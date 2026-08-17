سعر Audiera اليوم

السعر المباشر لمشروع Audiera (BEAT) اليوم هو $ 0.31458، مع تغير بنسبة 14.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAT الحالي إلى USD هو $ 0.31458 لكل BEAT.

يحتل Audiera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50.50M، مع عرض متداول قدره 160.52M BEAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAT بين $ 0.31313 (أدنى) و$ 0.46471 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BEAT بمقدار -4.33% خلال الساعة الماضية و-87.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.78M.

معلومات سوق Audiera (BEAT)

القيمة السوقية $ 50.50M$ 50.50M $ 50.50M الحجم (24 ساعة) $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 314.58M$ 314.58M $ 314.58M إمداد دورة التداول 160.52M 160.52M 160.52M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 16.05% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Audiera هي $ 50.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.78M. العرض المتداول لـ BEAT يبلغ 160.52M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.58M.