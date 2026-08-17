سعر Acala Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Acala Token (ACA) اليوم هو $ 0.0004404، مع تغير بنسبة 14.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACA الحالي إلى USD هو $ 0.0004404 لكل ACA.

يحتل Acala Token حاليًا المرتبة #1996 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 513.80K، مع عرض متداول قدره 1.17B ACA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACA بين $ 0.0004184 (أدنى) و$ 0.0005883 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.100866505762959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00054992539082315.

على المدى القصير، تحرك ACA بمقدار -0.82% خلال الساعة الماضية و+31.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.42K.

معلومات سوق Acala Token (ACA)

التصنيف No.1996 القيمة السوقية $ 513.80K$ 513.80K $ 513.80K الحجم (24 ساعة) $ 60.42K$ 60.42K $ 60.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 704.64K$ 704.64K $ 704.64K إمداد دورة التداول 1.17B 1.17B 1.17B إجمالي العرض 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 البلوكتشين العام ACALA

القيمة السوقية الحالية لـ Acala Token هي $ 513.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.42K. العرض المتداول لـ ACA يبلغ 1.17B، مع إجمالي عرض 1600000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 704.64K.