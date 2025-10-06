معلومات سعر DoubleZero (2Z) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.2227 24 ساعة مرتفع $ 0.2378 عالية طوال الوقت $ 0.7501993077269953 أدنى سعر $ 0.16313724047872777 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -3.23% تغير السعر (7 أيام) -7.15%

سعر DoubleZero (2Z) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 2Z بين أدنى سعر $ 0.2227 وأعلى سعر $ 0.2378، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ2Z على الإطلاق هو $ 0.7501993077269953، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.16313724047872777.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 2Z +0.61% على مدار الساعة الماضية، -3.23% على مدار 24 ساعة، و -7.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DoubleZero (2Z)

التصنيف No.83 القيمة السوقية $ 789.05M الحجم (24 ساعة) $ 502.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.27B إمداد دورة التداول 3.47B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 إجمالي العرض 9,999,978,893.6 معدل التداول 34.71% الحصة السوقية 0.02% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ DoubleZero هي $ 789.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 502.72K. العرض المتداول لـ 2Z يبلغ 3.47B، مع إجمالي عرض 9999978893.6. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.27B.