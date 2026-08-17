سعر Railgun اليوم

السعر المباشر لمشروع Railgun (RAIL) اليوم هو $ 1.4066، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAIL الحالي إلى USD هو $ 1.4066 لكل RAIL.

يحتل Railgun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- RAIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAIL بين $ 1.3856 (أدنى) و$ 1.4304 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك RAIL بمقدار -1.57% خلال الساعة الماضية و-1.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.96K.

معلومات سوق Railgun (RAIL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.96K$ 54.96K $ 54.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Railgun هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.96K. العرض المتداول لـ RAIL يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.