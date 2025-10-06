سعر Robinhood Markets المباشر اليوم هو 146.27 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOODON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOODON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Robinhood Markets المباشر اليوم هو 146.27 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOODON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOODON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Robinhood Markets

Robinhood Markets السعر(HOODON)

السعر المباشر لـ 1 HOODON إلى USD:

$146,27
$146,27$146,27
-0,20%1D
USD
مخطط أسعار Robinhood Markets (HOODON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:26:45 (UTC+8)

معلومات سعر Robinhood Markets (HOODON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 144,63
$ 144,63$ 144,63
24 ساعة منخفض
$ 147,97
$ 147,97$ 147,97
24 ساعة مرتفع

$ 144,63
$ 144,63$ 144,63

$ 147,97
$ 147,97$ 147,97

$ 152,93948357313678
$ 152,93948357313678$ 152,93948357313678

$ 96,19355397433952
$ 96,19355397433952$ 96,19355397433952

-0,05%

-0,20%

+11,94%

+11,94%

سعر Robinhood Markets (HOODON) في الوقت الحقيقي هو $ 146,27. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOODON بين أدنى سعر $ 144,63 وأعلى سعر $ 147,97، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOODON على الإطلاق هو $ 152,93948357313678، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 96,19355397433952.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOODON -0,05% على مدار الساعة الماضية، -0,20% على مدار 24 ساعة، و +11,94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Robinhood Markets (HOODON)

No.2574

$ 471,96K
$ 471,96K$ 471,96K

$ 57,88K
$ 57,88K$ 57,88K

$ 471,96K
$ 471,96K$ 471,96K

3,23K
3,23K 3,23K

3 226,6631955
3 226,6631955 3 226,6631955

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Robinhood Markets هي $ 471,96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57,88K. العرض المتداول لـ HOODON يبلغ 3,23K، مع إجمالي عرض 3226.6631955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 471,96K.

سجل سعر Robinhood Markets (HOODON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Robinhood Markets لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,2931-0,20%
30 يوم$ +23,32+18,96%
60 يوم$ +66,27+82,83%
90 يوم$ +66,27+82,83%
تغير سعر Robinhood Markets اليوم

سجل اليوم HOODON تغيرًا $ -0,2931 (-0,20%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Robinhood Markets لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +23,32 (+18,96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Robinhood Markets لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOODON تغييرًا في $ +66,27 (+82,83%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Robinhood Markets لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +66,27 (+82,83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Robinhood Markets (HOODON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Robinhood Markets.

ما هو Robinhood Markets ( HOODON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Robinhood Markets على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Robinhood Markets الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين HOODONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Robinhood Markets على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Robinhood Markets سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Robinhood Markets (USD)

كم ستكون قيمة Robinhood Markets (HOODON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Robinhood Markets (HOODON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Robinhood Markets.

تحقق الآن من توقعات سعر Robinhood Markets!

توكنوميكس Robinhood Markets (HOODON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Robinhood Markets (HOODON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HOODON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Robinhood Markets ( HOODON )

هل تبحث عن كيفية شراء Robinhood Markets؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Robinhood Markets على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HOODON إلى العملات المحلية

1 Robinhood Markets (HOODON) إلى VND
3 849 095,05
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AUD
A$220,8677
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى GBP
109,7025
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى EUR
124,3295
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى USD
$146,27
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MYR
RM612,8713
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TRY
6 136,0265
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى JPY
¥22 233,04
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ARS
ARS$215 419,1425
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى RUB
11 590,4348
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى INR
12 903,9394
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى IDR
Rp2 437 832,3582
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PHP
8 593,3625
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى EGP
￡E.6 931,7353
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BRL
R$782,5445
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى CAD
C$203,3153
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BDT
17 906,3734
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى NGN
212 910,612
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى COP
$562 576,3605
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ZAR
R.2 505,6051
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى UAH
6 159,4297
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TZS
T.Sh.360 270,3235
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى VES
Bs31 740,59
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى CLP
$137 640,07
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PKR
Rs41 470,4704
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى KZT
78 051,1347
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى THB
฿4 718,6702
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TWD
NT$4 471,4739
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AED
د.إ536,8109
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى CHF
Fr115,5533
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى HKD
HK$1 136,5179
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AMD
֏56 041,8878
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MAD
.د.م1 350,0721
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MXN
$2 697,2188
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SAR
ريال547,0498
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ETB
Br22 184,7709
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى KES
KSh18 896,6213
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى JOD
د.أ103,70543
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PLN
530,9601
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى RON
лв637,7372
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SEK
kr1 369,0872
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BGN
лв245,7336
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى HUF
Ft48 820,5379
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى CZK
3 055,5803
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى KWD
د.ك44,75862
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ILS
475,3775
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BOB
Bs1 010,7257
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AZN
248,659
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TJS
SM1 351,5348
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى GEL
397,8544
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AOA
Kz133 335,3439
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BHD
.د.ب54,99752
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BMD
$146,27
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى DKK
kr937,5907
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى HNL
L3 852,7518
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MUR
6 656,7477
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى NAD
$2 526,0829
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى NOK
kr1 459,7746
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى NZD
$251,5844
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PAB
B/.146,27
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PGK
K615,7967
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى QAR
ر.ق532,4228
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى RSD
дин.14 736,7025
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى UZS
soʻm1 762 288,7513
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ALL
L12 150,6489
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ANG
ƒ261,8233
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى AWG
ƒ263,286
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BBD
$292,54
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BAM
KM244,2709
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BIF
Fr431 350,23
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BND
$188,6883
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BSD
$146,27
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى JMD
$23 473,4096
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى KHR
589 797,2075
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى KMF
Fr61 579,67
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى LAK
3 179 782,5451
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى LKR
රු44 552,3793
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MDL
L2 486,59
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MGA
Ar652 990,2356
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MOP
P1 171,6227
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MVR
2 237,931
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MWK
MK253 940,8097
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى MZN
MT9 346,653
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى NPR
रु20 667,951
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى PYG
1 037 346,84
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى RWF
Fr212 530,31
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SBD
$1 202,3394
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SCR
2 030,2276
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SRD
$5 783,5158
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SVC
$1 279,8625
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى SZL
L2 526,0829
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TMT
m511,945
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TND
د.ت429,44872
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى TTD
$993,1733
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى UGX
Sh509 604,68
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى XAF
Fr82 350,01
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى XCD
$394,929
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى XOF
Fr82 350,01
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى XPF
Fr14 919,54
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BWP
P2 081,4221
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى BZD
$294,0027
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى CVE
$13 847,3809
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى DJF
Fr26 036,06
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى DOP
$9 370,0562
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى DZD
د.ج19 000,473
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى FJD
$329,1075
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى GNF
Fr1 271 817,65
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى GTQ
Q1 120,4282
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى GYD
$30 631,8634
1 Robinhood Markets (HOODON) إلى ISK
kr17 991,21

Robinhood Markets المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Robinhood Markets، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Robinhood Markets الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Robinhood Markets

كم يساوي Robinhood Markets (HOODON) اليوم؟
سعر HOODON المباشر في USD هو USD 146,27، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HOODON إلى USD الحالي؟
سعر HOODON إلى USD الحالي هو $ 146,27. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Robinhood Markets ؟
القيمة السوقية لعملة HOODON هي $ 471,96K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HOODON؟
العرض المتداول لتوكن HOODON هو 3,23K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HOODON؟
حقق HOODON سعرًا قياسيًا قدره 152,93948357313678 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HOODON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 96,19355397433952 HOODON.
ما هو حجم تداول HOODON؟
حجم تداول HOODON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57,88K USD.
هل سترتفع HOODON هذا العام؟
قد يرتفع HOODON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HOODON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:26:45 (UTC+8)

تحديثات Robinhood Markets (HOODON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة HOODON إلى USD

المبلغ

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 146,27 USD

تداول HOODON

/USDTHOODON
$146,27
$146,27$146,27
-0,16%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

