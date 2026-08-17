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سعر Acala Token المباشر اليوم هو 0.0004404 USD. القيمة السوقية لـ ACA هي 513,799.997064 USD. تابع تحديثات أسعار ACA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Acala Token المباشر اليوم هو 0.0004404 USD. القيمة السوقية لـ ACA هي 513,799.997064 USD. تابع تحديثات أسعار ACA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ACA

معلومات سعر ACA

ما هو ACA

الوثيقة البيضاء لـ ACA

الموقع الرسمي لـ ACA

اقتصاد توكن ACA

توقعات سعر ACA

سجل ACA

دليل شراء ACA

محول عملة ACA إلى الفيات

عقود ACA الفورية

ACA عقود USDT-M الآجلة

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شعار Acala Token

سعر Acala Token (ACA)

السعر المباشر لـ 1 ACA إلى USD:

$0.0004398
$0.0004398$0.0004398
-14.40%1D
USD
مخطط أسعار Acala Token (ACA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:06:38 (UTC+8)

سعر Acala Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Acala Token (ACA) اليوم هو $ 0.0004404، مع تغير بنسبة 14.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACA الحالي إلى USD هو $ 0.0004404 لكل ACA.

يحتل Acala Token حاليًا المرتبة #1996 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 513.80K، مع عرض متداول قدره 1.17B ACA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACA بين $ 0.0004184 (أدنى) و$ 0.0005883 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.100866505762959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00054992539082315.

على المدى القصير، تحرك ACA بمقدار -0.82% خلال الساعة الماضية و+31.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.42K.

معلومات سوق Acala Token (ACA)

No.1996

$ 513.80K
$ 513.80K$ 513.80K

$ 60.42K
$ 60.42K$ 60.42K

$ 704.64K
$ 704.64K$ 704.64K

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

القيمة السوقية الحالية لـ Acala Token هي $ 513.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.42K. العرض المتداول لـ ACA يبلغ 1.17B، مع إجمالي عرض 1600000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 704.64K.

سجل سعر Acala Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0004184
$ 0.0004184$ 0.0004184
24 ساعة منخفض
$ 0.0005883
$ 0.0005883$ 0.0005883
24 ساعة مرتفع

$ 0.0004184
$ 0.0004184$ 0.0004184

$ 0.0005883
$ 0.0005883$ 0.0005883

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.00054992539082315
$ 0.00054992539082315$ 0.00054992539082315

-0.82%

-14.39%

+31.77%

+31.77%

سجل سعر Acala Token (ACA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Acala Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000073985-14.39%
30 يوم$ +0.000158+55.94%
60 يوم$ -0.0002136-32.67%
90 يوم$ -0.0004137-48.44%
تغير سعر Acala Token اليوم

سجل اليوم ACA تغيرًا $ -0.000073985 (-14.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Acala Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000158 (+55.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Acala Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACA تغييرًا في $ -0.0002136 (-32.67%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Acala Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0004137 (-48.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Acala Token (ACA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Acala Token.

تحليل Acala Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Acala Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Acala Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار توكن أكالا (ACA):

1. نمو منظومة التمويل اللامركزي واعتمادها على شبكة أكالا
2. أداء باراشين بولكادوت وارتباطه بتوكن DOT
3. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكولات التمويل اللامركزي التابعة لأكالا
4. الطلب على عملة aUSD المستقرة واستخدامها
5. المشاركة في حوكمة الشبكة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Acala Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة أسعار أكّا اليوم لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ وتحديد توقيت الاستثمار. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر. كما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم أداء محافظهم والاستثمار بوعي من خلال اتخاذ قرارات الشراء أو البيع في سوق العملات المشفرة المتقلب.

توقعات أسعار Acala Token

Acala Token (ACA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAcala Token (ACA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Acala Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Acala Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ACA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Acala Token.

كيفية شراء واستثمار Acala Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Acala Token؟ شراء ACA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Acala Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Acala Token (ACA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Acala Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Acala Token (ACA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Acala Token

يسمح لك امتلاك Acala Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Acala Token ( ACA )

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Acala Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Acala Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)Polkadot EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Acala Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:06:38 (UTC+8)

تحديثات Acala Token (ACA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ACA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ACA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ACA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Acala Token (ACA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Acala Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACA
$0.0004475
$0.0004475$0.0004475
-13.03%
123.85M (USDT)

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1 ACA = 0.0004404 USD