.92M، مع عرض متداول قدره 108.40B TAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAG بين $ 0.0008973 (أدنى) و$ 0.0010776 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00218358330145592، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000372433818167.

على المدى القصير، تحرك TAG بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-23.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 96.14K.

معلومات سوق Tagger (TAG)

No.177

$ 100.92M
$ 100.92M$ 100.92M

$ 96.14K
$ 96.14K$ 96.14K

$ 377.41M
$ 377.41M$ 377.41M

108.40B
108.40B 108.40B

405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Tagger هي $ 100.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 96.14K. العرض المتداول لـ TAG يبلغ 108.40B، مع إجمالي عرض 405380800000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 377.41M.

سجل سعر Tagger بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0008973
$ 0.0008973$ 0.0008973
24 ساعة منخفض
$ 0.0010776
$ 0.0010776$ 0.0010776
24 ساعة مرتفع

$ 0.0008973
$ 0.0008973$ 0.0008973

$ 0.0010776
$ 0.0010776$ 0.0010776

$ 0.00218358330145592
$ 0.00218358330145592$ 0.00218358330145592

$ 0.00000372433818167
$ 0.00000372433818167$ 0.00000372433818167

+0.32%

+0.51%

-23.08%

-23.08%

سجل سعر Tagger (TAG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tagger لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000004719+0.51%
30 يوم$ -0.0000225-2.36%
60 يوم$ -0.0000494-5.04%
90 يوم$ -0.0001137-10.89%
تغير سعر Tagger اليوم

سجل اليوم TAG تغيرًا $ +0.000004719 (+0.51%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tagger لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000225 (-2.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tagger لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TAG تغييرًا في $ -0.0000494 (-5.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tagger لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0001137 (-10.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tagger (TAG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tagger.

تحليل Tagger

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tagger الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Tagger اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TAG: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

TAG_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 9.043E-4، وهو يقع تحت نقطة المحور S2. يبتعد السعر عن المركز عند مستوى 9.53E-4، ويتمركز ضمن النطاق السفلي للقناة الهبوطية. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا مع وجود تباين بينه وبين السعر الحالي، كما تظهر تباينات في توافق المؤشرات. يخضع الهيكل القصير المدى لحالة التذبذب عند المستويات المنخفضة. ما زال مؤشر MACD يحافظ على وضع التقاطع السلبي، مع استمرار انبعاث قوة الدفع الهبوطية. وصل مؤشر RSI إلى منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى تمركز ضغط البيع على المدى القصير. وعلى الرغم من تسجيل إشارات شراء لدى مجموعتي المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشرات الأسيّة (EMA)، إلا أن هذه الإشارات تتعارض مع مؤشرات الزخم. وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة باتجاهات متباينة، فيما لا تُظهر معدلات التقلبات أي علامات واضحة على الاتساع. يفتقر السوق إلى قوة دافعة تؤدي إلى اختراق اتجاهي واضح. يقع المقاومة القريبة عند مستوى S1 عند 9.23E-4، وهو يبعد نحو 2.1% عن السعر الحالي. أما المستوى المرجعي الرئيسي الأعلى فهو مركز المحور عند 9.53E-4، والذي يبعد حوالي 5.4% عن السعر الحالي. وفي الجانب السفلي، يرتكز الدعم عند نقطة S2 عند 9.04E-4، حيث يتحرك السعر بالقرب منها. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R1 عند 9.71E-4. وبالتالي، يتعين على السعر تحديد اتجاهه ضمن نطاق ضيق للغاية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tagger؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Tagger (TAG) المشفرة:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين
4. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين
5. الشراكات وتطوير النظام البيئي
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في قطاع العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. التطورات التقنية والتحديثات الجديدة
9. المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة

تتضافر هذه العناصر لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهو أمرٌ شائع في العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأصغر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Tagger اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر تاغر (TAG) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع بمستوى تقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Tagger

Tagger (TAG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TAG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTagger (TAG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tagger نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Tagger الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TAG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tagger.

كيفية شراء واستثمار Tagger في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Tagger؟ شراء TAG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tagger. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tagger (TAG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tagger فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Tagger (TAG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Tagger

يسمح لك امتلاك Tagger بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Tagger (TAG) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Tagger ( TAG )

منصة حلول بيانات الذكاء الاصطناعي اللامركزية لتصنيف البيانات وجمعها وإدارتها وتداولها.

Tagger المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tagger، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tagger الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tagger

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:12:41 (UTC+8)

تحديثات Tagger (TAG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Tagger

TAG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TAG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TAG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Tagger (TAG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tagger المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAG
$0.0009323
$0.0009323$0.0009323
+0.69%
98.83M (USDT)
/USD1TAG
$0.000934
$0.000934$0.000934
+0.59%
60.27M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.4767
$0.4767$0.4767

+1,489.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01379
$0.01379$0.01379

+244.75%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.043410
$0.043410$0.043410

+161.52%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06731
$0.06731$0.06731

-5.43%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.4767
$0.4767$0.4767

+1,489.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.043410
$0.043410$0.043410

+161.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002350
$0.0002350$0.0002350

+55.62%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1673
$1.1673$1.1673

+53.59%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00921
$0.00921$0.00921

+31.38%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TAG إلى USD

المبلغ

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0.000931 USD