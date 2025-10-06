سعر DoubleZero المباشر اليوم هو 0.2273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 2Z إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 2Z بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DoubleZero المباشر اليوم هو 0.2273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 2Z إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 2Z بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار DoubleZero

DoubleZero السعر(2Z)

السعر المباشر لـ 1 2Z إلى USD:

$0.2274
$0.2274$0.2274
-3.23%1D
USD
مخطط أسعار DoubleZero (2Z) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:11 (UTC+8)

معلومات سعر DoubleZero (2Z) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2227
$ 0.2227$ 0.2227
24 ساعة منخفض
$ 0.2378
$ 0.2378$ 0.2378
24 ساعة مرتفع

$ 0.2227
$ 0.2227$ 0.2227

$ 0.2378
$ 0.2378$ 0.2378

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.16313724047872777
$ 0.16313724047872777$ 0.16313724047872777

+0.61%

-3.23%

-7.15%

-7.15%

سعر DoubleZero (2Z) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 2Z بين أدنى سعر $ 0.2227 وأعلى سعر $ 0.2378، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ2Z على الإطلاق هو $ 0.7501993077269953، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.16313724047872777.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 2Z +0.61% على مدار الساعة الماضية، -3.23% على مدار 24 ساعة، و -7.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DoubleZero (2Z)

No.83

$ 789.05M
$ 789.05M$ 789.05M

$ 502.72K
$ 502.72K$ 502.72K

$ 2.27B
$ 2.27B$ 2.27B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,978,893.6
9,999,978,893.6 9,999,978,893.6

34.71%

0.02%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ DoubleZero هي $ 789.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 502.72K. العرض المتداول لـ 2Z يبلغ 3.47B، مع إجمالي عرض 9999978893.6. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.27B.

سجل سعر DoubleZero (2Z) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DoubleZero لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00759-3.23%
30 يوم$ +0.0273+13.65%
60 يوم$ +0.0273+13.65%
90 يوم$ +0.0273+13.65%
تغير سعر DoubleZero اليوم

سجل اليوم 2Z تغيرًا $ -0.00759 (-3.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DoubleZero لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0273 (+13.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DoubleZero لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 2Z تغييرًا في $ +0.0273 (+13.65%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DoubleZero لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0273 (+13.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DoubleZero (2Z)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DoubleZero.

ما هو DoubleZero ( 2Z )

مشروع DoubleZero هو إطار عمل لامركزي لإنشاء وإدارة شبكات لامركزية عالية الأداء، ومُحسّنة للأنظمة الموزعة مثل البلوكتشين.

متوفر DoubleZero على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك DoubleZero الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين 2Zلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول DoubleZero على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء DoubleZero سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر DoubleZero (USD)

كم ستكون قيمة DoubleZero (2Z) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DoubleZero (2Z) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DoubleZero.

تحقق الآن من توقعات سعر DoubleZero!

توكنوميكس DoubleZero (2Z)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DoubleZero (2Z) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس 2Z والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء DoubleZero ( 2Z )

هل تبحث عن كيفية شراء DoubleZero؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء DoubleZero على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة 2Z إلى العملات المحلية

DoubleZero المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DoubleZero، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DoubleZero الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DoubleZero

كم يساوي DoubleZero (2Z) اليوم؟
سعر 2Z المباشر في USD هو USD 0.2273، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر 2Z إلى USD الحالي؟
سعر 2Z إلى USD الحالي هو $ 0.2273. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DoubleZero ؟
القيمة السوقية لعملة 2Z هي $ 789.05M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن 2Z؟
العرض المتداول لتوكن 2Z هو 3.47B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ 2Z؟
حقق 2Z سعرًا قياسيًا قدره 0.7501993077269953 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ 2Z؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.16313724047872777 2Z.
ما هو حجم تداول 2Z؟
حجم تداول 2Z المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 502.72K USD.
هل سترتفع 2Z هذا العام؟
قد يرتفع 2Z هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر 2Z لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:11 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

