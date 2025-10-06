سعر ELA المباشر اليوم هو 1.475 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ELA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ELA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ELA المباشر اليوم هو 1.475 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ELA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ELA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ELA

معلومات سعر ELA

الوثيقة البيضاء لـ ELA

الموقع الرسمي لـ ELA

اقتصاد توكن ELA

توقعات سعر ELA

سجل ELA

دليل شراء ELA

محول عملة ELA إلى الفيات

ELA العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ELA

ELA السعر(ELA)

السعر المباشر لـ 1 ELA إلى USD:

$1.475
$1.475$1.475
-0.94%1D
USD
مخطط أسعار ELA (ELA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:44:35 (UTC+8)

معلومات سعر ELA (ELA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24 ساعة منخفض
$ 1.566
$ 1.566$ 1.566
24 ساعة مرتفع

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.566
$ 1.566$ 1.566

--
----

--
----

+0.82%

-0.94%

-6.53%

-6.53%

سعر ELA (ELA) في الوقت الحقيقي هو $ 1.475. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELA بين أدنى سعر $ 1.46 وأعلى سعر $ 1.566، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELA +0.82% على مدار الساعة الماضية، -0.94% على مدار 24 ساعة، و -6.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ELA (ELA)

--
----

$ 7.23K
$ 7.23K$ 7.23K

$ 41.62M
$ 41.62M$ 41.62M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

القيمة السوقية الحالية لـ ELA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.23K. العرض المتداول لـ ELA يبلغ --، مع إجمالي عرض 28220000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.62M.

سجل سعر ELA (ELA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ELA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.014-0.94%
30 يوم$ +0.475+47.50%
60 يوم$ +0.475+47.50%
90 يوم$ +0.475+47.50%
تغير سعر ELA اليوم

سجل اليوم ELA تغيرًا $ -0.014 (-0.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ELA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.475 (+47.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ELA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ELA تغييرًا في $ +0.475 (+47.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ELA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.475 (+47.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ELA (ELA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ELA.

ما هو ELA ( ELA )

تعمل Elastos على بناء بنية تحتية لامركزية للإنترنت تمنح المستخدمين ملكية رقمية حقيقية وخصوصية، مؤمنة بقوة تجزئة البيتكوين.

متوفر ELA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ELA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ELAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ELA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ELA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ELA (USD)

كم ستكون قيمة ELA (ELA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ELA (ELA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ELA.

تحقق الآن من توقعات سعر ELA!

توكنوميكس ELA (ELA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ELA (ELA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ELA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ELA ( ELA )

هل تبحث عن كيفية شراء ELA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ELA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ELA إلى العملات المحلية

1 ELA (ELA) إلى VND
38,814.625
1 ELA (ELA) إلى AUD
A$2.22725
1 ELA (ELA) إلى GBP
1.10625
1 ELA (ELA) إلى EUR
1.25375
1 ELA (ELA) إلى USD
$1.475
1 ELA (ELA) إلى MYR
RM6.18025
1 ELA (ELA) إلى TRY
61.87625
1 ELA (ELA) إلى JPY
¥224.2
1 ELA (ELA) إلى ARS
ARS$2,172.30625
1 ELA (ELA) إلى RUB
116.86425
1 ELA (ELA) إلى INR
130.1835
1 ELA (ELA) إلى IDR
Rp24,583.3235
1 ELA (ELA) إلى PHP
86.59725
1 ELA (ELA) إلى EGP
￡E.69.87075
1 ELA (ELA) إلى BRL
R$7.89125
1 ELA (ELA) إلى CAD
C$2.05025
1 ELA (ELA) إلى BDT
180.5695
1 ELA (ELA) إلى NGN
2,147.01
1 ELA (ELA) إلى COP
$5,694.975
1 ELA (ELA) إلى ZAR
R.25.26675
1 ELA (ELA) إلى UAH
62.11225
1 ELA (ELA) إلى TZS
T.Sh.3,632.99875
1 ELA (ELA) إلى VES
Bs320.075
1 ELA (ELA) إلى CLP
$1,387.975
1 ELA (ELA) إلى PKR
Rs418.192
1 ELA (ELA) إلى KZT
787.07475
1 ELA (ELA) إلى THB
฿47.65725
1 ELA (ELA) إلى TWD
NT$45.076
1 ELA (ELA) إلى AED
د.إ5.41325
1 ELA (ELA) إلى CHF
Fr1.16525
1 ELA (ELA) إلى HKD
HK$11.46075
1 ELA (ELA) إلى AMD
֏565.1315
1 ELA (ELA) إلى MAD
.د.م13.61425
1 ELA (ELA) إلى MXN
$27.199
1 ELA (ELA) إلى SAR
ريال5.53125
1 ELA (ELA) إلى ETB
Br223.71325
1 ELA (ELA) إلى KES
KSh190.55525
1 ELA (ELA) إلى JOD
د.أ1.045775
1 ELA (ELA) إلى PLN
5.35425
1 ELA (ELA) إلى RON
лв6.44575
1 ELA (ELA) إلى SEK
kr13.85025
1 ELA (ELA) إلى BGN
лв2.478
1 ELA (ELA) إلى HUF
Ft492.31075
1 ELA (ELA) إلى CZK
30.8275
1 ELA (ELA) إلى KWD
د.ك0.45135
1 ELA (ELA) إلى ILS
4.79375
1 ELA (ELA) إلى BOB
Bs10.19225
1 ELA (ELA) إلى AZN
2.5075
1 ELA (ELA) إلى TJS
SM13.629
1 ELA (ELA) إلى GEL
4.012
1 ELA (ELA) إلى AOA
Kz1,344.56575
1 ELA (ELA) إلى BHD
.د.ب0.5546
1 ELA (ELA) إلى BMD
$1.475
1 ELA (ELA) إلى DKK
kr9.4695
1 ELA (ELA) إلى HNL
L38.8515
1 ELA (ELA) إلى MUR
67.12725
1 ELA (ELA) إلى NAD
$25.47325
1 ELA (ELA) إلى NOK
kr14.7205
1 ELA (ELA) إلى NZD
$2.537
1 ELA (ELA) إلى PAB
B/.1.475
1 ELA (ELA) إلى PGK
K6.20975
1 ELA (ELA) إلى QAR
ر.ق5.369
1 ELA (ELA) إلى RSD
дин.148.5915
1 ELA (ELA) إلى UZS
soʻm17,771.08025
1 ELA (ELA) إلى ALL
L122.52825
1 ELA (ELA) إلى ANG
ƒ2.64025
1 ELA (ELA) إلى AWG
ƒ2.655
1 ELA (ELA) إلى BBD
$2.95
1 ELA (ELA) إلى BAM
KM2.46325
1 ELA (ELA) إلى BIF
Fr4,349.775
1 ELA (ELA) إلى BND
$1.90275
1 ELA (ELA) إلى BSD
$1.475
1 ELA (ELA) إلى JMD
$236.708
1 ELA (ELA) إلى KHR
5,947.56875
1 ELA (ELA) إلى KMF
Fr620.975
1 ELA (ELA) إلى LAK
32,065.21675
1 ELA (ELA) إلى LKR
රු449.27025
1 ELA (ELA) إلى MDL
L25.075
1 ELA (ELA) إلى MGA
Ar6,584.813
1 ELA (ELA) إلى MOP
P11.81475
1 ELA (ELA) إلى MVR
22.5675
1 ELA (ELA) إلى MWK
MK2,560.76225
1 ELA (ELA) إلى MZN
MT94.2525
1 ELA (ELA) إلى NPR
रु208.4175
1 ELA (ELA) إلى PYG
10,460.7
1 ELA (ELA) إلى RWF
Fr2,143.175
1 ELA (ELA) إلى SBD
$12.1245
1 ELA (ELA) إلى SCR
21.10725
1 ELA (ELA) إلى SRD
$58.3215
1 ELA (ELA) إلى SVC
$12.90625
1 ELA (ELA) إلى SZL
L25.47325
1 ELA (ELA) إلى TMT
m5.1625
1 ELA (ELA) إلى TND
د.ت4.3306
1 ELA (ELA) إلى TTD
$10.01525
1 ELA (ELA) إلى UGX
Sh5,138.9
1 ELA (ELA) إلى XAF
Fr831.9
1 ELA (ELA) إلى XCD
$3.9825
1 ELA (ELA) إلى XOF
Fr831.9
1 ELA (ELA) إلى XPF
Fr150.45
1 ELA (ELA) إلى BWP
P20.98925
1 ELA (ELA) إلى BZD
$2.96475
1 ELA (ELA) إلى CVE
$139.63825
1 ELA (ELA) إلى DJF
Fr262.55
1 ELA (ELA) إلى DOP
$94.4885
1 ELA (ELA) إلى DZD
د.ج191.6025
1 ELA (ELA) إلى FJD
$3.31875
1 ELA (ELA) إلى GNF
Fr12,825.125
1 ELA (ELA) إلى GTQ
Q11.2985
1 ELA (ELA) إلى GYD
$308.8945
1 ELA (ELA) إلى ISK
kr181.425

ELA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ELA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ELA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ELA

كم يساوي ELA (ELA) اليوم؟
سعر ELA المباشر في USD هو USD 1.475، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ELA إلى USD الحالي؟
سعر ELA إلى USD الحالي هو $ 1.475. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ELA ؟
القيمة السوقية لعملة ELA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ELA؟
العرض المتداول لتوكن ELA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ELA؟
حقق ELA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ELA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ELA.
ما هو حجم تداول ELA؟
حجم تداول ELA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 7.23K USD.
هل سترتفع ELA هذا العام؟
قد يرتفع ELA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ELA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:44:35 (UTC+8)

تحديثات ELA (ELA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ELA إلى USD

المبلغ

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.475 USD

تداول ELA

/USDTELA
$1.475
$1.475$1.475
-0.94%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,058.31
$113,058.31$113,058.31

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,019.22
$4,019.22$4,019.22

-1.89%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04290
$0.04290$0.04290

-7.62%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.09
$195.09$195.09

-1.91%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.5235
$3.5235$3.5235

-8.65%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,019.22
$4,019.22$4,019.22

-1.89%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,058.31
$113,058.31$113,058.31

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.09
$195.09$195.09

-1.91%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6236
$2.6236$2.6236

-0.47%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19370
$0.19370$0.19370

-3.03%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000295
$0.0000000295$0.0000000295

+243.02%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.303
$2.303$2.303

+207.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001799
$0.00001799$0.00001799

+176.76%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008591
$0.0008591$0.0008591

+86.47%