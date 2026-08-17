سعر Audiera (BEAT)
السعر المباشر لمشروع Audiera (BEAT) اليوم هو $ 0.31458، مع تغير بنسبة 14.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAT الحالي إلى USD هو $ 0.31458 لكل BEAT.
يحتل Audiera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50.50M، مع عرض متداول قدره 160.52M BEAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAT بين $ 0.31313 (أدنى) و$ 0.46471 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك BEAT بمقدار -4.33% خلال الساعة الماضية و-87.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.78M.
16.05%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Audiera هي $ 50.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.78M. العرض المتداول لـ BEAT يبلغ 160.52M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.58M.
-4.33%
-14.46%
-87.72%
-87.72%
تتبع تغيرات أسعار Audiera لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0533138
|-14.46%
|30 يوم
|$ -2.02749
|-86.57%
|60 يوم
|$ -1.20806
|-79.34%
|90 يوم
|$ -0.29939
|-48.77%
سجل اليوم BEAT تغيرًا $ -0.0533138 (-14.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -2.02749 (-86.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BEAT تغييرًا في $ -1.20806 (-79.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.29939 (-48.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Audiera الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BEAT: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
BEAT_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.39922، حيث يقبع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.3953. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر حالياً يتداول ضمن نطاق تذبذب يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 0.4286. كما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشر EMA ترتيباً صعودياً، مع استقرار السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل. من ناحية البنية السوقية، يؤكد الموقع الحالي أن المشترين يهيمنون بالقرب من نقطة التمركز الرئيسية، مما يُبقي السوق في حالة قوة نسبية داخل النطاق. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي بين الخطين السريع والبطيء، مع اتساع الفجوة الصاعدة بينهما، كما يظهر تزامن واضح في مؤشرات الزخم. أما مؤشر RSI فقد خرج من منطقة التشبع البيعي وبدأ بالارتفاع، مما يدل على تراجع ضغط البيع على المدى القصير. كما يرتفع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، ما يؤكد تراكم زخم الارتداد. أما عن معدلات التقلبات، فهي في حالة تقارب، حيث يميل بولينجر باند إلى الانفتاح بشكل معتدل، ويتحرك السعر حول خط الوسط تقريباً. وتبدو قوى الشراء والبيع في حالة توازن مؤقت عند المستوى الحالي، مع تفوق طفيف لقوة الشراء. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.4286، وهو يبعد نحو 7.3% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول فموجود عند النقطة المركزية عند 0.3953، والتي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.3346 مرجعًا للدعم البعيد، وهو يبعد حوالي 16.2% عن السعر الحالي. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.4893 مقاومة أعلى، بينما يُعد مستوى S2 عند 0.3013 نقطة مرجعية للهبوط الحاد. يتعين على المتداولين مراقبة حركة السعر بين نقطة التمركز الرئيسية ومستوى R1 لتحديد اتجاهات السوق المستقبلية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Audiera نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Audiera ($BEAT) تقود اقتصاد المشاركة القائم على الوكلاء: البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون كمشاركين متساوين. يمتلك الوكلاء محافظ، ويكسبون وينفقون على السلسلة، وينشئون الموسيقى ويتنافسون في معارك الإيقاع — لم يعودوا مجرد أدوات. مدعوم بواسطة $BEAT على BNB Chain لتحقيق الحوافز والازدهار المشترك.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Audiera، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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