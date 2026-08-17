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سعر Audiera المباشر اليوم هو 0.31458 USD. القيمة السوقية لـ BEAT هي 50,495,332.79028 USD. تابع تحديثات أسعار BEAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Audiera المباشر اليوم هو 0.31458 USD. القيمة السوقية لـ BEAT هي 50,495,332.79028 USD. تابع تحديثات أسعار BEAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BEAT

معلومات سعر BEAT

ما هو BEAT

الوثيقة البيضاء لـ BEAT

الموقع الرسمي لـ BEAT

اقتصاد توكن BEAT

توقعات سعر BEAT

سجل BEAT

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سعر Audiera (BEAT)

السعر المباشر لـ 1 BEAT إلى USD:

$0.31513
$0.31513$0.31513
-14.47%1D
USD
مخطط أسعار Audiera (BEAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:03:21 (UTC+8)

سعر Audiera اليوم

السعر المباشر لمشروع Audiera (BEAT) اليوم هو $ 0.31458، مع تغير بنسبة 14.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAT الحالي إلى USD هو $ 0.31458 لكل BEAT.

يحتل Audiera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50.50M، مع عرض متداول قدره 160.52M BEAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAT بين $ 0.31313 (أدنى) و$ 0.46471 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BEAT بمقدار -4.33% خلال الساعة الماضية و-87.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.78M.

معلومات سوق Audiera (BEAT)

$ 50.50M
$ 50.50M$ 50.50M

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

$ 314.58M
$ 314.58M$ 314.58M

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Audiera هي $ 50.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.78M. العرض المتداول لـ BEAT يبلغ 160.52M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.58M.

سجل سعر Audiera بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.31313
$ 0.31313$ 0.31313
24 ساعة منخفض
$ 0.46471
$ 0.46471$ 0.46471
24 ساعة مرتفع

$ 0.31313
$ 0.31313$ 0.31313

$ 0.46471
$ 0.46471$ 0.46471

--
----

--
----

-4.33%

-14.46%

-87.72%

-87.72%

سجل سعر Audiera (BEAT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Audiera لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0533138-14.46%
30 يوم$ -2.02749-86.57%
60 يوم$ -1.20806-79.34%
90 يوم$ -0.29939-48.77%
تغير سعر Audiera اليوم

سجل اليوم BEAT تغيرًا $ -0.0533138 (-14.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Audiera لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -2.02749 (-86.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Audiera لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BEAT تغييرًا في $ -1.20806 (-79.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Audiera لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.29939 (-48.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Audiera (BEAT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Audiera.

تحليل Audiera

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Audiera الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Audiera اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BEAT: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

BEAT_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.39922، حيث يقبع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.3953. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر حالياً يتداول ضمن نطاق تذبذب يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 0.4286. كما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشر EMA ترتيباً صعودياً، مع استقرار السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل. من ناحية البنية السوقية، يؤكد الموقع الحالي أن المشترين يهيمنون بالقرب من نقطة التمركز الرئيسية، مما يُبقي السوق في حالة قوة نسبية داخل النطاق. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي بين الخطين السريع والبطيء، مع اتساع الفجوة الصاعدة بينهما، كما يظهر تزامن واضح في مؤشرات الزخم. أما مؤشر RSI فقد خرج من منطقة التشبع البيعي وبدأ بالارتفاع، مما يدل على تراجع ضغط البيع على المدى القصير. كما يرتفع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، ما يؤكد تراكم زخم الارتداد. أما عن معدلات التقلبات، فهي في حالة تقارب، حيث يميل بولينجر باند إلى الانفتاح بشكل معتدل، ويتحرك السعر حول خط الوسط تقريباً. وتبدو قوى الشراء والبيع في حالة توازن مؤقت عند المستوى الحالي، مع تفوق طفيف لقوة الشراء. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.4286، وهو يبعد نحو 7.3% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول فموجود عند النقطة المركزية عند 0.3953، والتي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.3346 مرجعًا للدعم البعيد، وهو يبعد حوالي 16.2% عن السعر الحالي. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.4893 مقاومة أعلى، بينما يُعد مستوى S2 عند 0.3013 نقطة مرجعية للهبوط الحاد. يتعين على المتداولين مراقبة حركة السعر بين نقطة التمركز الرئيسية ومستوى R1 لتحديد اتجاهات السوق المستقبلية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Audiera؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز Audiera (BEAT):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. فائدة الرمز ودرجة اعتماده داخل منظومة Audiera
4. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
5. ديناميات العرض، بما في ذلك عمليات حرق الرموز أو طرحها
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في مجال العملات المشفرة بشكل عام
7. المنافسة من منصات الصوت القائمة على البلوك تشين المماثلة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Audiera اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Audiera (BEAT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة اتجاهات السوق، وتقييم أداء الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Audiera

Audiera (BEAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BEAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAudiera (BEAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Audiera نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Audiera الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BEAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Audiera.

كيفية شراء واستثمار Audiera في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Audiera؟ شراء BEAT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Audiera. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Audiera (BEAT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Audiera فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Audiera (BEAT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Audiera

يسمح لك امتلاك Audiera بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Audiera ( BEAT )

Audiera ($BEAT) تقود اقتصاد المشاركة القائم على الوكلاء: البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون كمشاركين متساوين. يمتلك الوكلاء محافظ، ويكسبون وينفقون على السلسلة، وينشئون الموسيقى ويتنافسون في معارك الإيقاع — لم يعودوا مجرد أدوات. مدعوم بواسطة $BEAT على BNB Chain لتحقيق الحوافز والازدهار المشترك.

Audiera المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Audiera، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Audiera الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Audiera

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:03:21 (UTC+8)

تحديثات Audiera (BEAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Audiera

BEAT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BEAT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BEAT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Audiera (BEAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Audiera المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBEAT
$0.31571
$0.31571$0.31571
-13.80%
9.82M (USDT)

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1 BEAT = 0.31458 USD